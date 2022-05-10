А точно ли дело в нелетной погоде? Военные эксперты — о причинах массовой отмены авиапарадов
По всей России не увидели обещанного авиашоу
Накануне, 9 мая, в городах по всей России отменили авиапарады. Разочарованным горожанам это объяснили «неблагоприятными погодными условиями». Однако, например, в Екатеринбурге небо, как рассказывают горожане, было ясное. Так чем же были обусловлены отмены?
Мы спросили об этом у Павла Фельгенгауэра, военного обозревателя «Новой газеты». Он уверен, что теорий заговора строить не стоит: как минимум в Москве погода действительно не годилась для полетов.
— Я как в окно посмотрел, так и понял, что воздушного парада не будет. Были шквалы с ливнями, с жутким ветром. Летать на низкой высоте, над густонаселенным городом, в сомкнутых боевых порядках в таких условиях совершенно недопустимо. Пилотажные группы на реактивных истребителях в подобной ситуации «крыло к крылу» не летают, — объяснил эксперт.
Фельгенгауэр подчеркнул, что авиапарады отменяют «очень часто», и ничего исключительного в этом нет. Для того чтобы парад состоялся, нужна хорошая погода — и не только над городом, но и по всему маршруту следования самолетов. Помочь тут, по словам эксперта, неспособен даже искусственный разгон туч.
— Авиашоу отменяют не через раз, но через два-три, — пояснил Фельгенгауэр.
С ним солидарен Андрей Кошкин, завкафедрой политологии и социологии в РЭУ имени Плеханова, а также эксперт ассоциации военных политологов.
— Лично я уверен, что тут действительно виновата погода. Парадная авиация не летает, когда облака опускаются даже на высоту в 300–400 метров.
Я не вижу здесь никакой конспирологии. Отмены авиашоу бывали не раз и не два, — уверен Кошкин.
Претензии к погоде наши эксперты предъявили, глядя в небо столицы. Но почему самолеты не пролетели над Екатеринбургом, Самарой, Новосибирском и другими городами России? Неужели это массовое совпадение?
Павел Фельгенгауэр предположил, что военные на местах могли просто «перестраховаться».
— Повторюсь, авиашоу отменяют не просто часто, а очень часто, пилотам нужно смотреть в небо перед каждым вылетом. Для отмены достаточно даже низкой облачности, — рассказал обозреватель. — Кто-то предположил, что для пролетов якобы могло не хватить самолетов — мол, все ушли на фронт. Но самолеты, участвующие в показательных выступлениях, не могут использоваться в боевых действиях.
Вопреки всему, авиашоу все-таки состоялось в Верхней Пышме в Свердловской области. И оно получилось очень красивым.