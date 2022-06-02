Если нет денег на копку могилы, гроб оставят на земле? Какие услуги морга бесплатны, а за что придется платить

Похоронный бизнес всегда вызывает много вопросов и споров о его прозрачности. Государство гарантирует человеку похороны, но с безутешных родственников иногда берут деньги за то, что должно предоставляться бесплатно. Вопросы возникают по покупке гроба, одеванию покойника, выбору места на кладбище и многим другим нюансам. Юрист Евгений Павлов объясняет, за что придется заплатить, а что обязаны сделать бесплатно. Далее — от первого лица.
Бесплатные похоронные услуги
Сфера похоронных услуг регулируется сразу несколькими законами: федеральный закон от 12.01.1996
Бесплатно родственникам или тем, кто взял на себя обязанность погребения умершего предоставляются:
- гроб, его доставка и другие предметы, необходимые для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (крематорий);
- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом);
- оформление документов, необходимых для погребения.
Требования к качеству услуг устанавливаются еще и на муниципальном уровне. В Новосибирске это регулируется постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2016г.
Все услуги выше оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела, которую у себя на территории должны создать органы местного самоуправления. Они же, по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда РФ, ФСС РФ, а также с органами государственной власти субъектов РФ определяют стоимость услуг для их возмещения специализированной службе
Если погребение умершего осуществлялось без привлечения этой специализированной службы, то родственникам или тем, кто взял на себя эту обязанность, выплачивается социальное пособие.
Выдать документы, необходимые для погребения, должны родственникам или доверенному лицу в течение суток с момента установления причины смерти. При этом тело умершего не может быть задержано к выдаче родственникам на срок более чем на двое суток с момента установления причин его смерти.
В
Положенные по закону гарантии погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников внутренних дел и других отдельных категорий отражены в
В обязанности сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы входит приведение тела в достойный вид путем ушивания секционных разрезов и омывания водой. Одевание трупа при этом должно производиться только в специально отведенном месте, с запретом делать это в трупохранилище или секционной.
Одевание трупа — кто должен это делать
Во многих моргах висит объявление, что одевание трупа — это платная услуга. Здесь много скользких нюансов. Прямого указания на то, что санитар должен это делать — нет. И, например, на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Немировича-Данченко прямо прописано, что в обязанности санитаров не входит одевание.
Но разберемся в этом вопросе подробнее. Санитар должен помыть тело после вскрытия именно после манипуляций, а не шампунем или какими-то косметическими средствами. И здесь есть пробел в законодательстве — нигде не прописано, что он должен одеть человека в одежду, принесенную, например, родственниками. В моргах часто делают это за деньги неофициально без всяких квитанций. Цена обычно колеблется в пределах 3,5–4 тысяч рублей.
И тогда, если человек не платит, они должны допустить к телу родственника, чтобы тот его одел, или его представителя. А это запрещено законом — находиться в таких местах посторонним лицам. Но в правилах охраны труда всё же прописано, что делать это должны санитары, в специальном месте. Но если морг оказывает всё же эту услугу за деньги, используя несовершенство законов, то обязательно должны выдать квитанцию.
Что еще важно знать
Патологоанатомическое вскрытие также проводится бесплатно. Обязательно оно только в нескольких случаях, указанных в п. 3 ст. 67 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011
По требованию родственников или доверенного лица заключение о причине смерти и диагнозе заболевания также выдается бесплатно.
За какие услуги все-таки придется платить
В каждом городе устанавливаются свои тарифы на платные услуги. Например, родственники должны будут заплатить за рытье могилы, обустройство земельного участка.
В Новосибирске, например, рытье могилы обойдется от 6327 до 7796 рублей. Обустройство земельного участка, предоставляемого под одно семейное захоронение — от
Также платными услугами являются: бальзамирование покойного, санитарно-гигиеническая обработка, устранение посмертных дефектов, подготовка тела к траурной церемонии (посмертный макияж, стрижка, маникюр и т.п.). Если их оказывает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то как минимум потребителю (заказчику) этих услуг должна выдаваться квитанция об оплате и с ним должен заключаться договор в письменной форме.
