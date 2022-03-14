14 марта понедельник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 3/10
usd 116.75
eur 128.95
Тема дня«Макдоналдс» в Новосибирске продолжил работу
Все новости
Все новости

Последний день McDonald’s: как в городах России выстроились очереди за «прощальными» гамбургерами

Американский фастфуд объявил, что приостанавливает работу 14 марта

835

Поделиться

Поделиться

Алла и ее друзья пришли сделать фото на том же самом месте, где в 1990 году — на фоне первого в России McDonald’s на Тверской — сфотографировались ее родители.

— Надеюсь, что «Мак» откроется месяца через три, когда разберется с проблемой поставок, — поделилась Алла с корреспондентом MSK1.RU.

14 марта сеть американских ресторанов приостанавливает работу в России. Закрытие коснется 850 точек. При этом компания обещает, что продолжит платить зарплату 62 тысячам российских сотрудников, которые «вложили свое сердце и душу» в бренд McDonald's. MSK1.RU стало известно, что сотрудникам, возможно, сохранят только 15% оклада. Гендиректор «Крошки-картошки» заявил, что приостановка деятельности ресторанов в России обойдется McDonald's примерно в 50 млн долларов.

Первый McDonald's в Петербурге открылся на Петроградской, а это его последние дни в 2022 году.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

В Уфе не всем желающим достались места внутри.

Поделиться

Люди ели за столиками на улице, хотя погода явно не располагала.

Поделиться

Поделиться

Курьерам тоже пришлось ждать — многие решили дома напоследок пообедать бургерами и картошкой фри. Это фото сделано в Тюмени.

Поделиться

В Сургуте морозы, и народ приехал за нагетсами и колой в «МакАвто» на машинах. Нашему корреспонденту пришлось долго идти вдоль очереди, чтобы дойти до ее начала.

Хотя и внутри людям пришлось постоять, чтобы получить номер заказа на кассе.

Поделиться

Поделиться

В Перми уже 13 марта не работали четыре точки из шести. Почему они закрылись раньше объявленного срока, сотрудники объяснить не смогли.

Поделиться

В Ярославле в одном из McDonald's сотрудник на входе предупреждал посетителей, которые пришли попрощаться с американским фастфудом:

— Остались доступны только гамбургер, чизбургер или «Макчикен» — для других продуктов нет, кончились.

Поделиться

Поделиться

А это очереди в Екатеринбурге. Некоторые ожидали заказа и 40 минут, и час. Как внутри, так и снаружи толпилось множество людей.

Поделиться

Поделиться

И тут тоже огромное количество курьеров.

Поделиться

«Бургерный бум» случился и в Казани. Желающие в последний раз выпить маленький капучино за 59 рублей и взять на десерт макфлури, занимали очередь еще на улице.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

В Кемерово людям тоже приходилось ждать, когда освободится столик.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Гендиректор компании McDonald's Крис Кемпчински сообщил в открытом письме к своим работникам, что невозможно назвать дату, когда рестораны снова заработают в России.

А это фото с открытия: в 1990 году «Макдональдс» на Тверской посетили 30 тысяч человек

Поделиться

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

фастфудзакрытие ресторановMcDonald's
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter