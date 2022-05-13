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Тема дня«С 14 этажа видно, как бегут крысы»
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«Хочется радость принести»: дворник создает объемные картины на песке, которые видно с 14 этажа

Он делает это не в рабочее время, а когда заканчивает уборку территории

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Валерий Кардашин не рисовал 40 лет. А на пенсии захотелось творчества

Валерий Кардашин не рисовал 40 лет. А на пенсии захотелось творчества

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Тюменский дворник Валерий Кардашин прославился благодаря своим рисункам на песке. Они стали появляться во дворе детского сада № 146 сразу после того, как растаял снег. Зачем Валерий тратит свободное время на изображение драконов и сказочных героев — обсудили с ним лично.

— В мире и так мало хорошего происходит, хочется радость какую-то принести, поднять настроение, — рассказывает Валерий Кардашин.

62-летний Валерий Леонидович раньше служил на речном флоте, был капитаном. Потом работал на Севере водителем и механиком. А когда вышел на пенсию, решил, что дома сидеть скучно, поэтому устроился дворником. Первое время занимался уборкой домов, но ему не понравилось. Валерий Кардашин не видел там возможности для творчества. И пошел в детский сад.

Утром пенсионер вместе с коллегой Валерием Крюковым прибирает территорию, а когда работа выполнена, не идет домой, а приступает к созданию картин на песке.

— Часто рисую своим внукам. Они заставляют меня. А раз в детском саду много ребятишек, решил тоже их побаловать. До этого 40 лет ничего не рисовал. Со школы, можно сказать. Радуются дети и взрослые. Все хвалят. Вот такая у меня внутренняя потребность — получить удовольствие от такой работы и другим дать что-то, — отмечает дворник.

Сказочный дракон вот-вот взлетит

Сказочный дракон вот-вот взлетит

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Валерий Кардашин за работой. Его напарник Валерий Крюков наблюдает за процессом

Валерий Кардашин за работой. Его напарник Валерий Крюков наблюдает за процессом

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По словам пенсионера, песок хорошо лепится, когда прошел дождь. Сухой превращать в изображения тяжелее.

— Работы лучше смотрятся с верхних этажей. Сначала я делал мелкие рисунки, но их плохо было видно. Сейчас крупные делаю. Их видно даже с 14 этажа, — рассказывает Валерий Леонидович.

А вот другая работа художника

А вот другая работа художника

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В качестве сюжетов пенсионер выбирает русские сказки. Когда мы встретились с Валерием Леонидовичем, он создавал объемного Ивана Царевича на волке и Жар-птицу. Песка во дворе детского сада много, поэтому есть где развернуться. Художник говорит, что в интернете не сидит, поэтому не знает, что о нем пишут. Обо всем ему рассказывает дочь.

В детском саду рассказали, что порой даже занятия останавливаются из-за Валерия Леонидовича. Дети и воспитатели идут к окнам, чтобы посмотреть, что он на этот раз рисует на песке.

Творческий дворник не обижается, когда дети во время прогулки затаптывают его творения — ведь он всегда может сделать что-то новое.

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