Подобные правоотношения сторон попадают тогда не только в нормы Гражданского кодекса РФ, но и под действие Закона РФ от 07.02.1992
Если родственники не могут заплатить за рытье могилы
Государство, конечно, не оставит гроб на земле. В таких форс-мажорных обстоятельствах в законе предусмотрены дополнительные затраты на это из резервного бюджета муниципалитета или пенсионного фонда.
Что делать, если с вас незаконно трясут деньги
Самый простой и проверенный способ — это попросить у «трясущего» квитанцию за оплату и утвержденный его руководителем прейскурант на эти услуги. В случае непредоставления и дальнейшего препятствования в осуществлении своих законных прав, нужно обратиться вначале к руководству этого заведения, а если не поможет, то в надзорные органы по телефону горячей линии.
За непредоставление на безвозмездной основе услуг, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению, а ровно невыплата социального пособия на погребение супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя осуществить погребение умершего, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 5000 тысяч рублей (ст. 5.41 КоАП РФ).
Морг оказал услуги некачественно — что делать?
По возможности зафиксируйте некачественно оказанные услуги с помощью фото или видео. Обратитесь к руководству этого заведения с требованием (если возможно) устранить возникший недостаток либо вернуть денежные средства (если эти услуги были платными и у вас есть об этом подтверждающие оплату документы).
Если устно вопрос не решился, пишите претензию учреждению и в случае отказа в ее удовлетворении обращаетесь с исковым заявлением в суд.
Выбор участка на кладбище
Есть несколько ситуаций. Первая, когда уже есть захоронение родственника и нужно подхоронить. Нужно прийти в администрацию кладбища с заявлением и указанием, где именно нужно это сделать. Нужно не забыть оплатить услугу по копке могил. Сотрудник едет с вами на место, обо всем договариваетесь. Это должно быть бесплатно.
Вторая ситуация, когда вы хотите какое-то конкретное место. Каждый год кладбище составляет план захоронения, выделяют участок. Например, в 2022 году хоронят в 102-м квартале. И человек может выбрать место только в этом квартале. А то, что идти пешком далеко, например, — это уже не относится к вопросу. Официально выбрать место в другом квартале не получится.
Ответственность учреждения, которое требовало денег за бесплатные услуги
Ответственность за вымогательство будет нести то должностное лицо организации, которое совершило преступление. Если это происходило с молчаливого согласия руководства, то к уголовной ответственности будет привлечен и его руководитель (заместитель).
Пока нет официального обращения (заявления) от физического лица в полицию о подобных преступлениях, то и ответственности за это никто не понесет.
Помимо этого, уголовная ответственность может быть применена не только за получение взятки, но и за ее дачу, а также посредничество во взяточничестве.
Статьи уголовного кодекса РФ о взятках: статья
- мелкое взяточничество (менее
10 тыс. руб.)наказание — до 1 года в колонии-поселении;
- взятка (от 10 до
25 тыс. руб.)наказание — до 3 лет в колонии-поселении;
- взятка в значительном размере (от 25 до
150 тыс. руб.)— до 6 лет в колонии общего режима;
- взятка в крупном размере (от
150 тыс.до 1 млн. руб.)— до 12 лет колонии строго режима;
- взятка в особо крупном размере (от
1 млн. руб.)— до 15 лет в колонии строго режима.
Взяткой считаются деньги, переданные не только должностному лицу, но и его родным и близким. А также ценности или любые материальные услуги. При этом сотрудник был согласен, не возражал и использовал свои служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал.
Взятка считается полученной, если человек ее принимает в физическом смысле (берет в руки, кладет в карман, сумку, портфель, автомобиль). Или соглашается с ее передачей (положил на стол, перечислили на счет).
Помимо уголовной ответственности по взяточничеству, должностные лица могут быть привлечены и по другим статьям УК РФ. Таким как «Злоупотребление полномочиями»