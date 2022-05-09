Над Новосибирском отгремели фейерверк и артиллерийский салют в честь Дня Победы — 14 ярких кадров

Сегодня вечером в Новосибирске прогремели праздничные фейерверк и артиллерийский салют, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В центре города и на Михайловской набережной собрались тысячи людей, чтобы их увидеть. Там побывали и фотокорреспонденты НГС Александр Ощепков и Евгения Глинчикова.

Как завершился День Победы в Новосибирске — смотрите в фоторепортаже НГС.