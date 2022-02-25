Говорить ли со школьниками о войне в Донбассе: учитель истории — о том, что дети хотят объяснений

Учитель истории челябинского лицея
— Можно ли говорить о войне в школе, или «это не относится к теме урока»? Нужно. А точнее, даже придется. Дети с утра окружают учителей с требованиями объяснить и прокомментировать. Как объяснять ребенку — личное дело каждого родителя и педагога, но прежде надо вспомнить две вещи.
Жизнь — самое ценное, что только есть. Ее ценность во многом определяется ее скоротечностью, поэтому сознательно сокращать ее продолжительность точно не стоит, а тех, кто это делает, рассудит история, время, потомки и (опционально) ваш Бог.
Ценность жизни еще и в том, что мы сами определяем в ней самое важное. Первый урок у студента на педпрактике, защита проекта в
История — учительница жизни, но куда ни ткни — кругом «троечники».
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