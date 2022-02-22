«Сначала исчез отец, теперь — Айлита»: всё, что известно о пропаже 15-летней школьницы под Волгоградом

В небольшом селе Чухонастовка Волгоградской области уже месяц не могут найти пропавшую 15-летнюю школьницу Айлиту Ли. Перед своим исчезновением она написала страшную записку, в которой рассказала, что хочет уйти на меловые горы, чтобы ее съели звери, уничтожила сим-карты и избавилась от своего рюкзака. На протяжении двух недель девочку искали волонтеры, военные и жители села. Об истории Айлиты рассказывали в эфирах федеральных каналов. Спустя месяц из сотен мистических, приближенных к реальности, фантастических и пугающих своей правдивостью версий исчезновения девочки с карими глазами осталось всего две. Как искали Айлиту, как сейчас живет семья школьницы и почему соседи не верят в гибель подростка, расскажем в нашем материале — всё, что известно о трагедии в селе Чухонастовка.
«Поехал менять паспорт и пропал»
В 90-е годы семья Михаила и Сурии переехала из Узбекистана в Чухонастовку, здесь жили родители Сурии. У молодых родился сын, еще через несколько лет — дочь.
В небольшом селе Михаил не смог найти постоянную работу и уехал на заработки. Сначала искал работу в области, а затем по России, однако у него так ничего и не вышло из-за проблем с документами — его паспорт был иностранным. Спустя много лет жизни в России Михаил всё так же оставался гражданином Узбекистана. Вскоре отец Айлиты вернулся на Родину.
— Он здесь на свиноферме работал, потом ушел, мыкался, калымил, но в итоге уехал. На самом деле запилили они его, Сурия и мама ее. Хороший он был мужик. Как уехал на Родину, он им деньги вроде как присылать стал. Нет-нет, скидывал какую-то копеечку. Потом, опять же по словам Сурии, деньги высылать прекратил, — рассказали жители Чухонастовки. — Она всё время жаловалась, что он ей не помогает. А потом он и вовсе перестал выходить на связь. Сурия говорила, что его в розыск подавали, но не знаю, правда ли это. Всё же страна другая, а там свои правила.
По данным V1.RU, о местонахождении Михаила неизвестно и правоохранителям. Однако достоверных сведений о его розыске или гибели в настоящее время нет.
Когда Сурия осталась одна, она перебралась в райцентр Камышин. Там было легче найти работу, чтобы тянуть двоих детей. По словам местных жителей, Сурия — очень умная женщина, односельчане уверены, что дети пошли в мать.
Айлита и Саша остались учиться в Чухонастовке, дружили с соседями, катались на велосипедах, но при этом всегда были очень серьезными. Им обоим нравилось изучать сложную науку — информатику. При этом у подростков не было компьютера, всё, что они могли себе позволить, — час на информатике в школе. Потом бабушка взяла кредит на свою скромную пенсию и купила внукам подарок. Первый настоящий компьютер.
Когда Саша закончил школу, он ушел в армию. Айлита оставалась с бабушкой, мама приезжала на выходных. Компьютер Саша оставил младшей сестренке, она часто на нем играла. Все игры у девочки были заранее скачаны из-за отсутствия интернета, при этом в школе Айлиту даже называли маленьким гением информатики.
— Саша отслужил, но в село уже не вернулся — он поступил на программиста. С сестрой они общались. Но после его отъезда Айлита совсем перестала гулять, казалось, что даже улыбаться перестала. Она часто сидела на качелях в сельском парке одна, но до позднего часа никогда не задерживалась, — рассказала соседка тетя Галя. — Они с Сашкой когда маленькие были, узнали, что у меня собака щенят принесла, просили одного себе. Я отдала. Ох, они его любили! Но вот как Сашка уехал, она совсем загрустила. Недостаток общения у нее был, как и у всех нас здесь.
«Просто у нее такой характер»
Местные жители, учителя, соседи, одноклассник — все замечали, что с Айлитой что-то происходит, но все списывали происходящее на то, что у девочки просто такой характер.
— Вы знаете, не было никаких тревожных звоночков. С самого детства и Айлита, и Саша были достаточно серьезными, замкнутыми детьми. Я не раз говорила с их родителями, но мама уверяла, что ребята такие и дома, просто у них характер такой. Проблем у них не было никогда, даже оценок у Айлиты плохих, и тех не было, — рассказала бывшая классная руководительница исчезнувшей девочки. — Учились они оба хорошо. Айлита нам очень часто помогала, принимала участие в школьных мероприятиях. Вот перед Новым годом она была Снегурочкой у нас, до этого проводила мероприятия ко Дню учителя. У нее здорово это всё получилось. Мы ей еще предлагали стать учителем, но она как-то не вдохновилась.
На столбах, школе, заборе, даже здании Следственного комитета, на остановке, на домах — везде висят обрамленные оранжевым портреты Айлиты. На фото изображена девчонка с двумя косичками и серьезными карими глазами. По словам жителей села, сейчас она выглядит уже не так, как на фото годичной давности. У нее стрелки на веках и косая челка, косички девочка в последние годы заплетала редко.
