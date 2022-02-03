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Тема дняВирусолог Сергей Нетесов - о пятой волне. Онлайн
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Сергей Нетёсов рассказывает в прямом эфире НГС, какой будет пятая волна

Вы можете задать свои вопросы и во время эфира

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Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов сегодня, 3 февраля, в прямом эфире ответит на вопросы читателей НГС о коронавирусе и пятой волне.

Сергей Нетёсов — доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

Эфир начнется в 11:30 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией здесь на сайте или в нашем аккаунте Telegram.

Александра Бруня

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Когда ждать пик волны и стабилизации?

— Я смотрю на аналоги — например, как было в Великобритании. Еще две недели минимум будет рост. Но у нас может продолжаться дольше из-за недостаточного коллективного иммунитета. И снижение может быть тоже дольше.

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Александра Бруня

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Как сейчас распределяются омикрон и дельта?

— По самому характеру волны можем сейчас сказать, что она целиком и полностью вызвана омикроном. В Новосибирске более 60% определяется омикроном. Мы видим, что тот самый стелс-омикрон сейчас в Европе побеждает омикрон.

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Александра Бруня

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Вирусолог советует не полагаться на симптоматику и сдавать тесты при подозрении на коронавирус.

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Александра Бруня

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О стелс-омикроне

— Он в России уже есть. Есть вопросы к названию, — отметил вирусолог.

Нужны тест-системы, которые могут отлавливать все три разновидности омикрона.

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Александра Бруня

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Какой будет пятая волна именно в Новосибирске?

— Она может достигнуть 1000 заболевших в день, и это можно прогнозировать по странам, в которых омикрон появился 1,5 месяца назад. Нужно готовиться к худшему. И готовить койки, как и для дельты. И оперштаб сейчас действует стратегически правильно.

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Александра Бруня

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Эксперт отметил, что волна смертности запаздывает за волной заболеваемости примерно на две недели.

— Омикрон уже довольно успешно преодолевает вакцинный иммунитет. Уже сейчас он заражает тех, кто был вакцинирован ранее 3–4 месяцев. И утверждения, что он последний, — не стал бы их принимать. У него есть потенциал для эволюции. Давайте будем вести себя активнее для предупреждения своего заболевания или хотя бы тяжелого заболевания.

По некоторым данным, сейчас защита вакцинного иммунитета против омикрона — менее 50%. Но это непростая вещь. Точных данных нет.

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Александра Бруня

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О пятой волне.

— Ситуация такова — мы находимся в начале очень большой волны. Такой не было еще. В Великобритании, например, максимум в три раза превысил максимум волны дельты. В основном тяжелые случаи в больницах — это пациенты не вакцинированы или сделали прививку давно. Летальность год назад и сейчас отличаются по своей природе. Среди тех, кто умер от ковида, — 90% не были привиты никогда. Похоже, что омикрон действительно менее летален в 1,5–2 раза, но это не должно никого успокаивать.

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Александра Бруня

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Сергей Нетесов сказал, что сидит в эфире без маски, потому что ревакцинировался:

— Я защищен от омикрона 60%.

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Александра Бруня

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Прямой эфир начался.

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