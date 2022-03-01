Новые правила получения разрешения на оружие: какие анализы придется сдавать и повлияет ли это на цену

Изменения внесли в Федеральный закон «Об оружии» и статьи 79 и 91.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Они вступают в силу 1 марта 2022 года.

— Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием включает в себя в том числе психиатрическое освидетельствование, химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, — говорится в новой версии.

Срок действия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его оформления, добавляется в документе.