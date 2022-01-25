«Шансов найти живой практически нет»: всё о поисках бесследно пропавшей две недели назад 15-летней школьницы

Девятиклассница Айлита Ли пропала 13 января в селе Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области. Она вышла из дома в школу, но в классе не появилась и не вернулась домой. Отчаянные поиски девочки с применением всевозможной спецтехники идут уже вторую неделю. Девочку ищут полицейские, спасатели, солдаты, охотники, егеря, волонтеры-поисковики и местные жители. Ход поисковых работ взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Местонахождение школьницы до сих пор неизвестно. О том, как ведется поисковая операция и какие есть версии исчезновения девочки, читайте в репортаже наших коллег из V1.RU.
Следствие обращается ко всем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении или последнем месте пребывания Айлиты, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам:
Ушла в школу и бесследно исчезла
15-летняя девятиклассница Айлита Ли пропала 13 января. Утром она ушла в школу, но на занятиях так и не появилась. От дома до единственной школы в селе — всего около 800 метров. Не вернулась она и домой.
Судя по информации с сайта Чухонастовской школы, Айлита — очень активная ученица: на фотографиях всегда с грамотами или дипломами, участвует в различных мероприятиях.
— Айлита всю жизнь у меня учится. Она не была склонна к побегам, нормальный общительный ребенок, — говорит завуч школы Галина Матюшенко. — Замечательная девочка. Семья замкнутая немного, но девочка очень положительная.
Особых проблем в школе и тем более с одноклассниками не было.
— Здесь на всю школу у нас всего 20 учеников. И то учатся до 9 класса. Некоторые девятиклассники в Антиповку ездят, — рассказывает один из соседей. — Айлите осталось совсем немного доучиться, и можно куда-нибудь ехать поступать. У нее всего два человека в классе: она и еще один мальчик.
И педагоги, и правоохранители, и соседи характеризуют ее как совершенно нормальную девочку. В доме на улице Луговой она жила с бабушкой, ее мама работает в Камышине, так как в селе работы нет. Отца в семье школьницы давно уже нет.
— Фамилия у моих детей Ли от их отца, — рассказала мама девочки Сурья Курбанова. — Мы с ним давно разошлись, и о его местонахождении мне ничего не известно. Не видела его с 2016 года.
Рюкзак с дневником в туалете за клубом
Первыми подняли тревогу бабушка Айлиты и завуч школы Галина Матюшенко. Понимая, что девочки нет ни в школе, ни дома, они вызвали полицию, а также подняли местных жителей и сами приступили к поискам.
— Как только узнали о пропаже, сразу все были подняты по тревоге, — рассказал глава Чухонастовского поселения Николай Пименов. — Первым делом занялись обходом домов, особенно нежилых. Затем проверили местных, скажем так, выпивающих. Всех взяли под контроль сразу же. Это было еще в первую ночь — на 14 января. Далее полиция и МЧС стали разбиваться на группы и продолжать активные поиски. Потом подключились и волонтеры. Результата пока нет, но поиски будут продолжены. Останавливаться никто не намерен. Даже ночью поиски ведутся волонтерами. Местное население ночью не так активно ищет, не у каждого есть оборудование. Рации, фонари. Здесь еще сложно из-за того, что связь не ловит. Есть на возвышенностях, но в основном поиски все в низинах, поэтому ночью опасно без связи. В целом всё, что нужно, у нас есть.
Вечером 14 января стало известно, что всего в 20 метрах от школы, в уличном туалете за клубом, найден портфель девочки. Это обычная обледеневшая кирпичная коробка с шиферной крышей. Отверстие посреди загаженного пола столь небольшое, что туда не пролез бы ни рюкзак, ни тем более тело человека. В рюкзаке лежали телефон, дневник и кое-какие личные вещи. Содержание дневника, где девочка записывала свои впечатления и переживания, внесло первые сомнения в благополучное завершение поисков.
— Версий однозначных нет. Да, нашли дневник девочки в рюкзаке, там написано всякое, — скупо рассказывает глава поселения Николай Пименов. — Но это всё как из какой-то виртуальной игры. Будто она общалась с кем-то, но это бывает у детей. Ничего особенного там нет. Но зацепки продолжаем искать.
