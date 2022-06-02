Если нет денег на копку могилы, гроб оставят на земле? Какие услуги морга бесплатны, а за что придется платить

Если погребение умершего осуществлялось без привлечения этой специализированной службы, то родственникам или тем, кто взял на себя эту обязанность, выплачивается социальное пособие.

Выдать документы, необходимые для погребения, должны родственникам или доверенному лицу в течение суток с момента установления причины смерти. При этом тело умершего не может быть задержано к выдаче родственникам на срок более чем на двое суток с момента установления причин его смерти.