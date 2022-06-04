Как в сказке: выживающему в подвале пенсионеру за сутки собрали деньги на квартиру

76-летний пенсионер Валентин Ашуев почти 15 лет живет в подвале пятиэтажной хрущевки в центре Волгограда. Соседи по подвалу — всевозможные арендаторы, а в самом жилище — тараканы и клопы. Помощь пришла совершенно случайно.

Валентин Валентинович посещает церковь. Там ему как малоимущему помогают. Недавно волонтер из церкви написала о пенсионере московскому блогеру. И после этого буквально за сутки дедушке собрали деньги на покупку однокомнатной квартиры.