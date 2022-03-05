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Глава Северного района ездит по школам с лекциями о ситуации на Украине, призывая поддержать армию

Он также рекомендует проводить классные часы «О мире, дружбе и провокационных мероприятиях в соцсетях»

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Лекции проходят для педагогов и учеников

Лекции проходят для педагогов и учеников

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Глава Северного района Новосибирской области Сергей Коростелев проводит информационную кампанию в «поддержку президента России в решении о спецоперации на Украине». Он ездит по школам с лекциями для учителей и учащихся.

Сегодня на странице администрации Северного района появился пост о посещении Коростелевым Биазинской и Чувашинской школ.

— Сергей Владимирович Коростелев рассказал о предыстории сегодняшних событий и обратился с призывом сплотиться вокруг Армии и Президента России, не верить фэйковой информации, соблюдать осторожность в социальных сетях, не принимать участие в несанкционированных акциях и пикетах, — говорится на странице (пунктуация и орфография сохранены. — Прим. ред.).

Кроме того, педагогам рекомендуют провести классные часы «О мире, дружбе и провокационных мероприятиях в соцсетях» с учениками старших классов.

Судя по страничкам других районов региона, там чиновники такой работы не ведут. В беседе с НГС Сергей Коростелев рассказал, что такие встречи — его личная инициатива.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

— Это мое личное мнение, и я озвучивал его до того, как его печатали. <...> Никто меня не заставлял. А как меня можно заставить? Мне почти 59 лет. Кто меня может заставить делать что-то, что я не хотел? — заявил Коростелев.

В других районах области такой активности не замечено

В других районах области такой активности не замечено

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Бюджетники восприняли слова чиновника с энтузиазмом

Бюджетники восприняли слова чиновника с энтузиазмом

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Вчера в поддержку спецоперации на Украине выступили Заксобрание и правительство региона.

Дорогие читатели, мы вынуждены закрыть комментарии в материалах, касающихся темы спецоперации на Украине и ее последствий. Это мера вынужденная, но надеемся, что временная. Спасибо за понимание!

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