Отпуск случайно превратился в эмиграцию: программист остался в Таиланде после начала спецоперации
Три месяца он вместе с семьей живет на Пхукете, но скучает по дому и своему кабинету
Программист Сергей из Иркутска в середине февраля вместе с семьей — супругой, дочкой и сыном — улетел отдыхать в Таиланд. Планировалось, что это будет самый обычный отпуск, после которого семейство вернется обратно. Но после начала спецоперации у нашего героя начались проблемы с зарплатой на работе. О своей новой жизни айтишник рассказал ИА «ИрСити».
По просьбе героя публикации мы не называем его фамилию.
— Как давно ты в профессии, почему сейчас сотрудничаешь не с нашими местными или российскими компаниями, а с иностранцами?
— Уже 22 года я работаю программистом, и всё это время — удаленно, в офис не ходил никогда. Так уж получилось, что с самого начала я работаю с иностранцами. Они платят неплохие деньги, особенно если сравнивать с иркутским рынком. Первые лет 10 я пахал по 16 часов в день, плюс изучал много нового, а затем сразу же применял всё это на практике.
— То есть смог серьезно так прокачаться, работая с зарубежными конторами?
— Да, но в наших компаниях я тоже трудился. Вместе с коллегами мы, например, работали над созданием всероссийской тендерной площадки по госзакупкам. Также я принимал участие в разработке крупного сервиса видеонаблюдения Ivideon и торговой площадки в «Газпромбанке», работал над IT-сервисами РПЦ. Моя профессия востребованна, платят за нее хорошо, а рынок — глобальный. И этим странно не пользоваться. Можно работать удаленно на любую компанию в любой стране, находясь при этом за ее пределами.
При этом заработанные средства я, по сути, вкладываю в экономику региона. Налоги я плачу здесь, здесь я приобрел несколько квартир, построил загородный дом. У меня в Иркутске семья, дети. Кроме того, я активно участвую в жизни нашего загородного поселка, добиваясь развития его инфраструктуры. Если появляется какая-то проблема, я сам собираю подписи, пишу обращения в органы власти до тех пор, пока вопрос не будет решен положительно.
Это всё я говорю к вопросу о некой пользе, которую я приношу государству, обществу и своему родному городу. Мне кажется, что до февраля всё складывалось довольно неплохо.
— Где тебя застали февральские события? Как так случилось, что тебе пришлось покинуть Россию?
— В середине февраля мы всей семьей поехали в самый обычный отпуск. Хотелось в тепло, и хорошим вариантом оказался Таиланд. Из Иркутска был прямой рейс на Пхукет — туда и отправились. Когда начались все эти события, никто и не думал оставаться в Таиланде. Но через неделю мне сказали, что банк работодателя не может отправить мне зарплату — вот тут и настало время задуматься.
Вариантов было немного: вернуться, продолжать работать и просто ждать, что когда-то всё разрешится, но пока не получать зарплату; вернуться, уволиться и искать работу в России; остаться и оформиться в Таиланде, а дальше действовать по обстоятельствам.
— Ты выбрал третье. Хотя многие скажут, что ты мог бы вернуться в Россию и работать на благо страны. Особенно сейчас, когда, как мне кажется, для айтишников делают всё, чтобы они оставались.
— Первый вариант не подошел, потому что он слишком неопределенный. Да и накопления у меня не бесконечные. Второй вариант — вернуться и работать на российском рынке — в целом неплох, но есть но. На моем нынешнем месте работы отличные условия, а именно: очень интересные задачи и много возможностей для самообразования. В России такое найти достаточно сложно.
Поэтому мы выбрали третий вариант. Сейчас он самый оптимальный, так как позволяет закрепиться, отдышаться, не принимать поспешных и зачастую неверных решений.
Выходит, что я не уезжал, чтобы эмигрировать. Я вынужденно остался. Причем довольно случайно.
— Как твои родные и друзья приняли эту новость? Какие были сложности на старте?
— Родные встретили это решение нормально, с пониманием. Как и друзья. Многие из них, кстати, как и коллеги, потом сами сюда приехали по тем же причинам, что и я.
Была загвоздка со школой дочки, но мы ее решили. Теперь она занимается по скайпу с учителем, не из ее школы, но строго по программе, плюсом изучает дополнительный материал. Задания и проверочные работы выполняет те, что дают в школе. То есть, по сути, у нас получается такое семейное образование.
— Комфортно ли вообще тебе с семьей жить и работать в Таиланде? Что нравится, что прямо категорически нет?
— Когда мы только приехали сюда, был как раз так называемый сезон, то есть жара что днем, что ночью. Когда отпуск — это хорошо и ожидаемо, но когда в этом начинаешь жить и работать — очень тяжело, по крайней мере, тем, кто не привык. Мы уже три месяца тут и добрались до сезона дождей — вот это то, что нужно. Всё равно жарко, но не так, как в марте, когда просто вскипаешь.
Вообще на Пхукете жить интересно. Здесь мы нашли очень хороших учителей для дочки по балету, английскому, плаванью. У жены тоже тренировки по фитнесу. Все преподаватели — классные специалисты и говорят по-русски. Есть множество мест, где приятно находиться: красивое море и великолепные закаты, тематические парки, интересные и вкусные рестораны. Конечно, есть и недостатки: странные запахи, хаотичное дорожное движение, категорическое отрицание тротуаров и вообще пешеходов, жуткие насекомые и всякие другие твари. Но без минусов никуда, ничего не поделать.
— Насколько я знаю, туристам из России в Таиланде можно находиться не больше
— Из-за коронавируса в Таиланде есть программа продления пребывания. В иммиграционном центре можно оформить пролонгацию на 60 дней, что, собственно, мы уже два раза и проделали. Никаких проблем с этим нет.
