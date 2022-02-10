НГС запускает проект с поздравлениями новосибирцев к 8 Марта — они появятся на экранах города

В Новосибирске стартует проект «Яркие краски весны». Его проводит оператор наружной рекламы «Дизайнмастер» и Сеть городских порталов Shkulev Media Holding, в которую входит NGS.RU. Этот проект — онлайн-выставка поздравительных рисунков, открыток, аппликаций и графики к Международному женскому дню.
Творческую работу можно выполнить в любом стиле и технике — красками, фломастерами или в компьютерной программе. Быть художником или дизайнером совсем необязательно. Для семей с детьми выставка может стать еще одним поводом вместе заняться творчеством. Например, ребенок самостоятельно или при помощи папы нарисует поздравительную открытку для мамы или бабушки, отец отправит открытку организаторам.
Чтобы принять участие, подготовьте изображение на тему праздника 8 Марта. Отсканируйте или сфотографируйте работу в хорошем качестве. Загрузите файл на сайт
— Выставка творческих поздравлений — это наш способ мило и ярко украсить город накануне 8 Марта, — говорит редакционный директор сети Shkulev Media Holding Ольга Прохорова. — Мы хотим порадовать новосибирцев, дать им возможность поделиться своей любовью, творчески сказать спасибо родным людям за их теплоту и нежность.
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— Одна из задач проекта — поддержка творческого самовыражения горожан. Мы развиваем традицию арт-выставок на цифровых носителях наружной рекламы, и стремимся активно вовлекать в нее и горожан, и ведущие СМИ, и учреждения культуры. Размещение в городе произведений искусства, справочной информации и социальных роликов делает билборды полезными и формирует медиаоблик города — объясняет директор по маркетингу компании «Дизайнмастер» Егор Крылов.
Проект пройдет также в Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Подробности о нем можно прочитать на сайте, там же можно задать уточняющие вопросы организаторам.