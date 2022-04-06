«Рос активным, жизнерадостным человеком»: лейтенант из Бердска погиб во время спецоперации на Украине

Житель Бердска Семен Прощалыгин погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сегодня,
Семен Прощалыгин был лейтенантом, его возраст не сообщается. Известно, что по окончании школы он прошел срочную военную службу. Потом поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, которое окончил в 2021 году.
— Все, кто лично знал Семена, отмечают, что он рос активным, жизнерадостным человеком. У него всегда было много друзей. Семен пользовался заслуженным авторитетом. Обладал способностью сопереживать и вовремя прийти на помощь. Он был тактичен, справедлив, дисциплинирован. От имени жителей Бердска выражаем искренние слова соболезнования близким и родным. Мы скорбим вместе с вами и всегда будем чтить подвиг российских воинов — защитников мира и будущего, — говорится на сайте администрации Бердска.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Мы ведем список новосибирцев, погибших во время спецоперации на Украине.