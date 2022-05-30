Отпуск случайно превратился в эмиграцию: программист остался в Таиланде после начала спецоперации

— Как твои родные и друзья приняли эту новость? Какие были сложности на старте?



— Родные встретили это решение нормально, с пониманием. Как и друзья. Многие из них, кстати, как и коллеги, потом сами сюда приехали по тем же причинам, что и я.



Была загвоздка со школой дочки, но мы ее решили. Теперь она занимается по скайпу с учителем, не из ее школы, но строго по программе, плюсом изучает дополнительный материал. Задания и проверочные работы выполняет те, что дают в школе. То есть, по сути, у нас получается такое семейное образование.







— Комфортно ли вообще тебе с семьей жить и работать в Таиланде? Что нравится, что прямо категорически нет?



— Когда мы только приехали сюда, был как раз так называемый сезон, то есть жара что днем, что ночью. Когда отпуск — это хорошо и ожидаемо, но когда в этом начинаешь жить и работать — очень тяжело, по крайней мере, тем, кто не привык. Мы уже три месяца тут и добрались до сезона дождей — вот это то, что нужно. Всё равно жарко, но не так, как в марте, когда просто вскипаешь.