В январе 2022 года Чухонастовка непривычно ожила. В село ехали и ехали люди. Волонтеры, военные, следователи, помогали и местные жители. В мире цифровых технологий, когда даже на сельской школе есть камеры, бесследно исчез 15-летний подросток. Было возбуждено уголовное дело по тяжкой статье — «Убийство». Поисковики обходили леса, поля, падали от изнеможения, но на утро выходили вновь. Спустя две недели село снова опустело. Жизнь потекла в привычном ритме, но уже без талантливой, умной и серьезной Айлиты.
17 января, спустя четыре дня после исчезновения школьницы, дело Айлиты взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил направить в Волгоградскую область опытных криминалистов для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела и установления местонахождения пропавшей девочки, — рассказали в СК России. — Кроме того, Александр Бастрыкин потребовал от руководства СУ СКР по Волгоградской области представить доклад о ходе следственных и поисковых мероприятий.
Но и это в поисках Айлиты не сильно помогло.
— После случившегося мы посмотрели на себя по телевизору. Столько вранья мы про нас увидели, столько гадостей, что мерзко стало. О каком-то стороже всё говорили, но у нас сторожа не существует уже много лет! Какой сторож, через какое окно ее видел? В школу Айлита в тот день так и не дошла. Бросила рюкзак в туалете и пошла обратно. Она не заходила в школу. При этом путь ее лежал через свою тропинку, через свою Луговую и напрямки, а не в обход по центральной улице, — рассказала бывшая учительница Айлиты. — Вы думаете, пережить всё — это легко? У нас каждому тут требовался психолог. С детьми занимались, с нами. Я уже месяц не сплю нормально, есть не могу, похудела на 10 килограммов. Ее образ постоянно перед глазами.
Сейчас, спустя месяц после страшных событий января, в селе почти никто не говорит о девочке в настоящем времени. Для всех Айлита — была. Жители села только строят догадки вокруг исчезновения школьницы. Портфель исчезнувшей обнаружили лишь вечером, когда учителя уже в панике обследовали село. В нем был лишь дневник. В личном дневнике, который сейчас изучают эксперты волгоградского Следственного комитета, Айлита написала, что хочет уйти на меловые горы. Но меловые горы в Чухонастовке всюду — холмы сплошь белеют мелом. По словам учителей, пропала девочка в единственную ночь января, когда село атаковали метели: «Как будто это кто-то придумал. Как будто это был чей-то глупый и жестокий план».
Девочку видел мужчина, который развозит хлеб по селам. Но застать его можно рано утром, и после того, как он рассказал о том, что видел Айлиту дважды в день исчезновения, на него посыпалась критика и даже угрозы.
— Он не будет ни с кем общаться. Да, он ее видел, но больше ничего. Он следствию помог, а его подозревать в чем-то начали, так нельзя, — рассказал владелец магазина в Чухонастовке.
Ранее сам водитель — Александр Оноприенко — рассказывал, что в тот день, когда видел Айлиту в последний раз, девочка дважды с ним поздоровалась и на этом их общение закончилось.
«Как мама может быть так спокойна и равнодушна?»
По мнению соседей, Айлита не могла погибнуть или попасть в какую-то опасную историю. Почему? Потому что, по мнению селян, мама, бабушка и брат уже месяц ничего, кроме спокойствия, по отношению к этой ситуации не проявляют.
— Как мама может быть так спокойна, когда с ее ребенком приключилась такая беда? Любой родитель, любой нормальный человек, как только что-то подобное случится, сразу же бросится туда, где ребенок. А Сурия же явилась только на четвертые сутки, — возмущенно рассказали соседи семьи. — Саша тоже приехал только на четвертые сутки. Помогал искать? Ну да. В штабе сидел! Хотя чужие люди, по пояс падая и увязая в снегу, искали девчонку. Мы все бросились ее искать, хорошая она, ничего плохого не скажу. Но если родные хранят такое спокойствие, то, возможно, они знают что-то, чего не знаем мы. Они скрывают что-то. А Айлита жива, мы в этом уверены.
Сама мама девочки разговаривать с журналистами отказалась. Хотя ранее они с бабушкой уверяли, что Айлиту похитили.
— С первого дня пропажи Айлиты нас много спрашивают, много чего говорят, но найти ее не могут, — срываясь, рассказывала в январе бабушка школьницы Эльза Курбанова. — На территории Чухонастовки, на другом конце деревни, есть улица Восточная. Там нужно искать человека по имени Рашид. Я еще в сельсовете спрашивала, есть ли такой в нашем селе, но мне так и не ответили. Это кудрявый мужчина около 40 лет. Он судимый и сейчас скрывается. Его надо поймать, но так, чтобы не спугнуть. Мы — женщины и не можем этого сделать, для этого нужны мужчины. Но нам никто не верит. Фамилию его мы не знаем. А рассказала нам о нем знакомая из Ставропольского края. Она из новостей узнала, что пропала моя внучка. Пошла к очень хорошей ясновидящей, которая уже многим людям помогла. От нее-то и узнали всё о преступнике. Это мужчина, который хорошо нас знает. Невысокого роста, плотного телосложения, около 40 лет, и он в нашей деревне как главарь банды. Он напугал нашу девчонку. Возможно, с дружками сторожили ее, когда она в школу и из школы шла.
