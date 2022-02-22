Новосибирск возглавил список городов России по дешевизне проституток — они просят 2000 за час

В Новосибирске за последние годы секс-индустрия почти полностью исчезла с улиц, переехав в онлайн, мотели, массажные салоны и бордели. Девушек, выходящих работать на улицы, встретить почти невозможно: это и неудобно, и небезопасно, да и на дороге много не заработаешь. Хотя в Новосибирске найдется несколько мест, где уличная секс-работа не прекращается ни днем, ни ночью. Корреспондент НГС Ксения Лысенко в декабре 2021 побывала на улице с дурной славой и выяснила, почему, несмотря на холод, риски и небольшие деньги, девушки продолжают выходить на обочину дороги.