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Владимир Брюхов

учитель истории и обществознания
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Владимир Брюхов

учитель истории и обществознания
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Говорить ли со школьниками о войне в Донбассе: учитель истории — о том, что дети хотят объяснений

Педагог Владимир Брюхов признается, что настроение сейчас смешанное

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Учитель истории Владимир Брюхов уверен: говорить с детьми о войне придется

Учитель истории Владимир Брюхов уверен: говорить с детьми о войне придется

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Учитель истории челябинского лицея № 35, член всероссийского экспертного педагогического совета Министерства просвещения РФ Владимир Брюхов признался, что сегодня в школе его окружили старшеклассники. Дети хотят объяснений, что происходит сейчас в мире. Педагог уверен, что в школе нельзя замалчивать войну. Публикуем его мнение от первого лица.

— Можно ли говорить о войне в школе, или «это не относится к теме урока»? Нужно. А точнее, даже придется. Дети с утра окружают учителей с требованиями объяснить и прокомментировать. Как объяснять ребенку — личное дело каждого родителя и педагога, но прежде надо вспомнить две вещи.

Жизнь — самое ценное, что только есть. Ее ценность во многом определяется ее скоротечностью, поэтому сознательно сокращать ее продолжительность точно не стоит, а тех, кто это делает, рассудит история, время, потомки и (опционально) ваш Бог.

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Ценность жизни еще и в том, что мы сами определяем в ней самое важное. Первый урок у студента на педпрактике, защита проекта в 9-м классе, день рождения мамы — всё это в моменте важнее спецоперации в Донбассе и даже курса рубля. А так настроение смешанное, конечно.

История — учительница жизни, но куда ни ткни — кругом «троечники».

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Донбассвойнаисторияшкола
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