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Что будет с экономикой? Хватит ли лекарств? Губернатор отвечает на вопросы новосибирцев

Андрей Травников в прямом эфире рассказывает о жизни в период санкций

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На прошлой неделе губернатор заявлял, что дефолт региону не грозит

На прошлой неделе губернатор заявлял, что дефолт региону не грозит

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Сегодня, 23 марта, в прямом эфире «Вести Новосибирск» Андрей Травников отвечает на вопросы об экономике, социальной сфере и развитии импортозамещения во время санкций. Мы следим за эфиром и ведем текстовую онлайн-трансляцию. Оставайтесь с нами!

Маша Вьюн

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Можно ли регулировать ажиотажный спрос? 

— Попытка была, сети договорились о том, что ограничена продажа в одни руки. Но мы видели, что люди приходят по несколько раз. Второй момент, мы говорили об опыте Ульяновской области. Там, если покупаешь несколько единиц товара, он становится дороже, — говорит Сергей Сёмка.

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Маша Вьюн

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Большую часть продуктов мы производим больше, чем потребляем, говорит Травников. Исключение — говядина.

Из промышленных товаров больше всего мы зависим от других стран в машинном оборудовании, вычислительной технике.

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Маша Вьюн

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Какой-то небольшой промежуток времени будет сбой из-за налаживания логистики.

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Маша Вьюн

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Дефицита быть не должно, заявляет Сергей Сёмка. Небольшие сбои возможны, но временно. В этом случае мы переориентируемся на другие страны.

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Маша Вьюн

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Сергей Сёмка рассказывает юмореску Михаила Жванецкого про дефицит продуктов.

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Маша Вьюн

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На эфире присутствует и заместитель главы региона Сергей Сёмка. Он говорит о товарах первой необходимости.

— Это товары первой необходимости, за которыми особый контроль. Их 24 позиции, туда относятся продовольственные и непродовольственные товары, на них должна быть минимальная наценка, — говорит Сёмка.

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Маша Вьюн

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Ведущая спрашивает у телезрителей, справятся ли они без санкционных товаров. Что думаете?

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Маша Вьюн

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Делал ли Андрей Травников запасы продуктов?

— Я запасы не делал, но соглашусь, что память подсознательная, видимо, в нас живет. Многие люди из отрасли на это ведутся. Вчера разговаривал с директором магазина, он поделился: «Подхожу к полке с солью, рука тянется взять две пачки, хотя понимаешь, что это не поможет», — говорит Травников.

Губернатор сравнил высокий спрос на сахар с началом пандемии в 2020 году — тогда сибиряки скупали гречку и туалетную бумагу.

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Маша Вьюн

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Губернатор рассказывает о продуктовых магазинах, которые он посетил с проверкой. В некоторых не было сахара.

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Трансляцию можно смотреть здесь.

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Маша Вьюн

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У аграриев пока «всё под контролем», но в будущем могут возникнуть проблемы с запчастями, сообщает губернатор.

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Маша Вьюн

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Сфера здравоохранения обеспечена лекарствами на следующие полгода, в том числе импортными.

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Маша Вьюн

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По потребительскому рынку основную волну дефицита «сбивать удается», хотя есть работа впереди, говорит Травников.

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Маша Вьюн

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Трансляция началась.

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Маша Вьюн

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Трансляция должна начаться в 09:00.

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