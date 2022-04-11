Северянин растит руколу, базилик и кресс-салат в офисе: показываем, как устроить плантацию микрозелени на небольшой площади

Архангелогородец Дмитрий Прокудин занимается издательским бизнесом и выращивает в своем офисе микрозелень. Это необычное, но весьма теперь перспективное хобби появилось, рассказывает Дмитрий, в начале пандемии: тогда хотелось просто отвлечься и освоить какую-то новую сферу. И вот уже около двух лет он постигает премудрости выращивания руколы, базилика, редиса, горчицы и прочих культур.

В этом видео подробно изучаем, из чего состоит мини-плантация, что нужно для ее содержания и реально ли такую создать прямо у себя дома.