СЕЙЧАС +4°С
Пробки 2/10
usd 67.38
eur 71.10
Тема дняЗадержали независимого депутата
Все новости
Все новости

«Она выглядела как звезда фильма»: американский детектив влюбился в русскую и переехал в Сибирь

История любви в одном видео

1 180
В Красноярске Тимоти работал преподавателем английского для детей и взрослых, а в США до выхода на пенсию был частным детективом

В Красноярске Тимоти работал преподавателем английского для детей и взрослых, а в США до выхода на пенсию был частным детективом

Поделиться

69-летний Тимоти Швалбе переехал из Висконсина в Красноярск в 2013 году. С сибирячкой Светланой он познакомился в интернете, когда сам был по рабочим делам в России. Сначала пара общалась на расстоянии, затем Тимоти приехал к Светлане в гости, а спустя год сыграли свадьбу.

— Я ездил в Москву и Чебоксары по рабочим делам, я нашел профиль Светланы в соцсетях. Там были фотографии со свадьбы ее дочери. Я подумал: «Вау, она выглядит как звезда фильма». Я связался с ней, чтобы посмотреть, что будет, — рассказывает Тимоти.

Тимоти говорит, что полюбил Красноярск, хотя признаётся, что смог доставляет неудобства, впрочем, как и всем красноярцам. Ему нравится, что через город протекает большая красивая река, что совсем недалеко от города есть места с хорошим природным ландшафтом — горами и лесами. Каждый год в годовщину свадьбы пара ездит на базу отдыха наслаждаться красотами сибирской природы.

Тимоти приехал к Светлане в гости, а уже спустя год пара сыграла свадьбу

Тимоти приехал к Светлане в гости, а уже спустя год пара сыграла свадьбу

Поделиться

Тимоти почти всегда можно увидеть с этой трубкой

Тимоти почти всегда можно увидеть с этой трубкой

Поделиться

В Красноярске Тимоти работал преподавателем английского для детей и взрослых, а в США до выхода на пенсию был частным детективом, расследовал несчастные случаи и преступления для страховых компаний.

По теме (5)

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2