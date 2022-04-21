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Репортаж

«Устал жить в грязи». Инвалида с ДЦП отказались брать на работу дворником. Тогда он стал убирать мусор бесплатно

Местные жители скинулись ему на метлу и мешки

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Антон следит за чистотой в своем микрорайоне

Антон следит за чистотой в своем микрорайоне

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В Екатеринбурге появился народный дворник: так Антона Бурдина прозвали местные жители. Мужчина — инвалид второй группы. У него ДЦП. Но несмотря на диагноз, он в одиночку очистил от мусора местный сквер. И вынес на помойку уже полсотни тяжелых мешков. Теперь убирает ближайшие дворы.

Антон говорит, что просто устал от грязи, которую никто не убирает.

— Я живу в Компрессорном всю жизнь и как-то не обращал на это внимание, — рассказал Антон. — Но этой зимой уехал в деревню к бабушке, а на днях вернулся. Снег уже сошел, и я просто не смог спокойно смотреть. Сквер превратили в помойку. Идешь по улице, а тут воняет пивом, отходами.

Сначала Антон попытался официально устроиться дворником — ведь если в микрорайоне так грязно, должно быть, рук не хватает? Но в местной управляющей компании в трудоустройстве отказали. Тогда собирать мусор он пошел бесплатно.

По словам Антона, его не взяли на работу в УК из-за проблем со здоровьем

По словам Антона, его не взяли на работу в УК из-за проблем со здоровьем

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Работа и правда дается Антону непросто: он плохо ходит, а правая рука его почти не слушается

Работа и правда дается Антону непросто: он плохо ходит, а правая рука его почти не слушается

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Когда Антон только начал уборку в сквере, его работу сразу заметили местные — стали подходить и благодарить, а теперь еще и помогают кто чем может. Одни привезли мешки для мусора, другие перевели деньги на перчатки и новенькую метлу.

— Мы здесь гуляем с собакой, так на прошлой неделе просто пройти было невозможно. Валялись бутылки, обертки какие-то, — говорит местная жительница Ольга. — Сейчас чисто, даже дышится как-то легче.

Этот мусор копился в Компрессорном всю зиму

Этот мусор копился в Компрессорном всю зиму

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Сейчас снег растаял, и центральная часть микрорайона превратилась в помойку

Сейчас снег растаял, и центральная часть микрорайона превратилась в помойку

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По словам местных жителей, они не раз обращались в администрацию с просьбой убрать мусор, но на заявки там не отреагировали.

— Почему здесь никто, кроме Антона, не убирает — вообще непонятно. Микрорайон загаженный со страшной силой, — говорит пенсионерка, наблюдая за работой народного дворника. — Люди из соседних домов идут и кидают весь мусор прямо в сквере. Даже сейчас уже новый стал появляться, а он только-только мешки на свалку унес.

На деньги, которые ему перевели, Антон купил себе метлу и теперь еще и подметает в сквере

На деньги, которые ему перевели, Антон купил себе метлу и теперь еще и подметает в сквере

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В администрации района тоже узнали о народном дворнике. Оказалось, что территория, которую он убирает, не закреплена за муниципалитетом, а значит и ответственных за ее уборку в городе нет. Но Антону всё же обещают прислать подмогу.

— Этой лесопарковой зоны нет в перечне объектов, закрепленных за администрацией, поэтому работы не могут быть выполнены за счет бюджетных средств, — рассказали в администрации.

Но чиновники отчитались, что всё же разовая уборка тут запланирована.

Правда, народный дворник рассчитывает закончить с уборкой гораздо раньше. Он пригласил E1.RU приехать через неделю, чтобы оценить результаты его работы.

Антон идет домой по аллее, которую только что очистил от мусора

Антон идет домой по аллее, которую только что очистил от мусора

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