Для продления нужен загранпаспорт, копия странички загранпаспорта с фотографией, копия иммиграционной карточки, которую заполняем в самолете, копия странички загранника со штампом. Копии можно сделать в отеле, обычно это бесплатно, на каждом листе поставить подпись. Также потребуется цветное фото, форма ТМ30 — подтверждение проживания. Ее выдают либо в отеле, либо владельцы жилья, которое арендуете. Этот документ лучше запросить чуть заранее.
Ковидное продление стоит 1900 бат на каждого заявителя. Подробнее обо всех тонкостях можно прочитать в моей публикации на «Хабре».
Также долго можно оставаться через студенческую визу или разрешение на работу. Вот по второму варианту собираюсь получить визу. Пока план такой. Но оформляться буду только через три месяца.
— Были ли у вас какие-то проблемы с арендой жилья? Какая минимальная сумма необходима, чтобы снять квартиру на Пхукете?
— Снять жилье довольно легко. Есть маркетплейс у «Фейсбука» (деятельность корпорации Meta и двух ее сервисов — Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена в РФ), есть группа в Telegram, есть Airbnb — и везде можно найти хорошие варианты. Но желательно потратить несколько дней на просмотры, так как то, что на фото, часто не совсем то, что в реальности. Цены — от 500 долларов в месяц для студии с видом на море и от 1000 долларов — виллы с личным бассейном и несколькими спальнями. Примерно за 1500 долларов получаем виллу с бассейном, большой зал, две отдельные спальни, три санузла, уборку территории, бассейна и внутри дома со сменой белья два раза в неделю. Почти как в отеле.
Аренда отличается по цене за месяц и за год. Проблемы снять на месяц нет, но на год будет дешевле. Обычные правила такие: при аренде на год нужно внести задаток за два месяца, плюс оплатить месяц аренды. Чтобы арендовать жилье на месяц, надо внести небольшой депозит и сумму месячного платежа. Все коммунальные услуги оплачиваются отдельно.
— А как там с ценами на продукты? Раньше Таиланд славился довольно дешевой и при этом вкусной едой. Изменилось ли что-то теперь?
— Цены на еду интересные: все европейские товары — очень дорогие, все местные — совсем недорогие. Например, пачка гречки (а тут, кстати, есть российская гречка) — 500 рублей, зато фрукты:
— Расскажи про свой распорядок дня. Наверняка же он сильно отличается от того, который был в Иркутске?
— В 10 утра меня будят дети. Я беру коляску с младшим сыном и иду пить кофе. Если у дочки в этот день нет занятий, беру ее тоже. Кстати, кофе в Таиланде — отдельная история. На мой вкус, он везде просто отвратительный. Но, потратив неделю, я нашел место, где делают очень приличный кофе, туда и хожу.
Путь занимает минут 25. Потом мы заходим в магазинчик или на рынок, чтобы купить «волосатиков» или, например, маракуйю, может, чего-нибудь еще, а потом — домой.
Все дружно плаваем в бассейне, едим, а потом я начинаю работать. Продолжается это часов до двух ночи, а потом — спать.
В выходные дни ездим на экскурсии, ходим на море, посещаем интересные места. Поскольку в будни особо нет возможности куда-то выбраться, то каждые выходные планируются очень тщательно и практически с понедельника. Этим всем занимаются любимые жена и дочка.
Вообще хочу заметить, что без любимого человека переехать в другую страну было бы очень сложно. А когда рядом целая семья, которая тебя поддерживает, всегда проще. Я очень рад, что они со мной и мы все вместе. Отдельное спасибо жене за поддержку. Я ее очень люблю.
— В Таиланде всегда любили русских. Как по-твоему, сейчас что-то изменилось? Или тайцы не особо интересуются политикой?
— Иногда разговариваю с местными таксистами — все нейтрально относятся к конфликту. Никаких враждебных или агрессивных действий ни разу не видел. К дочке приходит тренер по плаванию — украинец, тоже никаких проблем нет. Не так давно открывался грузинский ресторан, и, казалось, туда пришли вообще все из разных стран СНГ, все говорили по-русски и очень дружелюбно. Я давно заметил, что какие-то споры и конфликты возникают, когда соседи, а где-то в другой, далекой стране все сразу «русские» и стараются жить дружно.
Ну и вообще, есть ощущение, что сейчас на Пхукете процентов 90 иностранцев — русскоязычны. Из них всех процентов 70 — айтишники. Стоит в любом кафе случайно услышать какой-нибудь отрывок разговора — скорее всего, он будет про бэкенд, микросервисы и прочие базы данных.
— По дому скучаешь? Что думаешь о возвращении? Есть в планах?
— В России осталось очень много всего. Это, конечно, родители, друзья. Это любимый дом с участком и садом, с моей мастерской по дереву и удобным кабинетом, где всё сделано под меня и всё как надо. Можно сказать, в Иркутске остались все и всё. Так что по всем и всему этому мы очень скучаем.
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Я уверен, что этот конфликт закончится, стороны придут к соглашению и можно будет спокойно вернуться домой и работать, как раньше. Либо же банки научатся работать в новых условиях, и, опять-таки, можно будет вернуться. Не думаю, что кто-то кого-то будет преследовать, в этом случае все те, кто хотел, уже просто не приедут.
— И последнее: как думаешь, какое будущее у российского IT? На фоне санкций, запретов поставлять высокотехнологичное оборудование, на фоне ухода многих зарубежных компаний.
— С IT в России всё будет нормально. Первое время будет наблюдаться некоторый шок, и, например, уже наблюдается роспуск команд мобильной разработки в банках, попавших под санкции. Но ребята найдут другие места, благо спрос огромный.