Про найденный в портфеле блокнот подробнее рассказала корреспондентам «Рен-ТВ» мама девочки Сурья Курбанова.
— Этот блокнот был, она вела его. Я ей сама его купила перед 1 сентября, я видела этот блокнот, — рассказала Сурья Курбанова. — 31 августа мы гуляли в парке, отдыхали, потом мы пришли домой, смотрю — она записывает что-то. Я ее спросила, что она там пишет. Она рассказала, что пишет о том, где мы были, как отдыхали, что делали. Всё, вот так. Я не читала ее блокнот, видела его, спросила только, что пишет, и всё.
При этом женщина несколько раз подчеркивает, что записи дочери она не рассматривала.
— Я сама не читала этот блокнот. Видеть — я видела, спросила у нее, но я этот блокнот от первой страницы до последней не читала. Она не была гуленой (вздыхает). Последний видел в школе который работает, сторож, что ли. Вот она шла в школу. Она вышла из дома без десяти восемь, — рассказала женщина. — Но до школы... В школу как бы не зашла, в здание школы. Ушла куда-то. Куда ушла? Наверное, там мне сказали, что последняя запись была 12 января этого года, и там была запись: что всё надоело, не хочу жить, пойду на меловые горы.
Расположенные неподалеку от Чухонастовки меловые горы — местная достопримечательность. О них у Айлиты были добрые детские воспоминания.
— Мы ходили. Я ходила в 2009 году, была там, когда ей было три года, с сыном подружка приезжала, — рассказала Сурья. — Просто гуляли. Там природа. На природу мы туда ходили. Гуляли и все пришли благополучно. Всё, больше она туда не ходила.
Что говорят соседи и жители села
Многие дома и хозяйства в Чухонастовке заброшены. Кроме того, в селе напрочь отсутствует сотовая связь. Впрочем, кое-где еще теплится жизнь, кто-то активно ведет хозяйство. Для местных жителей исчезновение Айлиты — основная тема для обсуждений. Тем более что каждого из жителей опросила полиция, а некоторых и по нескольку раз.
— Раньше у нас дети никогда не пропадали, первый раз такое. Это всё очень странно, — рассуждает один из местных жителей, Алексей. — В день исчезновения погода плохая была. Подозрительных людей или машин не видел. У нас и людей-то здесь — раз-два и обчелся, всё на виду. Я надеюсь, что она просто уехала куда-то и найдется еще.
По словам жителей, каждый человек в селе уже давно на виду.
— Маршрут до школы у Айлиты как раз по моей улице проходит, а у меня хозяйство здесь, — рассказал еще один мужчина, живущий по соседству с семьей пропавшей девочки. — Я ее частенько замечал здесь. Видел много раз, как ее бабушка встречает или провожает в школу. Семья у них нормальная вполне. И мальчишка старший, Сашка, хороший. Единственное, что отец рано бросил и уехал. Сашка тоже уехал давно. Говорят, он уже и в армии отслужил. Мать в поликлинике работает уборщицей, видел ее один раз там. Криминала у нас в деревне нет. Раньше было, но сейчас деревня маленькая стала, людей мало. Ни воровства, ни обид. Школа тоже маленькая — всё на виду. О том, что шпана какая-то или еще кто-то мог к девочке пристать, даже не думаю. Не замечал такого у нас. В день исчезновения машин чужих я не видел. В 09:30 уезжал по делам и видел бабушку Айлиты, она шла в магазин. А потом я вернулся только вечером и узнал, что девочка пропала. Кроме бабушки, утром еще видел хозяина фермы. Он брел пешком в деревню, потому что машина застряла.
Последними, кто видел Айлиту Ли в день исчезновения, были сторож школы и некий водитель. Первый якобы видел девочку возле школы в день исчезновения и говорил, что внутрь здания она так и не зашла. А водитель якобы сначала увидел девочку, идущую с рюкзаком, который позже нашли в туалете за сельским клубом, а потом двигавшуюся в противоположном направлении уже без портфеля. Этим водителем оказался доставщик хлеба Александр Оноприенко, рассказавший в соцсетях, что видел 13 января.
