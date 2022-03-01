Новые правила получения разрешения на оружие: какие анализы придется сдавать и повлияет ли это на цену

1
Что меняется с 1 марта
Изменения внесли в Федеральный закон «Об оружии» и статьи 79 и 91.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Они вступают в силу 1 марта 2022 года.
— Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием включает в себя в том числе психиатрическое освидетельствование, химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, — говорится в новой версии.
Срок действия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его оформления, добавляется в документе.
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2
Почему такие изменения произошли
Ольга Кормилина, главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Новосибирской области считает, что пусковым механизмом к принятию этих изменений стал трагический случай в Казани со стрелком, который привел к большим жертвам:
— Специалисты поддерживают идею, что оружием нужно владеть с 21 года, а не с 18, поскольку в основном психические расстройства дебютируют до 21 года. Таким образом, возрастной период с 18 до 21 года является коридорным, когда у личности могут проявиться психические расстройства.
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3
Почему новосибирцы не ощутят особых изменений
Ольга Кормилина отмечает, что с 1 марта 2022 года изменений в Новосибирской области практически не будет, потому что этот порядок был введен ранее другими приказами Минздрава РФ и последние три года наркологическая служба успешно использовала его в своей работе:
— Поэтому для наших граждан установленный порядок не изменится. Все, кто будет приходить на медицинское освидетельствование по допуску к владению оружием, будут осматриваться врачом-наркологом и обязательно сдавать анализ мочи, которую исследуют на наличие наркотических средств и алкоголя. Далее уже важен профессионализм врачей-наркологов, которые будут определять, имеется ли в конкретном случае наркологическое заболевание или нет. В принципе, употребление алкоголя в России, в отличие от наркотических и других психотропных веществ, не запрещено.
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4
Как изменится документооборот и причем здесь Росгвардия
Кроме того, по словам Ольги Кормилиной, с 1 марта внедряют электронный документооборот по медицинскому освидетельствованию: по допуску к оружию будет оформляться заключение в электронном виде. Оно будет заверяться электронной подписью выдавшего заключение специалиста.
Заключения, содержащие информацию о наличии либо отсутствии противопоказаний к владению оружием, будут передаваться в Росгвардию, где на основании полученного заключения будет вынесено итоговое решение. Если в процессе освидетельствования человек отказывается от какого-либо исследования, информация об этом заносится в систему и передается в Росгвардию.
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5
Где выдают оружейный допуск
Допуск к владению оружием выдают только государственные учреждения, подведомственные Минздраву, в том числе наркологические и психиатрические.
Врачами-психиатрами будет проводиться всестороннее психиатрическое освидетельствование, включая тестирование на психические расстройства, кроме того, к освидетельствованию будет привлекаться психолог, добавляет эксперт.
— К этому нужно быть готовым. На нововведения будет затрачиваться большее количество времени: сам осмотр будет более длительным, — подытожила Ольга Кормилина.
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6
Где можно пройти освидетельствование
Медицинское освидетельствование для получения разрешения на оружие в Новосибирске можно пройти во всех поликлиниках, подведомственных Минздраву, в районах области — районные больницы.
Психиатры в районах принимают в ЦРБ, в Новосибирске — психиатрическая больница № 3. Наркологи в районах — в ЦРБ, в Новосибирске — в областном наркологическом диспансере.
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7
Изменится ли стоимость из-за нововведений
Стоимость возрастет, потому что добавляются дополнительные анализы и тесты. Обновленные прайсы появятся у разных учреждений с 1 марта 2022 года.
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