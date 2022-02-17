У «Ленты» на Большевистской разлилась река — что там происходит

Вечером 16 февраля возле «Ленты» на улице Большевистской, 52/1 произошла коммунальная авария, из-за которой произошел разлив воды на проезжую часть. Очевидцы сообщают, что автомобили с трудом преодолевают водный барьер.
На месте работают специалисты «Горводоканала». Из-за аварии в 16 домах понижена подача холодной воды.
— Ограничения коснулись домов на улицах Сибирской, Ленина, Советской, Челюскинцев, проспекте Димитрова. Работы продлятся до 21:00 17 февраля, — сообщили НГС в Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.
Помимо этого, семь домов в Октябрьском районе Новосибирска остались без водоснабжения до утра 17 февраля.