При этом, по данным правоохранителей, в первую очередь в Чухонастовке и соседних селах проверяли «подозрительных жителей», судимых, пьющих, но все эти проверки никаких результатов не дали. Сейчас, спустя месяц поисков, Сурия Курбанова совершенно отказывается общаться с журналистами.
— Ничего говорить не буду! — выкрикнула женщина из-за забора.
Соседи подтвердили, что Сурия Курбанова вместе со своей мамой после исчезновения Айлиты исчезли из села. Совершенно случайно Сурия во время нашего выезда в Чухонастовку оказалась дома. Из дымохода валил дым, а во дворе кто-то активно чем-то гремел. Встречать журналистов выпрыгнули только два кота. Животные требовали ласки. Соседи рассказали, что коты ждут Айлиту. Именно она была их хозяйкой, она любила животных.
— Мама с бабушкой приехали только пенсию получить и обратно уедут. Больше им тут ничего не нужно. Они до сих пор не прошли полиграф, хотя у нас в селе буквально каждого по несколько раз проверили. Тут от Камышина до нас всего 30 километров. Многие работают там, в городе, а вечером возвращаются домой. Да, дорога не близкая, но всяко лучше, чем вдали от семьи. А она уехала. Айлита всегда была такой, знаете, как будто ее в тисках держали. Гулять последние годы она уже ни с кем не ходила, выйдет, пять минут посидит и домой уходит. Говорила, что бабушка ее заругает. Но не видели мы такого, — рассказал сосед семьи Николай.
— Если бы Айлита умерла, то ее бы давно нашли лисы, — уверены жители поселка. — Лиса — падальщица, но животное умное. Птица, волк — никто не найдет, а лиса — запросто. Но тут же каждый день на вертолетах летают, смотрят, ищут. Косулю нашли, но ничего больше.
«Как будто это чей-то глупый и жестокий план»
По словам жителей Чухонастовки, их продолжают проверять следователи. Ежедневно полиграфологи вызывают сотни жителей села в надежде докопаться до правды.
— Мы всё еще надеемся, что она жива, мы верим, что она найдется живой. Неважно, почему ушла, неважно, что случилось, важно только то, что она вернется живой и здоровой! — настаивают учителя девочки. — Вы не представляете, каково это — жить и думать, что ребенку нужна была помощь, а ты этого не увидел, что ребенок страдал, а никто этого не видел. Каково это — каждый вечер прокручивать ее последние дни в школе, на занятиях, искать, где и в чем ты мог ошибиться... Это мука. Но мучительнее всего думать о том, как страшно ей было одной.
В Чухонастовке все друг друга знают, чужаков вычисляют быстро, в январе приезжих в селе не замечали. Версия, озвученная учителями, считается одной из самых невероятных, вроде тех, что высказывали разные тарологи и гадалки. Основных как у правоохранителей, так и у жителей села — всего две.
— Следователи ждут весну, вот увидите, сейчас снег сойдет, они снова сюда сотнями приедут и будут искать девочку, — рассказали жители Чухонастовки. — Уголовное дело-то ведь заведено. Оно есть, значит, должен быть виновный, должно быть тело. Айлита либо погибла, либо с ней произошла какая-то страшная криминальная история. Сбежать она вряд ли куда-то хотела. Сами подумайте, девчонка никогда никуда не выезжала, да она даже не знала, что такое трамвай! Она оставила паспорт дома, уничтожила сим-карты, не взяла телефон... разве она в путешествие собиралась? Айлита была слишком умной, чтобы так глупо привлекать внимание.
Последние следы девочки были обнаружены на границе двух сел: Чухонастовки и Таловки, неподалеку от пруда. Несмотря на сильную метель, снегопад и условия местности, поисковики всё же смогли найти место, где следы Айлиты обрываются. Сотрудники правоохранительных органов не раз обследовали этот крохотный участок, но ничего найти до настоящего времени им не удалось.
«Где ты, Айлита?»
Жители Чухонастовки в один голос уверяют, что в их селе никогда в жизни не было ничего криминального. Название Чухонастовка, если верить Владимиру Далю, произошло от объединения двух слов: «чух» — слышать, чуять и «настовать» — сторожить, стеречь, следить и караулить. Сейчас почти каждый житель корит себя за то, что не сберегли, не услышали, не уследили. И только один вопрос не дает покоя ни главе села, ни учителям, ни школьникам, ни соседям: где же та самая девочка с грустными карими глазами, где Айлита Ли?