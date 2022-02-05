Шмель Костян и 1500 ягодных кустов: как нефтяник зимой выращивает клубнику в Сибири

Что, если мы скажем, что сладкую ароматную клубнику в Сибири можно выращивать круглый год? Без грунта и естественного освещения. Как это возможно, 72.RU рассказал тюменец Сергей Безруких. Он работает в нефтегазовой компании, а всё свободное время в будни и выходные посвящает своей ягодной ферме.
Проказник-кот, гроубокс и первые шаги к мечте
Сергей Безруких никогда не проявлял особого внимания к растениям. Но однажды жена принесла домой веточку денежного дерева, и он решил вырастить большое и крепкое растение. Заботился, как умел, и через пять лет веточка превратилась в статное деревце. И всё было хорошо, пока дома не появился кот. Питомец раскопал землю в горшке и безжалостно сгрыз листья. Денежному дереву пришел конец, а его хозяин стал думать, как обезопасить новое растение. И придумал: задействовать гроубокс — специальную небольшую коробку, в которую нужно поставить лампу. Это был 2014 год.
— Первые шаги были ошибочные и дилетантские. Стал думать, что можно вырастить в этой тумбочке, чтобы еще и заработать. Первая мысль была о клубнике. Отсутствует в продаже почти круглый год, а та, что есть в магазинах, — невкусная и дорогая. Спрос рождает предложение. Обклеил тумбочку изнутри блестяшкой, поставил несколько самых обычных лампочек и несколько горшков с грунтом. Оставалось высадить клубнику, а я даже не знал, как она растет. Узнал, что из семечек растить очень долго, поэтому нужна рассада. Оказалось, нельзя просто так пойти и купить рассаду клубники в любое время года: она есть только весной и осенью. А в феврале ее никто не продаст, — вспоминает Сергей.
Конечно, Сергей не сдался и рассаду клубники все-таки нашел — у местных тепличников, которые не поверили в успех его ягодного эксперимента.
— Посадил. У меня было четыре куста. Два из них тут же погубил вредитель — клещ, два выжили и дали мне всего одну ягодку. Понимал, что не надо сдаваться и опускать руки. Вместо этого решил подсчитать, выращивать клубнику экономически выгодно или нет, — продолжил наш собеседник.
Простая арифметика, тематические форумы и идея, как сэкономить
С начала ягодного эксперимента на дому тюменец засыпал и просыпался с мыслями о том, что сможет выращивать клубнику круглый год. Тогда, восемь лет назад, еще не было эффективных технологий для выращивания ягод без солнечного света.
Сергей двигался к цели методом проб и ошибок. Изучал теорию, осваивал гидропонику, агрохимию. Разобрался во многих важных аспектах: какое должно быть освещение, как смешивать удобрения.
— Когда в голову приходит идея, нужно прежде всего просчитать финансовую модель. Узнать, сколько нужно вложить на старте, как скоро это окупится и так далее. Я так и сделал: посчитал стоимость земли, кустов, удобрений, электричества. И понял, что у меня клубника выйдет какая-то золотая, особенно при таком плодоношении. Еще и продавцы рассады хитрят. Пишут, например: «Урожай — до трех килограммов». Но ведь и ноль — это тоже до трех. Нет точных данных, какое количество ягод снимешь с куста, — продолжил свой рассказ наш герой.
Со временем Сергей узнал на тематических сайтах и форумах о гидропонике — методе выращивания растений без почвы, при котором все необходимые питательные вещества они получают из водного раствора. Грунта при этом нужно совсем немного, чтобы зафиксировать растение.
— Поначалу не знал, какие именно нужны удобрения, а некоторые из них стоят каких-то космических денег. В сообществе гидропонщиков, которые выращивают томаты, бананы, нашел нужную информацию. Оказалось, такой способ выращивания ягод гораздо выгоднее традиционного: получается сэкономить на грунте, на удобрениях — их делаешь самостоятельно. Начал разбираться в питании растений: чего им надо больше, чего — меньше, понимать физиологию ягод. Важно помнить и о подходящем освещении. Несколько лет назад думал, что нужны специальные красно-синие лампы. Знаете, в каждом дворе есть такие фиолетовые окна. Так вот, это люди, которых обманули, взяли с них чуть больше денег, чем это всё стоит, — уверен Сергей Безруких.
