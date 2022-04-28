Полиция объяснила причины массового задержания парней в центре Новосибирска

В главке новосибирской полиции объяснили причины задержания нескольких молодых человек неделю назад, 20 апреля, возле «Универсама» на улице Ленина. Оказалось, что они нарушают правила поведения при угрозе ЧС.

— В отдел полиции «Октябрьский» 20 апреля была доставлена группа граждан. В отношении них составили административные протоколы по ч. 1 с т. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). После чего граждане были отпущены, — так сегодня ответили в МВД на запрос НГС.