Возле торгового центра на Троллейном жилмассиве появилось колесо обозрения
Аттракцион будет работать летом, потом его разберут
В Новосибирске на этой неделе должно начать работать новое колесо обозрения. Его построили в удаленном районе города — рядом с ТРЦ «Континент».
Колесо обозрения станет частью парка развлечений, который давно работает при ТРЦ «Контенент» на Троллейной. Сейчас завершается монтаж аттракциона, на колесо навешиваются последние кабинки.
Особенностями нового колеса обозрения станут форма и размер кабинок. В каждой помещается только два человека, которые будут сидеть друг напротив друга.
Как сообщила коммерческий директор сети «Континент» Наталья Патрина, колесо — проект партнера ТРЦ.
— Работать начнет на этой неделе, размещение временное (на 3 месяца) — это такой уникальный проект, колесо, которое можно перевозить. Нам показалось, что это интересно и для жителей района, и для ТЦ, — рассказала Патрина.
Колесо построено по проекту компании «Круг», которой принадлежит аналогичный (но гораздо более крупный) аттракцион на Михайловской набережной. Директор «Круга» Роман Казак рассказал, что колесо спроектировано таким образом, чтобы его можно было перевозить с места на место. Высота колеса — 30 метров, что позволит подниматься над уровнем девятиэтажек, которыми застроен прилегающий микрорайон.
Стоимость билета будет составлять 200-250 рублей в зависимости от дня и времени суток.
По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает шесть аттракционов «Колесо обозрения». Самый крупный находится на Михайловской набережной, колесо начало работать в августе 2019 года.