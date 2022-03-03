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Тема дняНовосибирский ракетный полк «Ярс» проводит учения
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Новосибирский ракетный полк «Ярс» привели в режим боевого дежурства в рамках учений

К учениям привлечено более тысячи военнослужащих и задействовано около 100 единиц техник

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В Новосибирской области в начале марта начались обучения ракетной установки «Ярс»

В Новосибирской области в начале марта начались обучения ракетной установки «Ярс»

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В Новосибирской области проходят учения, в рамках которых пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов на полевых позициях, их инженерного оборудования, маскировки и боевого охранения, — уточнили в пресс-службе.

Во время учений проводится ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

— В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс», изменению боевого порядка крупногабаритной техники в сочетании с несением боевого дежурства на остановках и стоянках. В общей сложности подразделения дивизии отработают несколько десятков вводных, — добавили в ведомстве.

К учению с Новосибирским ракетным соединением привлечено более тысячи военнослужащих и задействовано около 100 единиц техники.

Над Новосибирском пролетело несколько истребителей МиГ-31. Их заметили вчера, 2 марта, около 15:00. В центре города был слышен гул самолетов.

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