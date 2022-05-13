«Хочется радость принести»: дворник создает объемные картины на песке, которые видно с 14 этажа
Он делает это не в рабочее время, а когда заканчивает уборку территории
Тюменский дворник Валерий Кардашин прославился благодаря своим рисункам на песке. Они стали появляться во дворе детского сада
— В мире и так мало хорошего происходит, хочется радость какую-то принести, поднять настроение, — рассказывает Валерий Кардашин.
Утром пенсионер вместе с коллегой Валерием Крюковым прибирает территорию, а когда работа выполнена, не идет домой, а приступает к созданию картин на песке.
— Часто рисую своим внукам. Они заставляют меня. А раз в детском саду много ребятишек, решил тоже их побаловать. До этого
По словам пенсионера, песок хорошо лепится, когда прошел дождь. Сухой превращать в изображения тяжелее.
— Работы лучше смотрятся с верхних этажей. Сначала я делал мелкие рисунки, но их плохо было видно. Сейчас крупные делаю. Их видно даже с 14 этажа, — рассказывает Валерий Леонидович.
В качестве сюжетов пенсионер выбирает русские сказки. Когда мы встретились с Валерием Леонидовичем, он создавал объемного Ивана Царевича на волке и Жар-птицу. Песка во дворе детского сада много, поэтому есть где развернуться. Художник говорит, что в интернете не сидит, поэтому не знает, что о нем пишут. Обо всем ему рассказывает дочь.
В детском саду рассказали, что порой даже занятия останавливаются из-за Валерия Леонидовича. Дети и воспитатели идут к окнам, чтобы посмотреть, что он на этот раз рисует на песке.
Творческий дворник не обижается, когда дети во время прогулки затаптывают его творения — ведь он всегда может сделать что-то новое.