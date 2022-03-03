Новосибирский ракетный полк «Ярс» привели в режим боевого дежурства в рамках учений

В Новосибирской области проходят учения, в рамках которых пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов на полевых позициях, их инженерного оборудования, маскировки и боевого охранения, — уточнили в пресс-службе.