Кучи до потолка: жители дома задыхаются из-за заваленной мусором квартиры — пенсионер собирал его до смерти

В начале весны, 2 марта, в одной из квартир дома
«Жгли свечи, мыли с хлоркой, но ничего не помогает»
Академгородок Новосибирска начали возводить в конце 1950-х годов. Первыми постройками стали деревянные бараки, в которых жили строители городка. Большинство этих домов сегодня признаны аварийными, некоторые их них заброшены, а в других все еще кипит жизнь. Весной этого года жители одного из таких жилых бараков на улице Рубиновая обратились в редакцию НГС с жалобой.
— В начале марта поняли, что наш сосед умер — почувствовали трупный запах. Вызвали полицию, они вскрыли квартиру и увезли тело. А этот мусор у нас так и остался. Не знаю, сколько дней он там пролежал, но запах стоял невыносимый. Только представьте, трупный запах и горы мусора, которые лежат там не первый год. Нам с соседями пришлось заклеивать эту дверь пленкой и скотчем. Всю весну держим подъезд открытым, промерз весь дом. Жгли свечи, мыли тут с хлоркой, но ничего не помогает, — делится с НГС жительница дома Марина.
Для того чтобы показать, что же находится внутри, Марине пришлось изрядно повозиться и прибегнуть к помощи лома, чтобы открыть дверь. С порога в нос бьет запах мусора и испражнений, мужчина использовал коридор вместо туалета. Войти дальше ни у корреспондентов, ни у жильцов не получилось. Мусор находился во всех помещениях: в комнате, кухне, санузле и коридоре, возвышаясь от пола до самого потолка.
Дальше, по словам Марины, начался сущий ад. С 3 марта женщина начала звонить в различные инстанции, чтобы освободить квартиру от мусора. Жилье, как выяснилось позже, является муниципальным, но ни управляющая компания, ни администрация помочь женщине не смогли. В управляющей компании Марине ответили, что это не входит в их компетенцию, а в администрации — что проблема не решается в один день.
Только 14 марта администрация отправила на место комиссию, которая, выслушав жильцов и осмотрев квартиру, пообещала решить вопрос в течение 10 дней, но две недели спустя все осталось как и прежде.
— Через две недели мы снова позвонили, но нам уже сказали, что это не их компетенция. И всё началось по новой, пошло по кругу — нас просто отправляли из одного отдела в другой. Мы не можем жить нормально — в доме холодно из-за открытого подъезда, появились тараканы. Кроме того, отопительный сезон еще не кончился, а на дворе тепло, всё это будет вонять еще сильнее, а когда это уберут, неизвестно, — со слезами на глазах говорит Марина. — Мы бы убрали сами, но у нас попросту нет таких денег, чтобы нанимать работников и машины для вывоза мусора.
Мнения УК и мэрии
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска и в управляющую компанию дома.
— По договору между жильцами дома и управляющей компанией, наши специалисты должны осуществлять работы по содержанию и ремонту общего имущества дома. Квартиры не являются общим имуществом, поэтому их содержание не входит в нашу компетенцию, — сообщили в управляющей компании.
Также в управляющей компании отметили, что квартира является муниципальной и вопросами ее содержания должны заниматься в администрации.
— В управляющую компанию письменных обращений от жильцов не поступало по этому вопросу, а при обращении по телефону жильцам дома были даны разъяснения, — дополнительно отметили в компании.
В мэрии НГС сообщили, что ремонт и содержание муниципального жилья осуществляет «Городское жилищное агентство» (ГЖА).
— Заявка по выносу бытового мусора из жилого помещения по данному адресу направлена, работы будут осуществляться МКУ ГЖА, — сообщили в пресс-центре мэрии.
В приемной МКУ ГЖА 6 мая корреспонденту НГС сообщили, что заявка по дому на Рубиновой, 20 к ним еще не поступала.
После начала работы НГС над материалом проблема начала постепенно решаться. По словам жительницы дома Марины, 8 мая из квартиры вывезли полную машину мусора, однако это лишь малая часть того, что находилось в квартире. К моменту выхода текста проблема до конца не решена.
В прошлом году подобная ситуация произошла в многоэтажке на улице Менделеева. Тело пролежало в квартире две недели. После того, как мертвую женщину увезли, жильцы дома еще несколько недель не могли избавиться от трупного запаха.