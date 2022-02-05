Шмель Костян и 1500 ягодных кустов: как нефтяник зимой выращивает клубнику в Сибири

Простая арифметика, тематические форумы и идея, как сэкономить

С начала ягодного эксперимента на дому тюменец засыпал и просыпался с мыслями о том, что сможет выращивать клубнику круглый год. Тогда, восемь лет назад, еще не было эффективных технологий для выращивания ягод без солнечного света.



Сергей двигался к цели методом проб и ошибок. Изучал теорию, осваивал гидропонику, агрохимию. Разобрался во многих важных аспектах: какое должно быть освещение, как смешивать удобрения.



— Когда в голову приходит идея, нужно прежде всего просчитать финансовую модель. Узнать, сколько нужно вложить на старте, как скоро это окупится и так далее. Я так и сделал: посчитал стоимость земли, кустов, удобрений, электричества. И понял, что у меня клубника выйдет какая-то золотая, особенно при таком плодоношении. Еще и продавцы рассады хитрят. Пишут, например: «Урожай — до трех килограммов». Но ведь и ноль — это тоже до трех. Нет точных данных, какое количество ягод снимешь с куста, — продолжил свой рассказ наш герой.