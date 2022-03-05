Наш ответ Apple: разбираемся с депутатом Госдумы Марией Бутиной, что из себя представляет русский айфон

Судя по тому, с какой скоростью иностранные компании приостанавливают деятельность в России, россиянам скоро придется переходить на отечественные аналоги решительно всего, чем они пользуются в повседневной жизни. Не будет ИКЕА, «Боингов» и «Мерседесов», список можно продолжать долго. Техника Apple осталась на нашем рынке, но сильно подорожала. Оказывается, наши умы вовсю ищут ей замену.
На днях наши чиновники нашли ответ западным айфонам, которые перекупщики уже партиями сметают с полок. Мария Бутина, депутат Госдумы, накануне презентовала российский смартфон от «Ростеха» — AYYA T1. В устройстве есть и модуль NFC (технология беспроводной передачи данных для оплаты покупок), и две фронтальные камеры. Работает на Android. Впрочем, Бутина уверена, что скоро гаджет поступит в продажу с отечественной ОС под названием «Аврора». Мария заявила, что AYYA T1 стоит 15 тысяч рублей, но в «М.Видео» он продается за 18, а кое-где его предлагают приобрести и за 25 тысяч рублей.
Смартфон вышел в конце 2021 года и особой популярности пока не снискал. В интернете о нем много негативных отзывов. Пользователи жалуются на камеру, стоимость, производительность и даже на название. «Если это русский телефон, то почему не назвать его нормально-то?» — спрашивает Яна.
Интересный (хотя и весьма специфический) момент — у гаджета имеется встроенная блокировка. Нажимая кнопку, которая находится сбоку, можно физически отключить камеру и микрофон. Если вы боитесь прослушки — смартфон для вас. Но что по начинке? Стоит ли телефон своих денег? Мы поговорили об этом с техническим специалистом Тимофеем Гордейко.
— Российский смартфон — какой он?
— За эту цену — никакой. Начнем с процессора. Четырехлетний MediaTek Helio P70 — нормальный, ничего плохого про него сказать не могу. Его сейчас часто ставят в китайские смартфоны, где он себя нормально ведет. Можно смотреть видео, без проблем проверить мессенджеры, поиграть в какие-нибудь легкие игрушки. Если те, кто писал прошивку, не облажались, то телефон лагать не будет. Идем дальше. 4 Гб оперативной памяти — еще терпимо, но за те же деньги можно взять что-нибудь от китайцев, где будет 8 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти, да еще и процессор Snapdragon стоит. 4000 мАч в батарее — маловато, но зависит от ПО и процессора. Впрочем, за 19 тысяч опять же безумно мало. 13 мегапикселей в камере — посмешище в 2022 году за такие деньги. Камеру как будто впихнули для галочки, чтобы было как у всех.
— Какие мысли по поводу операционной системы «Аврора»?
— Думать про отечественную ОС страшно. Во-первых, я сомневаюсь, что она будет хорошо защищена. Безопасность транзакций, оплаты покупок, защита уязвимостей — всё это под вопросом. Но если всё под контроль возьмет Касперский, то можно надеяться на будущее. Во-вторых, я уверен, там нет ни приложений, ничего. Писать ПО под нее будут столетиями, и так ОС и помрет, как было с Windows Phone. Кому нужен смартфон без ПО? Идея с размыкателем интересная, но кому она нужна? Параноикам и военным? Это явно не подавляющий процент населения. Телефон плохой. Взять какой-нибудь седьмой айфон с Avito за те же деньги — и он будет лучше в разы. Название телефона тоже ни о чем — под копирку у китайцев. Подводя итог: по характеристикам этот телефон сильно уступает конкурентам за свои деньги.
Корреспондент MSK1.RU связался с депутатом Госдумы Марией Бутиной, которая представила устройство в качестве «ответа Западу».
— Можно ли гордиться отечественным смартфоном?
