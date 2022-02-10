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Берег Обского моря в Советском районе укрепят за 69 миллионов рублей

Это нужно, чтобы защитить от размыва железную дорогу

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Работы выполнят в течение 2022 и 2023 года

Работы выполнят в течение 2022 и 2023 года

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В Новосибирске объявили аукцион на укрепление берега Обского водохранилища. Участок пляжа отсыпят песком за 69 миллионов рублей.

Недалеко от берега проходят железная дорога и федеральная трасса

Недалеко от берега проходят железная дорога и федеральная трасса

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Торги объявил филиал «Верхнеобьрегионводхоз». В документации на сайте госзакупок указано, что работы выполнят на правом берегу водохранилища.

— Берегоукрепительные сооружения Новосибирского водохранилища на участке 4–7-й километр правого берега (пляж Академгородка) предназначены для предупреждения разрушения берега в целях сохранения объектов рекреации, участка Западно-Сибирской железной дороги, — говорится в документации.

На пляж завезут песок

На пляж завезут песок

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Также берег нужно укрепить, чтобы избежать повреждения трассы «Чуйский тракт», моста, линий электропередачи, трансформаторов, водозаборных скважин и наружного освещения.

На участок берега завезут 90 000 кубических метров песка. Работы выполнят до 31 марта 2023 года.

Берег Обского водохранилища собираются укрепить и в районе села Красный Яр. За эти работы готовы заплатить 171 миллион рублей. Аукцион объявили в конце января.

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