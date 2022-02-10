Берег Обского моря в Советском районе укрепят за 69 миллионов рублей

Также берег нужно укрепить, чтобы избежать повреждения трассы «Чуйский тракт», моста, линий электропередачи, трансформаторов, водозаборных скважин и наружного освещения.



На участок берега завезут 90 000 кубических метров песка. Работы выполнят до 31 марта 2023 года.



Берег Обского водохранилища собираются укрепить и в районе села Красный Яр. За эти работы готовы заплатить 171 миллион рублей. Аукцион объявили в конце января.