— Думаю, можно. Меня даже совершенно не смущает тот факт, что сегодня он работает на Android. Я в этом ничего страшного не вижу. Во-первых, Москва не сразу строилась, во-вторых, мир сегодня не существует обособленно, в том числе и Россия. Наша задача не изобрести колесо, а взять лучшие разработки, которые имеются, и на их базе создать свой усовершенствованный продукт. Гордость за наш смартфон у меня есть по двум причинам. Первая: уровень безопасности обеспечен возможностью отключить камеры и микрофон. Для меня это важно. Второй момент: заставки и темы на смартфоне — это фотографии пейзажей России. Мне это очень приятно. Кстати, на операционке «Аврора» (вышла в конце ноября 2021 года, разработчик — компания «Открытая мобильная платформа», дочка «Ростелекома») нет никакого зарубежного ПО — там даже наш браузер стоит. Конечно, нам еще предстоит много работать: соглашения заключать с различными мессенджерами, чтобы всё интегрировать в телефон. Но, я думаю, что всё решаемо. Конечно, гордость есть.
Мария Бутина — депутат Госдумы, член комитета по международным делам. Была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе «иностранным агентом» в США без регистрации. Свою вину признала. Отсидела полтора года в американской тюрьме, а затем вернулась на родину.
— Пользуетесь в ежедневной жизни этим аппаратом?
— Да. Сейчас это у меня второй смартфон. Я привыкаю к новой операционной системе (у Бутиной российский гаджет уже на «Авроре». — Прим. ред.), у нее немного другой интерфейс. И я сейчас очень жду от разработчиков возможности установки некоторого ПО. Например, того же «Телеграма». Насколько мне известно, договор с мессенджером сейчас в стадии подписания. На «Авроре» тоже есть «Офис» — не с Word, а наш, отечественный. Можно просматривать и PDF. В общем, есть все базовые функции. Кстати, камера у него довольно неплохая за такую цену. От полного перехода на этот смартфон с Android меня останавливает тот факт, что там нет мессенджеров. Есть внутренний защищенный мессенджер, и можно обмениваться SMS. Этот телефон у меня сейчас для личных звонков. Я понимаю, что он безопасный, я понимаю, что он для самых дорогих мне людей. Мне ничего не платили, не придумывали — я просто его купила, выложила обзор, не знала, что такой резонанс всё это будет иметь.
«Аврора» 4.0 — новая версия российской мобильной ОС, которая вышла в конце ноября 2021 года. Ее создатель — компания «Открытая мобильная платформа», дочка «Ростелекома». На официальном сайте «Авроры» сообщается, что продажа мобильных устройств на этой операционке осуществляется только корпоративным и государственным заказчикам. Сейчас устройствами с этой ОС пользуются сотрудники РЖД, «Почты России», «Ростелекома» и прочих госкомпаний.
— А вы сейчас по какому аппарату говорите?
— Сейчас я говорю со старого аппарата. На AYYA T1 у меня стоит сим-карта, номер которую я не свечу нигде, вы уж меня простите. Он для самых близких людей. На этот телефон мне приходит много спам-звонков, очень много хитрых звонит в связи с ситуацией на Украине. Поэтому я просто не высвечиваю тот номер телефона. Я бы не отдала операционной системе, которой я не доверяю, звонки с самыми близкими мне людьми.
— Станут ли санкции толчком для производства российских мобильных устройств?
— Да, но я не скажу, что это будет просто. Безусловно, будет период перехода. Несколько заявлений сделали Мишустин и Чернышенко. Будет большая программа поддержки отечественного IT-сектора. Я всегда выступала с позицией, что айтишникам нужно помогать. Вы наверняка видели, как я в телеграме выступала против полного запрета криптовалют. Я считаю, что это уведет IT-сектор из страны, а это недопустимо. К счастью, уже об этом вроде как не идет речь. Сложно будет. Но мы вполне можем создавать технологии не хуже западных. У нас есть восточное направление, которое может нам в этом вопросе помочь. Мы будем брать чьи-то разработки, заимствовать лучшее, оставлять худшее. Я считаю, что так должна работать мировая экономическая система. Играть в оголтелую самостоятельность — неправильно.