Вся Россия встала в «Бессмертный полк»: смотрите, как это было в разных городах
Два пандемийных года шествие проходило онлайн, а в этом году участники наконец смогли пройти по центральным улицам
Больше 1 миллиона человек приняли участие в акции в столице, заявили в мэрии Москвы.
Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в пятый раз за время его существования. Президент держал в руках портрет отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина, который сражался в составе
Тысячи людей несли портреты участников Великой Отечественной войны по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге.
В Волгограде колонна «Бессмертного полка» двигалась из центра к Мамаеву кургану. В руках у волгоградцев — портреты родственников, принимавших участие в той страшной битве, букетики сирени и флаги. Где-то вдалеке играла музыка, но люди сами себе создавали настроение, хором распевая «Катюшу» и крича «Ура!».
Юрий Порфирьевич пришел на шествие в Красноярске с портретом своего отца.
— Это мой отец Порфирий Евдокимович Индиряков. Он из Сибири. На войне его контузило, попал в госпиталь. Он покинул нас в 89 лет — в 2010 году. Работал инженером, председателем совхоза, колхоза, леспромхоза. Где он воевал, я не знаю, в послужной карте не написано. Он сам не любил рассказывать о войне. Только говорил: «Смерть». Много смертей видел, — рассказал красноярец.
Это тоже Красноярск. В этом году несут и снимки погибших на Украине. Слева на черно-белом изображении — рядовой и стрелок-помощник гранатометчика,
Денис окончил 9 классов, получил профессию повара-кондитера, потом прошел водительские курсы. На военную службу был призван 7 октября 2020 года. Отслужил в сухопутных войсках в Хабаровске. После срочной службы подписал контракт. Из родных у него остались только брат и бабушка, которая воспитывала Дениса, когда он осиротел. Похороны бойца прошли в конце марта.
В Казани школьники приготовили портреты своих прадедов, которые защищали Родину, чтобы пройти с ними в колонне «Бессмертного полка».
В Омске во время шествия объявили, что если почтить минутой молчания каждого погибшего участника войны, то это пауза превысит по длительности 40 лет.
В Нижнем Новгороде был дождь, и люди с портретами дедов шли под зонтами.
Магнитогорск. Здесь, как и в любом городе, сложно найти семью, которой бы не коснулась Великая Отечественная война.
Пожилой человек в маске, но даже так бросается в глаза поразительное сходство с изображенным на портрете.
Родственник этого участника шествия возил людей по Дороге жизни в блокадном Ленинграде.
У этой жительницы Кургана, как и у многих из нас, воевали оба деда.
— Это мои два дедушки: Александр Романович и Федор Григорьевич (он пришел контуженый, участвовал в Сталинградской битве). Про войну не любил ничего говорить. Только что было страшно очень, — рассказала Альбина Анатольевна, у которой сегодня, 9 мая, как раз день рождения.
В Тюмени более
Эта прекрасная дама наблюдала за шествием. Наверное, ей можно много о чём вспомнить.
Никита Хворов — старший лейтенант, погиб на Украине 13 апреля, ему было 25 лет.
Солнечный 9 Мая в Самаре.
Всюду брали с собой детвору. Это Пермь.
В Ярославле людей вышло больше, чем ожидали организаторы, их поток казался бесконечным. Как и наша память о событиях страшной, кровавой войны 1941–1945 годов.
Шествие «Бессмертного полка» в Челябинске с высоты...
...и в его сердце.
А это Уфа. В «Бессмертный полк» встали 152 тысячи человек.
Наталья держит портрет деда, он был командиром отряда противотанковой артиллерии. Прошел всю войну, вернулся, у него было пятеро детей.