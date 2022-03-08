«Если что-то вдруг пошло не так, всегда можно рубануть карешечку»: сибирячка — о силе женщин и спорах вокруг 8 Марта

Даже самый светлый и весенний праздник может вызвать ожесточенные споры среди новосибирцев. Многие привыкли считать 8 Марта днем красоты и женственности, а другие напоминают, что этот день все-таки про борьбу женщин за свои права, здоровье, безопасность, возможность участвовать в выборах и решать свою судьбу. Жительница Новосибирска Светлана Гладкова рассуждает о том, что каждый имеет право наслаждаться 8 Марта так, как хочет, о силе женщин, солидарности и хитрых дамских приемах, чуть облегчающих нам жизнь.
Как-то так получается, что в ситуации, когда каждый человек получил возможность публично озвучивать свою позицию по разнообразным вопросам (благо, соцсети позволяют), отношение к любому празднику стало диаметрально противоположным у разных людей. День святого Валентина: тварь я дрожащая или право имею выложить фотку с букетом, или вообще ждать Петра и Февронию, или почему нужно ждать 14 Февраля, чтобы признаться в любви, или меня вот муж каждый день любит, а вас? 8 Марта — нет единства среди женщин, что бы там ни задумывала Клара Цеткин: у одних — праздник женственности, у других — день солидарности и борьбы за достижения феминизма. А между тем наша женщина, как мы уже неоднократно видели, прекрасно может вообще всё сама. Для этого в целом, как известно, нужно только одно — неудачно выйти замуж.
Нет, ну а что. С сыном я вот, например, сама справилась (ну мужа привлекла, но он только полтора года выдержал, а дальше сама, пожалуйста), дом строила в ипотеку, деревья пришлось делегировать. Саженцы и идея моя, лопата и воплощение — отчима. Нет, ну я попробовала копать — мне не понравилось. Перспективно с точки зрения контента для сторис, с точки зрения дальнейшей жизни деревьев — не очень. Все-таки мужчинам оно как-то сподручнее, копать-то. Сподножнее.
Понятно, что, пожалуй, рожать сыновей и строить дома не самой, а вместе с кем-то — и более естественно, и как-то попроще. Хотя бы, чтобы иметь возможность кому-то пожаловаться на непокорных строителей — кому-то большому и сильному. И лучше, кажется, не прорабу — прорабы вечно заодно со своими строителями. Но можно и самой, мы же, женщины, сильные нынче.
Правда, источники силы у нас разные: кто-то заводит бизнесы или бежит вверх по карьерной лестнице, а кто-то хлопает ресницами и удачно выходит замуж. И что характерно, какой бы путь ни выбрала женщина, нет-нет да и считает она необходимым поднять брови в сторону тех, кто пошел другим путем, и с некоторым осуждением сформулировать что-то вроде: «А вот бросит ее муж, что она будет делать с тремя детьми и без работы?» или «Как ее дети вообще растут, мать не видят, пока она ишачит на двух работах?»
Хотя вообще, конечно, женщиной в последнее время быть тоже как-то непросто. Нет, ну я не знаю, может, и раньше женщиной быть тоже не было особенно просто. Вот я регулярно слушаю от мамы историю о том, как моя бабушка (ее мама то есть) стремительно поехала в роддом после того, как побелила потолок в их с дедушкой комнате. Ну потому что рожать же скоро, как же потом ребенок жить будет, с небеленым потолком-то?
У нас-то, конечно, партнерские роды, беременные фотосессии, йога и форумы для беременяшек. И возможность вызвать в роддом стилиста-визажиста, фотографа и видеографа, чтобы, во-первых, рожать красиво и, во-вторых, оставить этот прекрасный момент в веках. Природа борется, выбрасывая в кровь женского организма окситоцин, чтобы мозг этого самого организма немедленно забыл обо всех ужасах родового процесса и не передумал потом рожать еще. Хотя бы разок, а там мы повторим весь этот трюк с гормональной анестезией и амнезией. Но нет, это не наш метод. Мы вызовем видеооператора и фотографа, чтобы они, выбрав правильный ракурс, сохранили этот момент для потомства и соцсетей. Даже не знаю, честно, что проще — побелить перед родами или выбрать хорошего видеооператора для такого ответственного дела. А если он в этот момент уедет снимать заранее запланированную свадьбу, то как быть с родами и нельзя ли всё немножко притормозить? Сложно…
Разные бывают сложности у женщин. Одна вот блогерша недавно оказалась в трудной жизненной ситуации (не в той трудной жизненной ситуации, в которой мы все тут внезапно оказались, а в своей личной трудной жизненной ситуации, даже, пожалуй, в рукотворной трудной ситуации — мы, женщины, так умеем). В общем пришлось ей эту ситуацию разруливать, причем в чужой стране и без поддержки мужа, который, судя по ее словам, всегда за всё отвечал в их семье. И она отчитывалась в сторис, как справляется, каждый день, шаг за шагом, рассказывала, как ей постоянно приходилось куда-то звонить, кому-то писать и выполнять какие-то абсолютно не свойственные ей мужские задачи. Попутно постоянно причитала, как же сложно быть мужиком, мол, она проверила и ей не понравилось.
