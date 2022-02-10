Берег Обского моря в Советском районе укрепят за 69 миллионов рублей

В Новосибирске объявили аукцион на укрепление берега Обского водохранилища. Участок пляжа отсыпят песком за 69 миллионов рублей.
Торги объявил филиал «Верхнеобьрегионводхоз». В документации на сайте госзакупок указано, что работы выполнят на правом берегу водохранилища.
— Берегоукрепительные сооружения Новосибирского водохранилища на участке 4–
Также берег нужно укрепить, чтобы избежать повреждения трассы «Чуйский тракт», моста, линий электропередачи, трансформаторов, водозаборных скважин и наружного освещения.
На участок берега завезут
Берег Обского водохранилища собираются укрепить и в районе села Красный Яр. За эти работы готовы заплатить 171 миллион рублей. Аукцион объявили в конце января.