Глава Северного района ездит по школам с лекциями о ситуации на Украине, призывая поддержать армию

Глава Северного района Новосибирской области Сергей Коростелев проводит информационную кампанию в «поддержку президента России в решении о спецоперации на Украине». Он ездит по школам с лекциями для учителей и учащихся.
Сегодня на странице администрации Северного района появился пост о посещении Коростелевым Биазинской и Чувашинской школ.
— Сергей Владимирович Коростелев рассказал о предыстории сегодняшних событий и обратился с призывом сплотиться вокруг Армии и Президента России, не верить фэйковой информации, соблюдать осторожность в социальных сетях, не принимать участие в несанкционированных акциях и пикетах, — говорится на странице (пунктуация и орфография сохранены. — Прим. ред.).
Кроме того, педагогам рекомендуют провести классные часы «О мире, дружбе и провокационных мероприятиях в соцсетях» с учениками старших классов.
Судя по страничкам других районов региона, там чиновники такой работы не ведут. В беседе с НГС Сергей Коростелев рассказал, что такие встречи — его личная инициатива.
— Это мое личное мнение, и я озвучивал его до того, как его печатали. <...> Никто меня не заставлял. А как меня можно заставить? Мне почти 59 лет. Кто меня может заставить делать что-то, что я не хотел? — заявил Коростелев.
Вчера в поддержку спецоперации на Украине выступили Заксобрание и правительство региона.