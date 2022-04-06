СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 83.35
eur 91.73
Тема дняКакими будут апрель и май?
Все новости
Все новости

«Рос активным, жизнерадостным человеком»: лейтенант из Бердска погиб во время спецоперации на Украине

Семен Прощалыгин окончил военное училище в 2021 году

972
1Обсудить

Поделиться

На сайте администрации говорится, что Семен сознательно готовил себя к выбору будущей профессии

На сайте администрации говорится, что Семен сознательно готовил себя к выбору будущей профессии

Поделиться

Житель Бердска Семен Прощалыгин погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили на официальном сайте администрации города.

Семен Прощалыгин был лейтенантом, его возраст не сообщается. Известно, что по окончании школы он прошел срочную военную службу. Потом поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, которое окончил в 2021 году.

— Все, кто лично знал Семена, отмечают, что он рос активным, жизнерадостным человеком. У него всегда было много друзей. Семен пользовался заслуженным авторитетом. Обладал способностью сопереживать и вовремя прийти на помощь. Он был тактичен, справедлив, дисциплинирован. От имени жителей Бердска выражаем искренние слова соболезнования близким и родным. Мы скорбим вместе с вами и всегда будем чтить подвиг российских воинов — защитников мира и будущего, — говорится на сайте администрации Бердска.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Мы ведем список новосибирцев, погибших во время спецоперации на Украине.

спецоперация
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2