«Я прошла этот маршрут — та еще жуть». Как пешеходам устроили опасный квест из-за стройки нового ЛДС

Часто при строительстве новых зданий в Новосибирске мало кто думает о безопасности и удобстве пешеходов. Однажды наш колумнист уже писал про «удобство» перехода около парка «Городское начало». В этот раз квест открыли на левом берегу в районе строительства нового ЛДС. Сибирячка Наталья Плотникова была там по делам и удивилась, как такой путь беспроблемно может пройти человек (никак, посмотрите фото). Что там происходит — читайте в ее авторской колонке.
Пожалуй, таким «пешеходным» кольцо на площади Лыщинского ещё никогда не было. «Масштабная реконструкция транспортной развязки завершена» — отрапортовали строители. Всё «в соответствии с проектом организации дорожного движения с учетом требований ГОСТов в области безопасности дорожного движения».
А пешеходы молча или не совсем молча вздохнули и проложили свои небезопасные маршруты. Люди протоптали тропу от ЛДС к дороге. Все потому, что из привычных мест убрали регулируемые переходы. Перенесли на 150 метров дальше от площади и по улице Блюхера, и по Немировича-Данченко. Теперь, чтобы с проспекта Маркса пройти в сторону Октябрьского моста, нужно сделать немалый крюк. Я прошла этот маршрут — та еще жуть.
Вот и решили пешеходы протоптать дорожку напрямик, по касательной к круговому движению. И, судя по её состоянию, она пользуется популярностью.
А для самоуспокоения вспомнили ПДД и абзац 3 пункта 4.3. «При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны». С этого места новый переход, что теперь находится на повороте к ЖК «Панорама», однозначно — «вне зоны видимости».
Сейчас, зимой, тропой пользуются не только строители ЛДС и станции метро. Жители многоэтажек по Немировича-Данченко 156, 158, да и других домов микрорайона, с автобусной остановки возвращаются домой именно этим маршрутом.
Есть ли альтернатива? Конечно, есть. Что такое 150 метров в одну сторону? Это всего лишние 2 минуты ради безопасности. Но по факту — не совсем. Прошла от остановки Горская по улице Немировича-Данченко до ближайшего перехода. На фото видно, в каком состоянии тротуары и лестницы. И в 2 минуты не каждый уложится, и безопасность — сомнительная. Желания прогуляться по этой дороге вечером в темное время не возникло. Искренне посочувствовала местным жителям. Потому, наверное, и выбирают они из двух зол.
Допускаю, что перенос переходов — своеобразная «плата» пешеходов за право передвигаться по земле, а не по бесконечным лестницам надземных переходов, которые планировали здесь водружать. Но что будет дальше? Сколько горожан с началом теплого сезона отправятся на берег Оби. И любителей прогуляться по Октябрьскому мосту, несмотря на его статус «закрытого для пешеходов», в городе сотни, если не тысячи. А ожидаемые открытия новой станции метро, ландшафтного парка «Арена», ЛДС…
Мне одной кажется, что эта неофициальная тропинка по кольцу станет намного популярнее, чем сейчас? И можно ли что-то изменить для удобства и безопасности людей?
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