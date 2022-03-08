«Если что-то вдруг пошло не так, всегда можно рубануть карешечку»: сибирячка — о силе женщин и спорах вокруг 8 Марта

Как-то так получается, что в ситуации, когда каждый человек получил возможность публично озвучивать свою позицию по разнообразным вопросам (благо, соцсети позволяют), отношение к любому празднику стало диаметрально противоположным у разных людей. День святого Валентина: тварь я дрожащая или право имею выложить фотку с букетом, или вообще ждать Петра и Февронию, или почему нужно ждать 14 Февраля, чтобы признаться в любви, или меня вот муж каждый день любит, а вас? 8 Марта — нет единства среди женщин, что бы там ни задумывала Клара Цеткин: у одних — праздник женственности, у других — день солидарности и борьбы за достижения феминизма. А между тем наша женщина, как мы уже неоднократно видели, прекрасно может вообще всё сама. Для этого в целом, как известно, нужно только одно — неудачно выйти замуж.



Нет, ну а что. С сыном я вот, например, сама справилась (ну мужа привлекла, но он только полтора года выдержал, а дальше сама, пожалуйста), дом строила в ипотеку, деревья пришлось делегировать. Саженцы и идея моя, лопата и воплощение — отчима. Нет, ну я попробовала копать — мне не понравилось. Перспективно с точки зрения контента для сторис, с точки зрения дальнейшей жизни деревьев — не очень. Все-таки мужчинам оно как-то сподручнее, копать-то. Сподножнее.

