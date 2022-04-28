Полиция объяснила причины массового задержания парней в центре Новосибирска
Не все задержанные были знакомы друг с другом
В главке новосибирской полиции объяснили причины задержания нескольких молодых человек неделю назад, 20 апреля, возле «Универсама» на улице Ленина. Оказалось, что они нарушают правила поведения при угрозе ЧС.
— В отдел полиции «Октябрьский» 20 апреля была доставлена группа граждан. В отношении них составили административные протоколы по
О самом задержании ранее НГС рассказал правозащитник Василий Дубков.
— Часть парней стояли вместе, часть — поодаль, возле «Универсама» напротив кинотеатра «Победа». Вдруг приехали «Газели», из которых десантировался ОМОН. Задержали 13 человек, — сообщил Дубков.
По словам собеседника, ни у кого из задержанных не было с собой плакатов и других агитационных предметов. При этом не все из задержанных были знакомы друг с другом.
— Я пришел с другом в центр города. Обсуждали девушек и новости. <...> К нам применяли физическую силу — скручивали. Было много сотрудников, одетых как омоновцы или собровцы. Нас увозили с сиренами. — заявил НГС один из парней на условиях анонимности.