Как я ходил за яйцами. Журналист НГС провел целую спецоперацию, чтобы купить продуктов больше разрешенного

Как-то вечером в один из выходных дней выбрался я в магазин известной сети за продуктами. Продуктовый ажиотаж, связанный со спецоперацией, еще не развернулся так широко, как в последнее время, полки еще были полны, цены в основной массе оставались доспецоперационными, но первые ласточки — временное исчезновение той же гречки — уже залетали в эти храмы кастрюль и желудков.



Набрав стандартный набор продуктов, я подошел к полкам с куриными яйцами. Тут следует заметить, я буквально фанат яиц: есть их могу на завтрак, обед и ужин. И практически в любом виде. Поэтому дома у меня хранится достаточно большой запас этого продукта, который всё равно довольно быстро обновляется.



Так получилось, что в этот раз подошел черед пополнить мой стратегический запас куриных яиц на четыре-пять десятков. Посмотрев на цены — они оставались прежними — и выбрав наиболее оптимальные по соотношению цена-калибр, я решил взять сразу две больших ячейки по три десятка каждая. Как говорится, чтоб два раза не ходить.

