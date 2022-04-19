Возле торгового центра на Троллейном жилмассиве появилось колесо обозрения

В Новосибирске на этой неделе должно начать работать новое колесо обозрения. Его построили в удаленном районе города — рядом с ТРЦ «Континент».



Колесо обозрения станет частью парка развлечений, который давно работает при ТРЦ «Контенент» на Троллейной. Сейчас завершается монтаж аттракциона, на колесо навешиваются последние кабинки.

Особенностями нового колеса обозрения станут форма и размер кабинок. В каждой помещается только два человека, которые будут сидеть друг напротив друга.

Как сообщила коммерческий директор сети «Континент» Наталья Патрина, колесо — проект партнера ТРЦ.