Комод на ладошке. Показываем, как уральская Дюймовочка плетет миниатюрную мебель для Барби

Екатерину Попову в Екатеринбурге называют уральской Дюймовочкой. Всё потому, что ее рост — всего 82 сантиметра. Но модели, для которых она шьет наряды и плетет мебель, — еще меньше. Катя создает интерьер для кукол Барби и устраивает им шикарные фотосессии.
— Мне очень нравится создавать для них атмосферу и фотографировать. Это меня здорово отвлекает от повседневных проблем. А то я всё время дома, — рассказала Екатерина. — Здесь если праздник, то это обязательно торт со свечами. Специально подобранное платье. Если дача — то это должно быть ведро, лейка, всё как полагается. Сейчас вот планирую семейную фотосессию. В семье появились малыши, я хочу им понавязать вещей, нашить постельного белья.
Единственный мужчина в Катиной жизни — это ее папа, признается Дюймовочка. Но она не теряет надежды устроить свою личную жизнь и даже зарегистрировалась на сайтах знакомств, но пока так и не встретила своего сказочного эльфа.
— Каждому нужен любимый человек. Каждой женщине нужен мужчина. Это же очевидно. Конечно, я бы хотела семью, но надо же реально смотреть на вещи. Папа очень любит меня и заботится обо мне. Но он, к сожалению, не вечный, — говорит Екатерина.
Мы публиковали откровенное интервью с Екатериной о ее жизни и отношении людей. Ранее мы писали, как живет екатеринбуржец Денис Дрямов, чей рост — метр сорок сантиметров, а также рассказывали историю самой маленькой мамы России Валерии Кожемяко.