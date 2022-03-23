Что будет с экономикой? Хватит ли лекарств? Губернатор отвечает на вопросы новосибирцев

— Я запасы не делал, но соглашусь, что память подсознательная, видимо, в нас живет. Многие люди из отрасли на это ведутся. Вчера разговаривал с директором магазина, он поделился: «Подхожу к полке с солью, рука тянется взять две пачки, хотя понимаешь, что это не поможет», — говорит Травников.

Губернатор сравнил высокий спрос на сахар с началом пандемии в 2020 году — тогда сибиряки скупали гречку и туалетную бумагу.