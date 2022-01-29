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Столичный предприниматель составил карту «горячих» точек Новосибирска на основе фото в «Инстаграме»

В топ-5 мест с наибольшим числом снимков в популярной соцсети оказалась Затулинка

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Активнее всего новосибирцы выкладывают фотографии в центре города

Активнее всего новосибирцы выкладывают фотографии в центре города

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Столичный предприниматель Даниил Охлопков проанализировал данные фотографий новосибирцев в «Инстаграме» и составил тепловую карту города с самыми популярными местами.

Данные он собрал по 15 городам-миллионникам. Оказалось, что по активности пользователей соцсети и числу геотегов Новосибирск занимает 5 место — после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. При этом «живых геотегов» (мест, где за последние 3 месяца была опубликована хотя бы одна фотография) у нас оказалось больше, чем в Казани.

Красные точки — места самых популярных у горожан геотегов

Красные точки — места самых популярных у горожан геотегов

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В день новосибирцы публикуют в среднем 11 761 пост по геотегам и получают за них 142 лайка (это, кстати, больше, чем в Екатеринбурге, где среднее число лайков составляет 112).

В результате анализа данных Даниил Охлопков составил таблицы с 20 самыми популярными местами по числу новых постов в день и тепловые карты по числу новых фотографий в день для каждого из 15 городов. В Новосибирске топ-5 «горячих» мест составили «Галерея Новосибирск», НОВАТ, ТРЦ «Аура», Затулинский жилмассив и ТРЦ «Мега».

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Как рассказал Даниил Охлопков журналисту НГС, сбором данных по соцсети занимается специально написанный софт, который разрабатывался несколько лет.

— Анализ данных относительно просто было сделать, главное было — придумать, что же такое нарисовать. Идея придумывалась долго. Я пользовался сервисом Kepler.gl, на который можно загрузить таблицы данных, и он уже строит разные карты, — рассказал он.

Подобные карты могут быть полезны для продвижения бизнеса и анализа городских территорий — например, если сравнивать тепловые карты с картами парков. Подобными тепловыми картами пользовались, в частности, разработчики проекта Михайловской набережной.

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