— То, что мы со сторожем школы видели девочку, он один раз, а я два раза, это не означает, что мы причастны к ее исчезновению, — написал Александр Оноприенко. — Похитить и вывезти ее на автомобиле никто не мог, так как в тот день был сильный ветер и снегопад, дорога была занесена снегом, я с трудом пробился в село на своем автомобиле (в простонародье называется «пирожок»), вез хлеб. В такую погоду даже местные не поедут на своих авто, так как можно на полпути встать и помощи будешь ждать полдня, пока не почистят. В этот день даже автобус рейсовый не пришел. Мою машину два раза в тот день толкали и вытаскивали на тросу и я откапывал ее лопатой.
Водитель запомнил девочку и по неславянской внешности, и по тому, что она дважды поздоровалась.
— Да, я ее видел два раза, когда она со мной здоровалась, — утверждает собеседник. — По словам местных жителей, девочка могла 10 раз пройти мимо и 10 раз поздороваться. Я ее запомнил только по лицу, так как она неславянской внешности. В чём она была одета и что у нее было с собой, я не запомнил, так как не обязан всех проходящих мимо меня запоминать. Куда и в какую сторону она пошла, я не видел. От своего автомобиля я не отходил, так как он не закрывается, а там продукция, документы и так далее. Я уже ловил одного из местных, который воровал у меня круассаны. Тем более местные на работу, на ферму ехали на своих машинах примерно через 3, 4 или 5 минут после того, как я видел второй раз девочку. Ферма находится совсем близко к деревне.
Экстрасенсорная версия от гадалок и прочих прорицателей: «Девочка жива, но похищена»
Надежды мамы, бабушки и старшего брата, что Айлита жива, подогревают всевозможные экстрасенсы и гадалки. В корыстных ли целях или просто для самопиара на человеческом горе они выдвигают самые невероятные версии, огульно описывая все свои нездоровые фантазии в самых мелких деталях. Учитывая шок, в каком находились родственники, отсутствие результатов поиска и молчание следствия, неудивительно, что эти прорицатели нашли свою цель.
— Рассказала нам знакомая из Ставропольского края. Она из новостей узнала, что пропала моя внучка. Пошла к очень хорошей ясновидящей, которая уже многим людям помогла. От нее-то и узнали всё о преступнике, — срываясь, рассказывала корреспонденту V1.RU бабушка школьницы Эльза Курбанова. — На территории Чухонастовки, на другом конце деревни, есть улица Восточная. Там нужно искать человека по имени Рашид. Я еще в сельсовете спрашивала, есть ли такой в нашем селе, но мне так и не ответили. Это кудрявый мужчина около 40 лет. Он судимый и сейчас скрывается. Должны быть какие-то заброшенные старые дома, недалеко от них камыши, а рядом гаражи, где-то поблизости живут люди кавказской национальности. Должен быть красный дом, а в гараже рядом с домом белая или серебристая машина. Наша девочка связанная лежит в багажнике, с завязанным ртом. Она жива, но в очень плохом состоянии. Моя знакомая позвонила и уточнила, что искать Айлиту и ее похитителей нужно в небольшом поселке в 33 километрах от Чухонастовки. Искать должна полиция с собаками, проверять все дома. Водитель, который ее перевозил, тоже кавказец, высокий, около 58 лет. Есть борода, а на руке рисунок или наколка. Нужно обыскивать каждый гараж и дом...
Позже, в ходе общения со следователями, бабушку и маму, кажется, убедили не столь огульно верить всяким шарлатанам. Но в Сети число прорицателей, якобы точно знающих, что произошло с девочкой, через карты Таро и прочие магические причиндалы, растет с каждым днем. Да и описания, что они дают, становятся всё более похожи на садистские фильмы ужасов или навязчивый бред пациентов психиатрических клиник.
