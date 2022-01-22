«У добермана просто срезали кожу с живота». Специалист — о рисках обязательного чипирования животных

Госдума собирается включить домашних питомцев в закон об обязательной маркировке и учете животных. Таким образом, чиновники хотят упростить поиск собак и кошек, а также иметь возможность штрафовать их владельцев. Об этом сообщают наши коллеги из MSK1.RU



— В некоторых регионах владельцы отпускают своих собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Уже есть трагические примеры, но владельцев невозможно привлечь к ответственности, так как они отказываются от своих собак. Поэтому учет животных нужен, и он должен быть бесплатным, а вот идентификация — вариативной. Чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип, — рассказал «Известиям» Госдумы Владимир Бурматов.

