«Она выглядела как звезда фильма»: американский детектив влюбился в русскую и переехал в Сибирь

Тимоти говорит, что полюбил Красноярск, хотя признаётся, что смог доставляет неудобства, впрочем, как и всем красноярцам. Ему нравится, что через город протекает большая красивая река, что совсем недалеко от города есть места с хорошим природным ландшафтом — горами и лесами. Каждый год в годовщину свадьбы пара ездит на базу отдыха наслаждаться красотами сибирской природы.

