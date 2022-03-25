Двое военнослужащих из Новосибирской области погибли во время спецоперации

Двое военнослужащих из Новосибирской области погибли в боях во время спецоперации



Вчера, 24 марта, под Новосибирском прошли похороны 29-летнего ефрейтора Андрея Гончара.



— Андрей Вячеславович Гончар родился 9 апреля 1992 года в Казахстане, где окончил среднюю школу. Активно занимался футболом, боксом, велоспортом. В армию был призван в России, куда переехал на постоянное место жительства. С 2013 года проходил службу по контракту, бывал в командировках в Сирии, — сообщили в официальной группе администрации Новосибирского района в соцсети «ВКонтакте».