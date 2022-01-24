В Новосибирске отказались принимать делегацию из Германии для поиска города-побратима: как в мэрии это объяснили

В ведомстве добавили, что по той же причине в городе отменили еще несколько международных мероприятий, среди них — юбилейный V Форум мира.

— Мэрия города Новосибирска заинтересована в заключении соглашения об установлении побратимских отношений с одним из городов Германии и продолжит работу в этом направлении, — добавили в мэрии.



В 2019 году уже был определен круг потенциальных городов-кандидатов и направлены письма мэрам соответствующих городов, но из-за пандемии в 2020 году эта работа остановлена. Сейчас Новосибирск имеет 15 городов-побратимов. В 2014 году городом-побратимом Новосибирска стал Севастополь.