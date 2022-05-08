«Она выглядела как звезда фильма»: американский детектив влюбился в русскую и переехал в Сибирь
История любви в одном видео
69-летний Тимоти Швалбе переехал из Висконсина в Красноярск в 2013 году. С сибирячкой Светланой он познакомился в интернете, когда сам был по рабочим делам в России. Сначала пара общалась на расстоянии, затем Тимоти приехал к Светлане в гости, а спустя год сыграли свадьбу.
— Я ездил в Москву и Чебоксары по рабочим делам, я нашел профиль Светланы в соцсетях. Там были фотографии со свадьбы ее дочери. Я подумал: «Вау, она выглядит как звезда фильма». Я связался с ней, чтобы посмотреть, что будет, — рассказывает Тимоти.
Тимоти говорит, что полюбил Красноярск, хотя признаётся, что смог доставляет неудобства, впрочем, как и всем красноярцам. Ему нравится, что через город протекает большая красивая река, что совсем недалеко от города есть места с хорошим природным ландшафтом — горами и лесами. Каждый год в годовщину свадьбы пара ездит на базу отдыха наслаждаться красотами сибирской природы.
В Красноярске Тимоти работал преподавателем английского для детей и взрослых, а в США до выхода на пенсию был частным детективом, расследовал несчастные случаи и преступления для страховых компаний.