Эксперимент с арбузом и начало истории ягодной сити-фермы
После первого неудачного опыта выращивания клубники Сергей пробовал выращивать микрозелень, горох, салат айсберг, арбуз (и даже не простой, а в форме сердца). Но подсчеты показали: выращивать арбузы на продажу экономически нецелесообразно, денег это не принесет.
Клубничный путь начался весной 2020 года с небольшого стеллажа в кладовке, самодельных ламп и рассады, купленной в местном питомнике. Предстояло еще многому научиться.
— Позже мы с моим товарищем, который раньше занимался производством мебели, объединились и решили выращивать клубнику на продажу. У меня к тому времени был опыт выращивания ягод, у него — желание что-то делать руками, обустраивать пространство. Так и работаем: я отвечаю за продвижение, маркетинг, соцсети и выращивание ягод, конечно же, а он занимается стройкой, так как есть в этом опыт, — говорит наш собеседник.
В октябре 2020 года Сергей Безруких и Антон Дружинин высадили в закрытом помещении с искусственным освещением (без окон) 1000 кустов клубники. Первый урожай собрали через несколько месяцев. Тогда же поняли, что совершили несколько ошибок: высадили растения слишком близко друг к другу, неправильно расположили лампы, из-за чего не все кусты освещались достаточно хорошо. Еще из-за плотной посадки некоторые ягоды предательски портились, приобретая нетоварный вид.
— Помещение, в котором растет сейчас клубника, обустраиваем второй год: постоянно что-то приходится доделывать, переделывать. Для ягодных кустов, конечно, важно освещение, но гораздо важнее климат, который подбираем под определенные сорта. Опытным путем пришли к выводу, что под наш сорт температура воздуха должна быть
Шмель Костян, коварные клещи и сбывшаяся мечта
Ягодный сезон на сити-ферме длится не три месяца, как на дачном участке, а втрое дольше: нужно продержаться осень, зиму, весну и еще часть лета захватить. При этом важно, чтобы каждый месяц был продуктивен по объемам собранного урожая.
Нужны ягодной ферме и шмели: они трудятся по 18 часов в день и способны за это время опылить около 2000 цветов. Эти маленькие трудяги, в отличие от пчел, не боятся прохлады, моросящего дождя и сильного ветра. А еще у них есть имена. Точнее, одно на всех.
— Каждого шмеля зовут Костян. Они дружелюбные, можно даже аккуратно погладить. Помимо этого необходима биозащита в формате саше, которая борется с вредными клещами, и грамотная система полива. За растениями нужен тщательный уход. Некоторые думают, что достаточно просто посадить, а потом можно ничего не делать. Но это не так, — уверен идейный вдохновитель сити-фермы.
Есть немало людей, которые не верили в жизнеспособность этой ягодной фермы, но Сергей и Антон доказали обратное. Кстати, они собираются построить еще одну такую же ферму.
— Работы постоянно очень много. У нас тут 1500 кустов. Каждый помнишь, они все — как будто твои дети. В планах — расширять пространство, увеличивать количество урожая ягод, чтобы их хватало всем желающим. Сейчас постоянно приходится формировать очередь из покупателей. Поначалу выращивание ягод было для меня просто увлечением, но всегда думал, что когда-нибудь смогу на этом заработать. Бывают разные периоды, но постоянно анализирую, что делаю правильно, а что — нет. Сложно описать, что для меня сити-ферма. Это и есть жизнь, — подытожил начинающий предприниматель.
Почем клубничка?
На старте существования ягодной фермы максимальный урожай за месяц был 160 килограммов клубники. Но цифры отличаются — например, половину урожая могут уничтожить вредители.
Килограмм клубники стоит 2000 рублей.
Сергей Безруких не стал раскрывать, сколько денег ушло на запуск сити-фермы. Говорит, что невозможно точно определить, какая сумма необходима для запуска аналога: всё индивидуально. Например, если есть в собственности помещение — это минус одна статья расходов. Также помогают сэкономить имеющиеся навыки и знания: например, самостоятельно замешанное удобрение дешевле готового покупного.
По словам Сергея, при желании можно купить уже готовую технологию круглогодичного выращивания клубники — по сути это франшиза. Продавец предоставит необходимое оборудование, удобрения, но освоить все тонкости придется самостоятельно.