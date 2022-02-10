НГС запускает проект с поздравлениями новосибирцев к 8 Марта — они появятся на экранах города

Чтобы принять участие, подготовьте изображение на тему праздника 8 Марта. Отсканируйте или сфотографируйте работу в хорошем качестве. Загрузите файл на сайт 8marta-2022.ru до 23 февраля с указанием имени автора. Работы горожан будут транслировать на digital-экранах Новосибирска с 25 февраля по 10 марта.



— Выставка творческих поздравлений — это наш способ мило и ярко украсить город накануне 8 Марта, — говорит редакционный директор сети Shkulev Media Holding Ольга Прохорова. — Мы хотим порадовать новосибирцев, дать им возможность поделиться своей любовью, творчески сказать спасибо родным людям за их теплоту и нежность.



Также вы можете поделиться своими интересными и радостными историями о празднике 8 Марта на сайте 8marta-2022.ru . Самые яркие из них опубликуют на нашем сайте и в социальных сетях.



— Одна из задач проекта — поддержка творческого самовыражения горожан. Мы развиваем традицию арт-выставок на цифровых носителях наружной рекламы, и стремимся активно вовлекать в нее и горожан, и ведущие СМИ, и учреждения культуры. Размещение в городе произведений искусства, справочной информации и социальных роликов делает билборды полезными и формирует медиаоблик города — объясняет директор по маркетингу компании «Дизайнмастер» Егор Крылов.

