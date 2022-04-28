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Полиция объяснила причины массового задержания парней в центре Новосибирска

Не все задержанные были знакомы друг с другом

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Спецтехника увезла задержанных с сиренами

Спецтехника увезла задержанных с сиренами

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В главке новосибирской полиции объяснили причины задержания нескольких молодых человек неделю назад, 20 апреля, возле «Универсама» на улице Ленина. Оказалось, что они нарушают правила поведения при угрозе ЧС.

— В отдел полиции «Октябрьский» 20 апреля была доставлена группа граждан. В отношении них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). После чего граждане были отпущены, — так сегодня ответили в МВД на запрос НГС.

О самом задержании ранее НГС рассказал правозащитник Василий Дубков.

— Часть парней стояли вместе, часть — поодаль, возле «Универсама» напротив кинотеатра «Победа». Вдруг приехали «Газели», из которых десантировался ОМОН. Задержали 13 человек, — сообщил Дубков.

Молодые люди в отделении полиции

Молодые люди в отделении полиции

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По словам собеседника, ни у кого из задержанных не было с собой плакатов и других агитационных предметов. При этом не все из задержанных были знакомы друг с другом.

— Я пришел с другом в центр города. Обсуждали девушек и новости. <...> К нам применяли физическую силу — скручивали. Было много сотрудников, одетых как омоновцы или собровцы. Нас увозили с сиренами. — заявил НГС один из парней на условиях анонимности.

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