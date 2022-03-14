Последний день McDonald’s: как в городах России выстроились очереди за «прощальными» гамбургерами

Алла и ее друзья пришли сделать фото на том же самом месте, где в
— Надеюсь, что «Мак» откроется месяца через три, когда разберется с проблемой поставок, — поделилась Алла с корреспондентом MSK1.RU.
14 марта сеть американских ресторанов приостанавливает работу в России. Закрытие коснется
Первый McDonald's в Петербурге открылся на Петроградской, а это его последние дни в 2022 году.
В Уфе не всем желающим достались места внутри.
Люди ели за столиками на улице, хотя погода явно не располагала.
Курьерам тоже пришлось ждать — многие решили дома напоследок пообедать бургерами и картошкой фри. Это фото сделано в Тюмени.
В Сургуте морозы, и народ приехал за нагетсами и колой в «МакАвто» на машинах. Нашему корреспонденту пришлось долго идти вдоль очереди, чтобы дойти до ее начала.
Хотя и внутри людям пришлось постоять, чтобы получить номер заказа на кассе.
В Перми уже 13 марта не работали четыре точки из шести. Почему они закрылись раньше объявленного срока, сотрудники объяснить не смогли.
В Ярославле в одном из McDonald's сотрудник на входе предупреждал посетителей, которые пришли попрощаться с американским фастфудом:
— Остались доступны только гамбургер, чизбургер или «Макчикен» — для других продуктов нет, кончились.
А это очереди в Екатеринбурге. Некоторые ожидали заказа и 40 минут, и час. Как внутри, так и снаружи толпилось множество людей.
И тут тоже огромное количество курьеров.
«Бургерный бум» случился и в Казани. Желающие в последний раз выпить маленький капучино за 59 рублей и взять на десерт макфлури, занимали очередь еще на улице.
В Кемерово людям тоже приходилось ждать, когда освободится столик.
Гендиректор компании McDonald's Крис Кемпчински сообщил в открытом письме к своим работникам, что невозможно назвать дату, когда рестораны снова заработают в России.
А это фото с открытия: в 1990 году «Макдональдс» на Тверской посетили 30 тысяч человек