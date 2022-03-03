На новосибирских дорогах заметили машины со знаком «Z» на бортах

Вечером в среду, 2 марта, на дорогах в центре Новосибирска заметили грузовые автомобили со знаками «Z» на бортах.

— На площади Ленина в крайнем правом ряду в сторону площади Калинина ехали около 10 грузовичков. На бортах и на мордах у некоторых была написано буква Z, — сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.



Также колонна из грузовиков с этим символом минувшим вечером попала на видеозапись подписчика группы «АСТ-54». На ней видно, что в колонне едут около 20 грузовых машин. Помимо букв, к ним прикрепили российские флаги.