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У «Ленты» на Большевистской разлилась река — что там происходит

Автомобили с трудом преодолевают водное препятствие

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На месте работают специалисты «Горводоканала»

На месте работают специалисты «Горводоканала»

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Вечером 16 февраля возле «Ленты» на улице Большевистской, 52/1 произошла коммунальная авария, из-за которой произошел разлив воды на проезжую часть. Очевидцы сообщают, что автомобили с трудом преодолевают водный барьер.

На месте работают специалисты «Горводоканала». Из-за аварии в 16 домах понижена подача холодной воды.

— Ограничения коснулись домов на улицах Сибирской, Ленина, Советской, Челюскинцев, проспекте Димитрова. Работы продлятся до 21:00 17 февраля, — сообщили НГС в Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.

Помимо этого, семь домов в Октябрьском районе Новосибирска остались без водоснабжения до утра 17 февраля.

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коммунальная аварияулица Большевистская
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