А точно ли дело в нелетной погоде? Военные эксперты — о причинах массовой отмены авиапарадов

Накануне, 9 мая, в городах по всей России отменили авиапарады. Разочарованным горожанам это объяснили «неблагоприятными погодными условиями». Однако, например, в Екатеринбурге небо, как рассказывают горожане, было ясное. Так чем же были обусловлены отмены?



Мы спросили об этом у Павла Фельгенгауэра, военного обозревателя «Новой газеты». Он уверен, что теорий заговора строить не стоит: как минимум в Москве погода действительно не годилась для полетов.

— Я как в окно посмотрел, так и понял, что воздушного парада не будет. Были шквалы с ливнями, с жутким ветром. Летать на низкой высоте, над густонаселенным городом, в сомкнутых боевых порядках в таких условиях совершенно недопустимо. Пилотажные группы на реактивных истребителях в подобной ситуации «крыло к крылу» не летают, — объяснил эксперт.