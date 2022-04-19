Они что, с(бренд)или? Кто штурмует секонд-хенды и что там покупает

«Много раз выламывали двери»

Люди старшего поколения неторопливо идут в основном со стороны автобусной остановки. Многие подъезжают к магазину на такси, кто-то добирается на своей машине, к слову, некоторые автомобили здесь весьма недешевые — перед входом паркуется Dodge Challenge.

— Это еще что! Тут один постоянщик на новеньком Porsche ездит, — говорит завсегдатай челябинских секонд-хендов Александр.