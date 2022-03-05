Глава Северного района ездит по школам с лекциями о ситуации на Украине, призывая поддержать армию

Глава Северного района Новосибирской области Сергей Коростелев проводит информационную кампанию в «поддержку президента России в решении о спецоперации на Украине». Он ездит по школам с лекциями для учителей и учащихся.

Сегодня на странице администрации Северного района появился пост о посещении Коростелевым Биазинской и Чувашинской школ.

— Сергей Владимирович Коростелев рассказал о предыстории сегодняшних событий и обратился с призывом сплотиться вокруг Армии и Президента России, не верить фэйковой информации, соблюдать осторожность в социальных сетях, не принимать участие в несанкционированных акциях и пикетах, — говорится на странице (пунктуация и орфография сохранены. — Прим. ред.).

