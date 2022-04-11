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Северянин растит руколу, базилик и кресс-салат в офисе: показываем, как устроить плантацию микрозелени на небольшой площади

Увлечение издателя Дмитрия Прокудина неожиданно стало актуальным в кризис

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Для выращивания микрозелени Дмитрий использует гидропонику — при этом способе почва не нужна

Для выращивания микрозелени Дмитрий использует гидропонику — при этом способе почва не нужна

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Архангелогородец Дмитрий Прокудин занимается издательским бизнесом и выращивает в своем офисе микрозелень. Это необычное, но весьма теперь перспективное хобби появилось, рассказывает Дмитрий, в начале пандемии: тогда хотелось просто отвлечься и освоить какую-то новую сферу. И вот уже около двух лет он постигает премудрости выращивания руколы, базилика, редиса, горчицы и прочих культур.

В этом видео подробно изучаем, из чего состоит мини-плантация, что нужно для ее содержания и реально ли такую создать прямо у себя дома.

А здесь можно прочитать подробный текст о хобби Дмитрия: расскажем, как оно появилось, какие вложения потребовались на старте и приходится ли вкладываться больше сейчас, в пору санкций.

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