Новосибирск возглавил список городов России по дешевизне проституток — они просят 2000 за час

Издание «Секрет фирмы» составило рейтинг цен на услуги проституток среди городов России. Топ ожидаемо возглавила Москва со средней стоимостью девушки по вызову в 7 тысяч рублей за час, а вот Новосибирск оказался на самом последнем месте с 2 тысячами рублей.
Секрет фирмы — российский онлайн-журнал о «предпринимателях, компаниях, управленческих знаниях и прикладных бизнес-проблемах». Он выходит с октября 2001 года.
Предметом изучения стали 10 000 анкет девушек, которые находят клиентов без помощи сутенёров, самостоятельно размещая объявления на специализированных сайтах. Анализировался рынок секс-услуг в 30 крупнейших городах.
В топ-5 помимо Москвы вошли Омск и Тюмень (5000 рублей), Уфа и Саратов (4000 рублей). Дешевле всего (2000 рублей) проститутки стоят в Новосибирске, Барнауле, Краснодаре, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Кемерово, Новокузнецке и Ижевске.
Издание «Секрет фирмы» также отмечает, что сегмент секс-индустрии, как и многие нелегальные бизнесы, пострадал от пандемии коронавируса. Желающих платить за секс стало вдвое меньше. Девушки по вызову в попытках сохранить прежний доход местами подняли цены на услуги.
По мнению инфоменеджера Российского форума секс-работников Марина Авраменко, приведенная «Секретом фирмы» статистика отражает реальное положение дел, но есть нюансы.
— Стоимость секс-услуг действительно зависит от того, насколько крупный город и какие доходы у его жителей. Но здесь приводится лишь статистика с сайтов объявлений. При этом практически в любом городе и в Москве, и в захолустье за несколько сотен рублей можно найти дешевый вариант на трассе или же среди мигрантов. Девушки-мигранты — одни из самых незащищенных, они готовы на все во избежание депортации. Также на цену вопроса влияет и тип услуги: массаж с сексом в салоне, работа на выезде или же на дому, секс в борделе или в машине. Самый дорогой и престижный — эскорт с дополнительными опциями, цены на это стартуют от 10 000 рублей, — говорит Авраменко.
В Новосибирске за последние годы секс-индустрия почти полностью исчезла с улиц, переехав в онлайн, мотели, массажные салоны и бордели. Девушек, выходящих работать на улицы, встретить почти невозможно: это и неудобно, и небезопасно, да и на дороге много не заработаешь. Хотя в Новосибирске найдется несколько мест, где уличная секс-работа не прекращается ни днем, ни ночью. Корреспондент НГС Ксения Лысенко в декабре 2021 побывала на улице с дурной славой и выяснила, почему, несмотря на холод, риски и небольшие деньги, девушки продолжают выходить на обочину дороги.