Волонтеры: «Не могу просто сидеть в стороне. И за регион обидно»
С самого начала поиск Айлиты крайне осложняла погода. Практически сразу после ее пропажи начала бушевать снежная буря, и Чухонастовку буквально завалило снегом. Поисковым партиям полицейских, спасателей и приехавшим из соседних городов волонтерам «ЛизыАлерт» приходится крайне тяжело.
— Я с утра прошлой субботы в этих поисках участвую, — рассказал волонтер Максим Сулинов. — В первый день было сложнее всего. Фуры стояли на трассе, всё заметено, дороги не видно. Ориентироваться приходилось по столбам вдоль трассы. Сугроб пробиваешь и едешь дальше. В воскресенье нечеловеческие условия для поисков были. Очень сильный боковой ветер. Прочесывать территорию было крайне сложно, многие не тянули.
Максим Сулинов с позывным Сулин в обычной жизни работает оператором станков с ЧПУ на заводе, бригадир смены. В свободное же время ищет пропавших людей.
— Мы ездим на поиски, фактически бросая семьи, детей, лишаясь свободного времени, а иногда и отпрашиваясь с работы, как вот сегодня. Я только вернулся и вот снова решил поехать. Даже с детьми не успел пообщаться. Жене объяснил, что на нашей земле поиски такие масштабные ведутся, столько людей съехалось из разных регионов. Я не могу просто сидеть в стороне. Да и за регион обидно. Поиски в Волгоградской области, а волонтеры в основном из других областей. Все местные как раз уехали на другие задания.
Тем не менее волонтеров в Чухонастовку приехало около 50 человек.
— Мы приступили к поискам 17 января, — говорит координатор «ЛизаАлерт» в Чухонастовке Александр Щукин. — Выезд был затруднен погодными условиями. Расстояние от городов большое, трассы были заблокированы. На момент прибытия в Чухонастовку нас было порядка 45 человек. С учетом полиции, военных и местных собралось около 300 человек, несколько кинологических расчетов, люди с квадрокоптерами и на снегоходах. Мы пытались применить беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Но из-за погодных условий ничего не вышло.
Снег, полностью накрывший село и окрестности, замел все следы.
— Сейчас всё занесено снегом, высокие сугробы кругом, — рассказывает один из местных жителей. — Я первые два дня ходил вместе со всеми, искал девочку. Мимо пройдешь и не заметишь. Непонятно, то ли кочка, то ли что.
По словам поисковиков, шансы найти девочку живой, если она действительно ушла к меловым горам, минимальны.
— Самыми важными в поисках считаются первые сутки — вероятность найти человека живым 90%, на вторые сутки — 60%, на третьи — меньше 40%, — рассказывает волонтер Марина Черных. — После третьих суток вероятность того, что человек жив, сводится к минимуму, но это только если он точно потерялся где-то на улице. В этом случае шансов найти девочку живой практически нет.
Следствие: «И так уже чрезмерный ажиотаж»
С момента, когда поступило сообщение о пропаже девочки, в Чухонастовку стянули многочисленных полицейских, солдат, спасателей МЧС и следственные группы, в том числе и криминалистов из регионального управления. Прочесывали цепью и на снегоходах окрестности, берега расположенных рядом прудов и речки Балыклейки, меловые горы и подступы к ним. Осматривалась и сама Чухонастовка: заброшенные дома, машинно-транспортная мастерская, даже сельское кладбище. Когда позволяла погода, поднимали беспилотники.
— Отрабатываются все возможные версии исчезновения, — сообщали в ГУ МВД России по региону, уточняя, что в Чухонастовку направлен сводный отряд из главного управления.
По факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Под личный контроль его взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, направивший в Волгоградскую область группу криминалистов из столичного ГУ СК России. Позже расследование самого уголовного дела было также передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Но несмотря на все усилия сотен людей, результатов пока нет. От комментариев о ходе расследования и поисков отказываются.
— Вокруг этой истории и так уже чрезмерный ажиотаж, — заявил корреспонденту V1.RU руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Волгоградской области Игорь Дьяченко. — Это лишнее.
Мы следим за развитием событий.