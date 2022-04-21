«Устал жить в грязи». Инвалида с ДЦП отказались брать на работу дворником. Тогда он стал убирать мусор бесплатно

В Екатеринбурге появился народный дворник: так Антона Бурдина прозвали местные жители. Мужчина — инвалид второй группы. У него ДЦП. Но несмотря на диагноз, он в одиночку очистил от мусора местный сквер. И вынес на помойку уже полсотни тяжелых мешков. Теперь убирает ближайшие дворы.
Антон говорит, что просто устал от грязи, которую никто не убирает.
— Я живу в Компрессорном всю жизнь и как-то не обращал на это внимание, — рассказал Антон. — Но этой зимой уехал в деревню к бабушке, а на днях вернулся. Снег уже сошел, и я просто не смог спокойно смотреть. Сквер превратили в помойку. Идешь по улице, а тут воняет пивом, отходами.
Сначала Антон попытался официально устроиться дворником — ведь если в микрорайоне так грязно, должно быть, рук не хватает? Но в местной управляющей компании в трудоустройстве отказали. Тогда собирать мусор он пошел бесплатно.
Когда Антон только начал уборку в сквере, его работу сразу заметили местные — стали подходить и благодарить, а теперь еще и помогают кто чем может. Одни привезли мешки для мусора, другие перевели деньги на перчатки и новенькую метлу.
— Мы здесь гуляем с собакой, так на прошлой неделе просто пройти было невозможно. Валялись бутылки, обертки какие-то, — говорит местная жительница Ольга. — Сейчас чисто, даже дышится как-то легче.
По словам местных жителей, они не раз обращались в администрацию с просьбой убрать мусор, но на заявки там не отреагировали.
— Почему здесь никто, кроме Антона, не убирает — вообще непонятно. Микрорайон загаженный со страшной силой, — говорит пенсионерка, наблюдая за работой народного дворника. — Люди из соседних домов идут и кидают весь мусор прямо в сквере. Даже сейчас уже новый стал появляться, а он только-только мешки на свалку унес.
В администрации района тоже узнали о народном дворнике. Оказалось, что территория, которую он убирает, не закреплена за муниципалитетом, а значит и ответственных за ее уборку в городе нет. Но Антону всё же обещают прислать подмогу.
— Этой лесопарковой зоны нет в перечне объектов, закрепленных за администрацией, поэтому работы не могут быть выполнены за счет бюджетных средств, — рассказали в администрации.
Но чиновники отчитались, что всё же разовая уборка тут запланирована.
Правда, народный дворник рассчитывает закончить с уборкой гораздо раньше. Он пригласил E1.RU приехать через неделю, чтобы оценить результаты его работы.