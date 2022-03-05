Наш ответ Apple: разбираемся с депутатом Госдумы Марией Бутиной, что из себя представляет русский айфон

Смартфон вышел в конце 2021 года и особой популярности пока не снискал. В интернете о нем много негативных отзывов. Пользователи жалуются на камеру, стоимость, производительность и даже на название. «Если это русский телефон, то почему не назвать его нормально-то?» — спрашивает Яна.



Интересный (хотя и весьма специфический) момент — у гаджета имеется встроенная блокировка. Нажимая кнопку, которая находится сбоку, можно физически отключить камеру и микрофон. Если вы боитесь прослушки — смартфон для вас. Но что по начинке? Стоит ли телефон своих денег? Мы поговорили об этом с техническим специалистом Тимофеем Гордейко.

— Российский смартфон — какой он?



— За эту цену — никакой. Начнем с процессора. Четырехлетний MediaTek Helio P70 — нормальный, ничего плохого про него сказать не могу. Его сейчас часто ставят в китайские смартфоны, где он себя нормально ведет. Можно смотреть видео, без проблем проверить мессенджеры, поиграть в какие-нибудь легкие игрушки. Если те, кто писал прошивку, не облажались, то телефон лагать не будет. Идем дальше. 4 Гб оперативной памяти — еще терпимо, но за те же деньги можно взять что-нибудь от китайцев, где будет 8 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти, да еще и процессор Snapdragon стоит. 4000 мАч в батарее — маловато, но зависит от ПО и процессора. Впрочем, за 19 тысяч опять же безумно мало. 13 мегапикселей в камере — посмешище в 2022 году за такие деньги. Камеру как будто впихнули для галочки, чтобы было как у всех.

