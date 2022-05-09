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Тема дняФейерверк и артиллерийский салют в честь 9 Мая
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Над Новосибирском отгремели фейерверк и артиллерийский салют в честь Дня Победы — 14 ярких кадров

На эту красоту пришли посмотреть сотни людей

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Сегодня вечером в Новосибирске прогремели праздничные фейерверк и артиллерийский салют, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В центре города и на Михайловской набережной собрались тысячи людей, чтобы их увидеть. Там побывали и фотокорреспонденты НГС Александр Ощепков и Евгения Глинчикова.

Как завершился День Победы в Новосибирске — смотрите в фоторепортаже НГС.

Фейерверк на главной городской площади запустили сразу после праздничного концерта

Фейерверк на главной городской площади запустили сразу после праздничного концерта

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В 21:50 на площади Ленина прозвучал первый его залп

В 21:50 на площади Ленина прозвучал первый его залп

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Его запускали из-за здания Оперного театра, он продлился 7 минут

Его запускали из-за здания Оперного театра, он продлился 7 минут

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Пока длились залпы фейерверка в центре, купол здания НОВАТа менял множество ярких цветов

Пока длились залпы фейерверка в центре, купол здания НОВАТа менял множество ярких цветов

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Посмотреть на него стянулись тысячи новосибирцев

Посмотреть на него стянулись тысячи новосибирцев

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За этой красотой наблюдали горожане всех возрастов

За этой красотой наблюдали горожане всех возрастов

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В это же время новосибирцы наблюдали за праздничным салютом, запущенным на Михайловской набережной

В это же время новосибирцы наблюдали за праздничным салютом, запущенным на Михайловской набережной

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Салют длился несколько минут, его можно было наблюдать с обеих берегов

Салют длился несколько минут, его можно было наблюдать с обеих берегов

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Артиллерийский салют 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа на набережной также стартовал в 21:50

Артиллерийский салют 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа на набережной также стартовал в 21:50

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Перед фейерверком был перекрыт Октябрьский мост, поэтому на подъезде к нему образовались заторы

Перед фейерверком был перекрыт Октябрьский мост, поэтому на подъезде к нему образовались заторы

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Залпы фейерверков были всех цветов радуги

Залпы фейерверков были всех цветов радуги

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Всего на 9 Мая было запущено 7 салютов в разных районах Новосибирска

Всего на 9 Мая было запущено 7 салютов в разных районах Новосибирска

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С Днем Победы, Новосибирск!

С Днем Победы, Новосибирск!

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9 МаяфейерверкДень Победы
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