«Сначала исчез отец, теперь — Айлита»: всё, что известно о пропаже 15-летней школьницы под Волгоградом

— Саша отслужил, но в село уже не вернулся — он поступил на программиста. С сестрой они общались. Но после его отъезда Айлита совсем перестала гулять, казалось, что даже улыбаться перестала. Она часто сидела на качелях в сельском парке одна, но до позднего часа никогда не задерживалась, — рассказала соседка тетя Галя. — Они с Сашкой когда маленькие были, узнали, что у меня собака щенят принесла, просили одного себе. Я отдала. Ох, они его любили! Но вот как Сашка уехал, она совсем загрустила. Недостаток общения у нее был, как и у всех нас здесь.





«Просто у нее такой характер»