Последний день McDonald’s: как в городах России выстроились очереди за «прощальными» гамбургерами

Алла и ее друзья пришли сделать фото на том же самом месте, где в 1990 году — на фоне первого в России McDonald’s на Тверской — сфотографировались ее родители.



— Надеюсь, что «Мак» откроется месяца через три, когда разберется с проблемой поставок, — поделилась Алла с корреспондентом MSK1.RU.