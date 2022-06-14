Комод на ладошке. Показываем, как уральская Дюймовочка плетет миниатюрную мебель для Барби

Екатерину Попову в Екатеринбурге называют уральской Дюймовочкой. Всё потому, что ее рост — всего 82 сантиметра. Но модели, для которых она шьет наряды и плетет мебель, — еще меньше. Катя создает интерьер для кукол Барби и устраивает им шикарные фотосессии.



— Мне очень нравится создавать для них атмосферу и фотографировать. Это меня здорово отвлекает от повседневных проблем. А то я всё время дома, — рассказала Екатерина. — Здесь если праздник, то это обязательно торт со свечами. Специально подобранное платье. Если дача — то это должно быть ведро, лейка, всё как полагается. Сейчас вот планирую семейную фотосессию. В семье появились малыши, я хочу им понавязать вещей, нашить постельного белья.

