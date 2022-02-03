Сергей Нетёсов рассказывает в прямом эфире НГС, какой будет пятая волна

О пятой волне.

— Ситуация такова — мы находимся в начале очень большой волны. Такой не было еще. В Великобритании, например, максимум в три раза превысил максимум волны дельты. В основном тяжелые случаи в больницах — это пациенты не вакцинированы или сделали прививку давно. Летальность год назад и сейчас отличаются по своей природе. Среди тех, кто умер от ковида, — 90% не были привиты никогда. Похоже, что омикрон действительно менее летален в 1,5–2 раза, но это не должно никого успокаивать.