Кучи до потолка: жители дома задыхаются из-за заваленной мусором квартиры — пенсионер собирал его до смерти

— В начале марта поняли, что наш сосед умер — почувствовали трупный запах. Вызвали полицию, они вскрыли квартиру и увезли тело. А этот мусор у нас так и остался. Не знаю, сколько дней он там пролежал, но запах стоял невыносимый. Только представьте, трупный запах и горы мусора, которые лежат там не первый год. Нам с соседями пришлось заклеивать эту дверь пленкой и скотчем. Всю весну держим подъезд открытым, промерз весь дом. Жгли свечи, мыли тут с хлоркой, но ничего не помогает, — делится с НГС жительница дома Марина.



Для того чтобы показать, что же находится внутри, Марине пришлось изрядно повозиться и прибегнуть к помощи лома, чтобы открыть дверь. С порога в нос бьет запах мусора и испражнений, мужчина использовал коридор вместо туалета. Войти дальше ни у корреспондентов, ни у жильцов не получилось. Мусор находился во всех помещениях: в комнате, кухне, санузле и коридоре, возвышаясь от пола до самого потолка.

