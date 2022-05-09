Вся Россия встала в «Бессмертный полк»: смотрите, как это было в разных городах

Юрий Порфирьевич пришел на шествие в Красноярске с портретом своего отца.



— Это мой отец Порфирий Евдокимович Индиряков. Он из Сибири. На войне его контузило, попал в госпиталь. Он покинул нас в 89 лет — в 2010 году. Работал инженером, председателем совхоза, колхоза, леспромхоза. Где он воевал, я не знаю, в послужной карте не написано. Он сам не любил рассказывать о войне. Только говорил: «Смерть». Много смертей видел, — рассказал красноярец.