«Хочется радость принести»: дворник создает объемные картины на песке, которые видно с 14 этажа

Тюменский дворник Валерий Кардашин прославился благодаря своим рисункам на песке. Они стали появляться во дворе детского сада № 146 сразу после того, как растаял снег. Зачем Валерий тратит свободное время на изображение драконов и сказочных героев — обсудили с ним лично.

— В мире и так мало хорошего происходит, хочется радость какую-то принести, поднять настроение, — рассказывает Валерий Кардашин.