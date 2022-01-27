Чтобы остановить заразу, нужно ввести QR-коды в общественном транспорте? Ученые — о том, почему так разгулялся омикрон

С самого начала пандемии врачи, а за ними и всё население говорят о том, что нет толку вводить ограничения, QR-коды, когда люди потом всё равно скапливаются в общественном транспорте. Нос к носу. Там всегда толкучка, а масочный режим никто не соблюдает, и, как ни крути, общественный транспорт — главный источник заражения. Московское метро — в первую очередь. Когда в столице число зараженных в сутки приблизилось к 20 тысячам человек, власти решили принять меры, заявив, что с 25 января увеличат число контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы на 50%. Хоть как-то народ начнет выполнять пандемийные предписания.
Журналист MSK1.RU после этого объявления спустился в метро, чтобы увидеть тех контролеров, которые нещадно штрафуют безмасочников на 5000 рублей.
Не было их накануне. Не увидел их я и в разгар рабочей недели. Думаю, такая картинка будет интересна любому россиянину. Противопандемийные мероприятия у нас, что в столице, что в глухой деревне — не работают нигде.
На входе в подземку встречаю ребят с безучастными лицами, в черных куртках и камерой на груди, бубнят заветную директиву: «Надевайте маски, надевайте маски...» На людей без этих самых масок они не обращают никакого внимания. Подхожу к одному такому «глашатаю».
— Вы ловите безмасочников?
— Нет, не моя задача.
— А где те, кто ловит?
— Без понятия...
Спускаюсь на станцию. Прогуливается пара полицейских.
— А останавливаете тех, кто без масок?
— Нет. Но это не значит, что их носить не надо.
— А кто тогда этим занимается?
— ГКУ «Организатор перевозок».
К счастью, людей без масок не так много, но они сразу бросаются в глаза. Своими открытыми ясными лицами. Если дать очень примерную оценку, то где-то 6 из 7 человек находятся в масках. Это значит, что люди всё же боятся. В основном, правда, штрафов, но тоже неплохо. Обычно безмасочник — это какой-нибудь школьник или студент; москвичи постарше уже ответственнее подходят к вопросу здоровья. Хотя разные индивиды встречаются.
— Коронавируса боишься? — спрашиваю девушку лет 19 без маски.
— Боюсь.
— А чего без маски ездишь?
— Ну... В маске неудобно находиться столько долго. Мне становится дискомфортно.
— То есть здоровье меняешь на комфорт?
— Да... — многозначительно улыбается.
Иду дальше.
— Штрафы, коронавирус — не страшно без маски ездить?
— Да нет. Меня никогда и не штрафовали-то... А так я переболел уже два раза, чего в «наморднике» задыхаться? — отвечает 23-летний Николай.
— Так если дважды переболели, может, стоит начать маску носить, чтобы третий раз не заболеть?
— А Бог любит троицу! — многозначительно улыбается...
Одна девушка мне ответила, что коронавирус не ее проблема и незачем ее об этом спрашивать. Несколько человек заявило, что это такой протест. Почти невидимый, но очень беспощадный. Большинство уверено в эффективности отечественных вакцин. Если привился, то бояться нечего. Оптимистичный подход, но, как утверждают вирусологи, неправильный. Маску нужно носить и вакцинированным.
Интересно другое: почему в торговых центрах, кафе и ресторанах вводят QR-коды, почему российский общественный транспорт, где самое большое скопление людей, не принимает никаких мер безопасности. Московское метро — самый наглядный пример.
Так можно ли считать, что общественный транспорт — главная причина распространения коронавируса в крупных городах? Особенно во время омикрон-штамма, который заразнее дельты в разы. Об этом разговариваем с иммунологом, доктором медицинских наук Николаем Крючковым.
— Николай Александрович, вы на днях сказали, что нужно ввести проверку QR-кодов в продуктовых магазинах. А что делать с метро, с остальным транспортом?
— Я уточню про магазины. Я не имел в виду, что надо вводить проверку. Я говорил, что если будет введена система QR-кодов, то продуктовые магазины должны быть исключением. Либо сделать дни, когда магазины можно посещать всем людям, а в остальное время — только с QR-кодом.
— А что же делать с общественным транспортом? С самым многолюдным из них — московским метро?
— Проверка QR-кодов в транспорте будет крайне затруднена из-за большого потока людей. Здесь нужно работать, во-первых, на полуавтоматический контроль масочного режима. Например, с помощью камер. Во-вторых, необходимо разгружать транспортные потоки за счет дистанционной учебы и дистанционной работы. Эти вещи нужно было сделать с самого начала, когда омикрон только проникал в страну. Тогда толку было бы больше.
На междугороднем транспорте проверку возможно сделать, конечно. Один из законопроектов это предусматривал — он был первым снят с рассмотрения Госдумой. К сожалению, никаких больше моментов в этом направлении нет. Здесь же, на самом деле, есть несколько плюсов, которые не всем очевидны. Первое: QR-коды — это прямое побуждение вакцинироваться. Мы это наблюдали летом и в конце осени. В связи с разговорами о QR-кодах и локдауне резко подскакивало количество вакцинирующихся. Второй момент — это прямой противоэпидемический эффект. Людей в общественных местах становится меньше. Понятно, что QR-коды — это не идеальные меры сами по себе. Это только сопроводительные меры. Но благодаря им можно разгрузить потоки людей в транспорте.
В общем, транспорт был и остается главным рассадником заразы. Это подтверждает и Василий Викторович Власов — профессор, доктор медицинских наук, заслуженный профессор НИУ ВШЭ.
— Метро в крупных городах — главный рассадник коронавируса?
— Правильнее сказать, что во всех городах России — транспорт: автобусы, метро, трамваи являются теми местами, где труднее всего обеспечить физическую дистанцию между людьми. И там, соответственно, требование ношения масок более чем уместно.
— Нужно ли вводить новый локдаун при том росте заболевших, что мы имеем сегодня?
— Никакого определенного локдауна не существует. Каждый раз, когда вводится локдаун, в каждой стране это всегда лишь специальный набор ограничительных мер. Сейчас, через два года развития эпидемии, понятно, что широкомасштабное закрытие социальной жизни, прекращение работы предприятий является эффективным способом прервать распространение эпидемии, но очень краткосрочным и приносящим большой вред. Поэтому постепенно в тех странах, где вводятся подобного рода масштабные ограничительные меры, у них всё равно эти меры становятся более мягкими, чем они были ранее. В том числе и в таких странах, как Австралия. Надо сказать, что правильный путь лежит в другой плоскости. Правильный путь — в использовании систематических, но целенаправленных ограничений. Допустим, на количество людей, находящихся в помещении, на массовые собрания и так далее.
То есть, коротко говоря, по возможности всё же оставаться дома и не забывать про маски в общественных местах. Тогда, возможно, мы всё же вернемся к прежней жизни.