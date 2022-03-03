На новосибирских дорогах заметили машины со знаком «Z» на бортах

Вечером в среду, 2 марта, на дорогах в центре Новосибирска заметили грузовые автомобили со знаками «Z» на бортах.
— На площади Ленина в крайнем правом ряду в сторону площади Калинина ехали около 10 грузовичков. На бортах и на мордах у некоторых была написано буква Z, — сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
Также колонна из грузовиков с этим символом минувшим вечером попала на видеозапись подписчика группы «АСТ-54». На ней видно, что в колонне едут около 20 грузовых машин. Помимо букв, к ним прикрепили российские флаги.
Знак Z (зэт) стал одним из символов военной спецоперации на Украине. Его наносят на российскую военную технику. По словам военных экспертов, знак указывает на принадлежность к разным военным округам: Z — Западный военный округ (ZVO), V — Восточный военный округ (VVO), △ — Южный военный округ, / — Центральный военный округ.
Напомним, 24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры: делегации России и Украины встретились в Гомельской области, нащупали «общие точки», однако к конкретным решениям пока не пришли.