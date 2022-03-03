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На новосибирских дорогах заметили машины со знаком «Z» на бортах

Колонна машин вечером проехалась по центру города

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На некоторых машинах также прикрепили флаги

На некоторых машинах также прикрепили флаги

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Вечером в среду, 2 марта, на дорогах в центре Новосибирска заметили грузовые автомобили со знаками «Z» на бортах.

— На площади Ленина в крайнем правом ряду в сторону площади Калинина ехали около 10 грузовичков. На бортах и на мордах у некоторых была написано буква Z, — сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.


Также колонна из грузовиков с этим символом минувшим вечером попала на видеозапись подписчика группы «АСТ-54». На ней видно, что в колонне едут около 20 грузовых машин. Помимо букв, к ним прикрепили российские флаги.

Знак Z (зэт) стал одним из символов военной спецоперации на Украине. Его наносят на российскую военную технику. По словам военных экспертов, знак указывает на принадлежность к разным военным округам: Z — Западный военный округ (ZVO), V — Восточный военный округ (VVO), △ — Южный военный округ, / — Центральный военный округ.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Напомним, 24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры: делегации России и Украины встретились в Гомельской области, нащупали «общие точки», однако к конкретным решениям пока не пришли.

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