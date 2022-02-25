Говорить ли со школьниками о войне в Донбассе: учитель истории — о том, что дети хотят объяснений

Учитель истории челябинского лицея № 35 , член всероссийского экспертного педагогического совета Министерства просвещения РФ Владимир Брюхов признался, что сегодня в школе его окружили старшеклассники. Дети хотят объяснений, что происходит сейчас в мире. Педагог уверен, что в школе нельзя замалчивать войну. Публикуем его мнение от первого лица.

— Можно ли говорить о войне в школе, или «это не относится к теме урока»? Нужно. А точнее, даже придется. Дети с утра окружают учителей с требованиями объяснить и прокомментировать. Как объяснять ребенку — личное дело каждого родителя и педагога, но прежде надо вспомнить две вещи.