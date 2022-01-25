«Шансов найти живой практически нет»: всё о поисках бесследно пропавшей две недели назад 15-летней школьницы

15-летняя девятиклассница Айлита Ли пропала 13 января. Утром она ушла в школу, но на занятиях так и не появилась. От дома до единственной школы в селе — всего около 800 метров. Не вернулась она и домой.

Судя по информации с сайта Чухонастовской школы, Айлита — очень активная ученица: на фотографиях всегда с грамотами или дипломами, участвует в различных мероприятиях.



— Айлита всю жизнь у меня учится. Она не была склонна к побегам, нормальный общительный ребенок, — говорит завуч школы Галина Матюшенко. — Замечательная девочка. Семья замкнутая немного, но девочка очень положительная.