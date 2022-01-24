В Новосибирске отказались принимать делегацию из Германии для поиска города-побратима: как в мэрии это объяснили

Мэрия Новосибирска в конце прошлого года отказалась принимать делегацию из Германии для поиска города-побратима. Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный консул Германии в Сибири и на Дальнем Востоке Бернд Финке. Власти Новосибирска объяснили свое решение антиковидными мерами.
— Что касается развития побратимства между городами, то здесь нам нужно сказать некоторую критику в отношении Новосибирска. Когда я делал свои первые официальные визиты у губернатора и у мэра Новосибирска, то тема побратимства также возникла. И мы со стороны генерального консульства предложили помощь и содействие в рамках наших возможностей в поисках города-побратима, — объяснил Бернд Финке. — И есть как раз одна организация в Германии, которая рассматривает критерии, сильные, слабые стороны городов и смотрит, где есть какие-то связи, перекрещения, какие города подходят друг другу.
Генконсул объяснил, что прошлой осенью делегация была готова приехать в Новосибирск.
— Мы предложили, чтобы представители этой организации приехали сюда и провели здесь такой воркшоп, семинар с тем, чтобы подобрать город. Но администрация города это предложение отклонила, — заявил генконсул Германии в Сибири. — Я думаю, что здесь мы упустили большой шанс, но тем не менее мы не сдаемся. И мы смотрим дальше, чтобы все-таки найти какой-то муниципалитет в Германии, который бы подходил к сотрудничеству с Новосибирском и для проведения небольших проектов.
Письмо в мэрию о том, что в город с визитом может приехать делегация представителей Brains & Bridges — Knowledge connects e.V., пришло в октябре 2021 года. В нем говорилось, что иностранные специалисты смогут приехать только до конца года на 5 рабочих дней.
— Предполагалось проведение большого количества встреч, круглых столов, семинаров и других мероприятий в разных районах города. В соответствии с действующим постановлением правительства Новосибирской области от 18.03.2020
В ведомстве добавили, что по той же причине в городе отменили еще несколько международных мероприятий, среди них — юбилейный V Форум мира.
— Мэрия города Новосибирска заинтересована в заключении соглашения об установлении побратимских отношений с одним из городов Германии и продолжит работу в этом направлении, — добавили в мэрии.
В 2019 году уже был определен круг потенциальных городов-кандидатов и направлены письма мэрам соответствующих городов, но из-за пандемии в 2020 году эта работа остановлена. Сейчас Новосибирск имеет 15 городов-побратимов. В 2014 году городом-побратимом Новосибирска стал Севастополь.