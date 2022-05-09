«Одна за 5 лет похоронила 120 солдат»: 7 страшных и героических историй о войне, которые новосибирцы узнали от своих дедов

Татьяна Шлегель, сотрудник ГИБДД Новосибирской области:



— Моему дедушке Ивану Михайловичу Лебедеву было 11 лет, когда он в последний раз увидел отца. В 1941 году тот ушел на фронт пулеметчиком и погиб. И вот они втроем с мамой и братом остались в своей деревне в Тверской области. А потом попали в эвакуацию. Вообще он не любит вспоминать, но 9 Мая всегда рассказывает одну и ту же историю.

Шли осенью, дороги после бомбежки, грязь. В колонне эвакуированных были в основном только женщины и дети. Их увидел фашистский разведчик, истребитель. Начал кружить вокруг них, но не бомбил — просто подлетал-улетал, и так каждые 20–30 минут. Подлетал настолько близко, что было видно самого летчика.

Когда подлетел в первый раз, женщины стали сразу падать в грязь, закрывать детей. И тут кто-то в толпе сказал: «Давайте больше падать не будем». Все встали и пошли. Немецкий летчик еще раза 3–4 возвращался, но больше никто не упал. У женщин не было ни слёз, ни истерик — решили, что падать смысла нет, будь что будет. Когда пошли, кто-то песню запел. Самолет подлетал еще несколько раз, но никого не тронул.