Хотя если посмотреть с другой стороны, то мужчинам, конечно, вообще не только решения принимать приходится, но и во многих других аспектах посложнее, чем женщинам. Вот красота, например. Девочка-то, если при рождении что-то пошло не так, всегда может накраситься. Ногти отрастить или даже нарастить, если и тут не задалось. Волосы завить или выпрямить. Покрасить опять же. Юбку в пол, если ноги не вполне удачные. Выбрать идеально сидящие джинсы из 200 пар, которые реалистично можно перемерить за день.
Да много у нас всяких штук, которые из каждой средненькой девочки сделают красавицу, а из красавицы — богиню. Ну хотя бы на уровне своего микрорайона — Афину Родников или Афродиту Шлюза, например. И вообще, если что-то вдруг в этой жизни пошло не так, всегда можно рубануть карешечку — и жизнь почти наверняка сразу наладится, это каждая девочка знает. Я вон третий год хожу с карешечками разного вида, например. Со временем эффективность снижается немножко, правда, но не до нуля. Продолжаю ждать, когда жизнь наладится.
Впрочем, когда наши, отечественные, женщины начинают бороться за феминизм, мне хочется подарить им цветочек — в порядке компенсации за десятилетия равноправия. Русские женщины получили своего равенства с приходом советской власти столько, сколько и не снилось подавляющему большинству женщин в прочих, менее продвинутых странах. Шпалы укладывать? Пожалуйста! Трактор или подъемный кран? Да сколько угодно! (Да, я знаю про стеклянные потолки — сама ушла с оборонного завода, когда поняла, что еще лет 20 буду трудиться на скромных должностях, потому что девочка. Но я исхожу из мысли о том, что всегда можно выбрать ту отрасль, где не придется пробивать никаких потолков. Благо выбор большой, широка страна моя родная.)
Вот в Испании, рассказывает мне подруга, счастливо уехавшая туда замуж, еще в восьмидесятые женщина не могла сама открыть себе счет в банке и, уж конечно, не могла заниматься собственным бизнесом. Неудивительно теперь, пожалуй, что у них еще очень сильная потребность бороться за равенство. Поэтому там действительно можно унизить женщину, открыв перед ней дверь или попытавшись подать ей пальто. Так что, если у двух женщин — одной испанки и второй моей подруги — возникнет необходимость передвинуть шкаф, то подруга моя попросит мужчину (потому что ну он же объективно сильнее, да?), тогда как испанка (женщина, не грипп) будет корячиться сама — потому что она не хочет признать, что хоть в чем-то слабее мужчины. И я как бы сильно за равноправие, но не за передвигание шкафов своими силами.
А вообще так-то женщиной быть хорошо: делаешь шляпки, салаты и скандалы, строишь дома и глазки, закатываешь истерики и тоже глазки, готовишь котлеты и революции — куча возможностей. И ни один из выборов не делает тебя менее настоящей женщиной — даже если каким-то другим женщинам так и кажется. Более того, где вы видели, чтобы мужчине удалось чего-то добиться, сделав кому-нибудь глазки? А я вот регулярно так делаю, особенно в строительных магазинах, когда мне нужно побыстрее и почестнее: включаешь девочку и получаешь желаемое. И да, я тоже умею делать руки в боки и качать права, но иногда хлопать глазами просто эффективнее.
А если быть женщиной в чем-то даже и выгодно, то битвы за право не брить подмышки и называться авторками выглядят скорее необязательной возней в песочнице в ситуации, когда есть дела значительно важнее. Хотя в целом я за то, чтобы жить дружно (правда, все же помнят, что происходило с мышами, когда они доводили Леопольда до точки кипения?). Так что хочешь — принимаешь поздравления с праздником женственности, весны и красоты, не хочешь — празднуешь день солидарности со всеми трудящимися женщинами мира и отдельно открещиваешься от тех, у кого день красоты и весны. Или и вовсе сидишь себе и работаешь, как будто и нет никакого праздника нынче. И цветы эти, которые успели привезти в Новосибирск до санкций, пахнут чем-то в нынешних условиях и вовсе противоестественным. Зато вот точно нет повода не выпить шампанского. Потому что всегда есть повод выпить шампанского.
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