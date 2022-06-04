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Как в сказке: выживающему в подвале пенсионеру за сутки собрали деньги на квартиру

76-летний Валентин Ашуев никогда не жаловался на жизнь, но мечтал о своем уголке

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Валентин Ашуев говорит, что старается не унывать

Валентин Ашуев говорит, что старается не унывать

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76-летний пенсионер Валентин Ашуев почти 15 лет живет в подвале пятиэтажной хрущевки в центре Волгограда. Соседи по подвалу — всевозможные арендаторы, а в самом жилище — тараканы и клопы. Помощь пришла совершенно случайно.

Валентин Валентинович посещает церковь. Там ему как малоимущему помогают. Недавно волонтер из церкви написала о пенсионере московскому блогеру. И после этого буквально за сутки дедушке собрали деньги на покупку однокомнатной квартиры.

В комнате площадью чуть больше десяти метров и кухня, и спальня, и гостиная

В комнате площадью чуть больше десяти метров и кухня, и спальня, и гостиная

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Как признается Валентин Ашуев, несмотря на трудности и условия проживания, он никогда не унывал и не жаловался. В глубине души он мечтал о собственном уголке.

— Наш сегодняшний герой — из Волгограда. Такой неисправимый оптимист, умеющий находить радость в каждом дне, несмотря ни на что! Я уже писала про него на днях, когда мы снимали видео.⁣⁣ Валентину Валентиновичу 76 лет. В этом сыром, холодном, полном тараканов подвале он проживает уже 15 лет! Так случилось, что после развода с супругой ему негде было жить и подвал стал единственным пристанищем, — написала на своей страничке столичный блогер Елена Тришина. — За те дни, что я в Волгограде, мне удалось найти однушку за 1 100 000. Помимо этого, потребуются деньги на обустройство квартиры, еще хотелось бы купить Валентину Валентиновичу недорогой телефон, новые гантели, ноутбук и переносное зарядное устройство, о которых он так мечтает. Итого сумма к сбору: 1 200 000. Итак, открываю сбор, ребят! Поехали!⁣⁣

Уже к концу дня Елена Тришина сообщила, что сбор закрыт:

— Ребят, я в шоке! Только что на карту пришел очень крупный перевод! Анна, я вас не знаю, спасибо вам огромное за такой вклад! Ребят! Вы не представляете, как я вам благодарна за то, что мы в очередной раз невозможное сделали возможным!

Блогер сообщила, что деньги были собраны буквально за сутки

Блогер сообщила, что деньги были собраны буквально за сутки

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Сам Валентин Ашуев до сих пор не верит в случившееся и не иначе как чудом называет.

— Я как будто в сказке сейчас нахожусь. Всё как-то внезапно, неожиданно. До сих пор не верится. Елена вышла на меня через волгоградского волонтера, и всё закрутилось. Мы записали видео. Она его, как говорит, выложила в интернет. Оказалось много неравнодушных людей, — смущаясь говорит пожилой человек. — В этом подвальном помещении я уже привык. Когда с женой развелись — я там остался прописан, а сам сюда переехал. Договорился и плачу 1800 в месяц. Туалет, правда, в другом конце коридора, и нет горячей воды. У меня скромно, конечно. Но всё необходимое есть. Единственное, в последнее время тараканы и клопы замучили!

Валентин Валентинович обожает танцевать

Валентин Валентинович обожает танцевать

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По словам пенсионера, чтобы иметь дополнительный заработок, каждые выходные он торгует на блошином рынке. А в свободное время занимается танцами.

— Пенсия — всего девять тысяч, поэтому приходится как-то выкручиваться. На птичий рынок езжу. Там продаю зарядки и старые телефоны. Что-то покупаю, что-то продаю, на разнице зарабатываю. Как правило, это 100–200 рублей, а если вдруг кто-то телефон купит — и 500 бывает! Маловато, но всё же! А по понедельникам и четвергам — время для хобби. В сквере с партнершей, которая, кстати, младше меня на 14 лет, мы танцуем вальс, фокстрот и ча-ча-ча. Она у меня замечательная! Хороший собеседник, и иногда я езжу к ней помыться. В моем подвале, к сожалению, горячей воды нет.

В этом году Валентину Валентиновичу устроили настоящий день рождения

В этом году Валентину Валентиновичу устроили настоящий день рождения

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По быту Валентину Валентиновичу также помогает дочка.

— Она тоже на съемном жилье, поэтому я к ней не прошусь, но очень благодарен. Она мне со стиркой помогает, езжу на обед к ней, с собой мне еду передает, — добавляет пенсионер. — Всё остальное дома себе сам готовлю. Плита есть, холодильник, посуда и другая утварь.

Валентин Ашуев говорит, что после невероятных событий последних дней у него как будто второе дыхание открылось.

— У меня раньше был небольшой бизнес по металлопрокату. А для души любил заниматься фотографией. В далеком 1976 году даже снимал в Волгограде Аллу Пугачеву и Софию Ротару. Когда появится свой уголок — хочу обзавестись и ноутбуком, и фотоаппаратом! Снова попробовать себя в работе фотографом. Желание огромное и силы есть! Уверен, всё получится!

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