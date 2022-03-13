Йогурт — 10 рублей, кило сосисок — 110. Зачем пенсионеры выстраиваются в очередь к гаражу, где продают просроченные продукты

— А что за расписки? — шепотом спрашиваю у пожилой соседки.



— Что мы согласны, что здесь просрочка, — объясняет она. — А то мало ли что. Вдруг, не дай бог, отравишься. Нужно расписаться, что вы знаете, что покупаете просрочку. Там просрочка бывает на много дней, она не вчерашняя, далеко не вчерашняя.



— А вы нормально после нее?



— Ну мы едим, — улыбается сухонькая, скромно одетая женщина. — А куда деваться? Пенсии не хватает. Вы подойдите, распишитесь. Скажите, что первый раз.



На часах два часа дня. Перед закрытым гаражом выстроилась очередь — около десятка пенсионерок. Ежатся от холода. Здесь, в глубине одного из районов Челябинска, подальше от посторонних глаз, можно купить йогурты по 10 рублей и сливочное масло по 48, а еще сыр, колбасы, овощи, сладости — всё по бросовым ценам, только вот сроки годности у продуктов истекли и неделю, и месяц назад. Подпольный магазин работает уже много месяцев. И всех это устраивает: и администрацию, и полицию, и самих стариков.

