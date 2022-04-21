«Устал жить в грязи». Инвалида с ДЦП отказались брать на работу дворником. Тогда он стал убирать мусор бесплатно

Когда Антон только начал уборку в сквере, его работу сразу заметили местные — стали подходить и благодарить, а теперь еще и помогают кто чем может. Одни привезли мешки для мусора, другие перевели деньги на перчатки и новенькую метлу.



— Мы здесь гуляем с собакой, так на прошлой неделе просто пройти было невозможно. Валялись бутылки, обертки какие-то, — говорит местная жительница Ольга. — Сейчас чисто, даже дышится как-то легче.