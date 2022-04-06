«Рос активным, жизнерадостным человеком»: лейтенант из Бердска погиб во время спецоперации на Украине

Житель Бердска Семен Прощалыгин погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сегодня, 6 апреля , сообщили на официальном сайте администрации города.



Семен Прощалыгин был лейтенантом, его возраст не сообщается. Известно, что по окончании школы он прошел срочную военную службу. Потом поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, которое окончил в 2021 году.

— Все, кто лично знал Семена, отмечают, что он рос активным, жизнерадостным человеком. У него всегда было много друзей. Семен пользовался заслуженным авторитетом. Обладал способностью сопереживать и вовремя прийти на помощь. Он был тактичен, справедлив, дисциплинирован. От имени жителей Бердска выражаем искренние слова соболезнования близким и родным. Мы скорбим вместе с вами и всегда будем чтить подвиг российских воинов — защитников мира и будущего, — говорится на сайте администрации Бердска.