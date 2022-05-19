1,5 миллиарда рублей отправят на ремонт сельских дорог в Новосибирской области
В ближайшие годы в области будут ремонтировать дорогу Татарск — Чистоозерное — Купино — Баган — Карасук
В Новосибирской области на ремонт дорог в сельских районах направят дополнительные 1,5 миллиарда рублей. Об этом губернатор области сообщил 19 мая в прямом эфире «Вести Новосибирск».
— Что касается областного дорожного фонда, не скрою, конечно, в первую очередь мы отдаем приоритет региональным и межмуниципальным дорогам — тем направлениям, которыми пользуется большинство жителей. Если говорить про мечту, есть такая мечта — перевести в асфальт важную дорогу Татарск — Чистоозерное — Купино — Баган — Карасук, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Эти планы власти намерены реализовать в ближайшие годы.
— Конечно, мы не отказываем в помощи муниципалитетам, выделяем субсидии не только Новосибирску, но и сельским муниципальным образованиям. В этом году, например, 1,5 млрд руб. в виде субсидий будут направлены именно сельским районам, в том числе на дороги внутри сёл и деревень, — рассказал Травников.
Под Новосибирском отремонтируют мост через озеро Алферово, которое находится на Северном объезде, на дороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Аукцион на поиск подрядчика проводит Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь». На ремонт они готовы потратить 284,3 миллиона рублей.