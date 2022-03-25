Двое военнослужащих из Новосибирской области погибли во время спецоперации

Двое военнослужащих из Новосибирской области погибли в боях во время спецоперации
Вчера, 24 марта, под Новосибирском прошли похороны
— Андрей Вячеславович Гончар родился 9 апреля 1992 года в Казахстане, где окончил среднюю школу. Активно занимался футболом, боксом, велоспортом. В армию был призван в России, куда переехал на постоянное место жительства. С 2013 года проходил службу по контракту, бывал в командировках в Сирии, — сообщили в официальной группе администрации Новосибирского района в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении не уточняется, когда именно погиб Андрей Гончар, но говорится, что он погиб, «прикрывая отход товарищей». Похороны прошли в поселке Юный Ленинец.
— У нас информации по дате гибели нет, знаем, что это произошло на прошлой неделе. Точной даты нет, — ответили в администрации Новосибирского района. От других комментариев там отказались.
У Андрея Гончара остались жена и сын.
Прощание с ещё одним погибшим пройдет сегодня, 25 марта, в Мошковском районе.
— Сегодня с 13:00 до 14:00 в районном Доме культуры состоится прощание с Федосовым Иваном Юрьевичем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении в официальной группе администрации Мошковского района.
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Управляющая делами администрации Мошковского района Ольга Радченко сообщила корреспонденту НГС, что она занимается организацией прощания. Она добавила, что не обладает дополнительной информацией об Иване Федосове и не видит необходимости размещать информацию о прощании еще и на сайте администрации. По ее мнению, достаточно публикации в официальной группе администрации «ВКонтакте».
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.
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