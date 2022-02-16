«Я прошла этот маршрут — та еще жуть». Как пешеходам устроили опасный квест из-за стройки нового ЛДС

Часто при строительстве новых зданий в Новосибирске мало кто думает о безопасности и удобстве пешеходов. Однажды наш колумнист уже писал про «удобство» перехода около парка «Городское начало». В этот раз квест открыли на левом берегу в районе строительства нового ЛДС. Сибирячка Наталья Плотникова была там по делам и удивилась, как такой путь беспроблемно может пройти человек (никак, посмотрите фото). Что там происходит — читайте в ее авторской колонке.

Пожалуй, таким «пешеходным» кольцо на площади Лыщинского ещё никогда не было. «Масштабная реконструкция транспортной развязки завершена» — отрапортовали строители. Всё «в соответствии с проектом организации дорожного движения с учетом требований ГОСТов в области безопасности дорожного движения».