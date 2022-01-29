Столичный предприниматель составил карту «горячих» точек Новосибирска на основе фото в «Инстаграме»

Столичный предприниматель Даниил Охлопков проанализировал данные фотографий новосибирцев в «Инстаграме» и составил тепловую карту города с самыми популярными местами.
Данные он собрал по 15 городам-миллионникам. Оказалось, что по активности пользователей соцсети и числу геотегов Новосибирск занимает 5 место — после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. При этом «живых геотегов» (мест, где за последние 3 месяца была опубликована хотя бы одна фотография) у нас оказалось больше, чем в Казани.
В день новосибирцы публикуют в среднем
В результате анализа данных Даниил Охлопков составил таблицы с 20 самыми популярными местами по числу новых постов в день и тепловые карты по числу новых фотографий в день для каждого из 15 городов. В Новосибирске топ-5 «горячих» мест составили «Галерея Новосибирск», НОВАТ, ТРЦ «Аура», Затулинский жилмассив и ТРЦ «Мега».
Как рассказал Даниил Охлопков журналисту НГС, сбором данных по соцсети занимается специально написанный софт, который разрабатывался несколько лет.
— Анализ данных относительно просто было сделать, главное было — придумать, что же такое нарисовать. Идея придумывалась долго. Я пользовался сервисом Kepler.gl, на который можно загрузить таблицы данных, и он уже строит разные карты, — рассказал он.
Подобные карты могут быть полезны для продвижения бизнеса и анализа городских территорий — например, если сравнивать тепловые карты с картами парков. Подобными тепловыми картами пользовались, в частности, разработчики проекта Михайловской набережной.