Чтобы остановить заразу, нужно ввести QR-коды в общественном транспорте? Ученые — о том, почему так разгулялся омикрон

Журналист MSK1.RU после этого объявления спустился в метро, чтобы увидеть тех контролеров, которые нещадно штрафуют безмасочников на 5000 рублей.

Не было их накануне. Не увидел их я и в разгар рабочей недели. Думаю, такая картинка будет интересна любому россиянину. Противопандемийные мероприятия у нас, что в столице, что в глухой деревне — не работают нигде.



На входе в подземку встречаю ребят с безучастными лицами, в черных куртках и камерой на груди, бубнят заветную директиву: «Надевайте маски, надевайте маски...» На людей без этих самых масок они не обращают никакого внимания. Подхожу к одному такому «глашатаю».



— Вы ловите безмасочников?



— Нет, не моя задача.



— А где те, кто ловит?



— Без понятия...



Спускаюсь на станцию. Прогуливается пара полицейских.



— А останавливаете тех, кто без масок?



— Нет. Но это не значит, что их носить не надо.



— А кто тогда этим занимается?



— ГКУ «Организатор перевозок».

