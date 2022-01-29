Столичный предприниматель составил карту «горячих» точек Новосибирска на основе фото в «Инстаграме»

Столичный предприниматель Даниил Охлопков проанализировал данные фотографий новосибирцев в «Инстаграме» и составил тепловую карту города с самыми популярными местами.



Данные он собрал по 15 городам-миллионникам. Оказалось, что по активности пользователей соцсети и числу геотегов Новосибирск занимает 5 место — после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. При этом «живых геотегов» (мест, где за последние 3 месяца была опубликована хотя бы одна фотография) у нас оказалось больше, чем в Казани.

