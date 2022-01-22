«У добермана просто срезали кожу с живота». Специалист — о рисках обязательного чипирования животных

Госдума собирается включить домашних питомцев в закон об обязательной маркировке и учете животных. Таким образом, чиновники хотят упростить поиск собак и кошек, а также иметь возможность штрафовать их владельцев. Об этом сообщают наши коллеги из MSK1.RU
— В некоторых регионах владельцы отпускают своих собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Уже есть трагические примеры, но владельцев невозможно привлечь к ответственности, так как они отказываются от своих собак. Поэтому учет животных нужен, и он должен быть бесплатным, а вот идентификация — вариативной. Чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип, — рассказал «Известиям» Госдумы Владимир Бурматов.
Парламентарии грозят введением чипирования не первый год. Однако до реальных действий пока не дошло. В породном разведении кошки и собаки уже имеют документы, так как выходят от заводчиков с клеймом и чипом. Но остается большая категория животных (найденные на улице, разведенные неофициально) без документов и контроля.
— Идея маркировать каждое животное, чтобы был человек, который за него отвечает, в целом хорошая. В Европе это правило давно действует, — рассказала MSK1.RU специалист по уходу за животными и дрессировщик собак Юлия Шестакова. — Но далеко не все владельцы добросовестные. Представим теневых заводчиков, которые повязали собак и торгуют ими на сайтах объявлений. Такие люди часто хотят всё сделать подешевле, например экономят на еде для своих питомцев. Поэтому ставить чип и клеймо они вряд ли пойдут, особенно если это будет платно.
По словам Шестаковой, в России всё еще есть города и поселки, где отсутствуют не только специалисты по чипированию, но даже ветклиники.
— Поэтому, если такой закон выходит, надо, чтобы у всех людей была возможность сделать чип или клеймо. Никто не поедет рисовать «татушку» своей собаке или кошке за 150 километров от дома, — сообщила специалист по уходу за животными. — Другой важный момент: люди не доверяют властям, и возникает вопрос, зачем вы хотите пересчитать наших животных? Не будут ли с нас брать налоги, введением которых нас постоянно пугают? К сожалению, если человек не готов отвечать за своего питомца, он не будет это делать, даже если животное будет чипировано. И тогда может начаться волна выбрасывания животных. Для людей это будет просто решение проблемы. Были случаи, когда владельцы выбрасывали своих животных, предварительно вырезав их клейма. Несколько лет назад поймали двух изуродованных доберманов, у которых на животах не хватало кусков кожи. Владелец, чтобы не отвечать за собак, просто вырезал у них тату.
Сейчас сделать чипирование в ветклинике стоит от 800 до 2000 рублей. Сюда входит само чипирование и регистрация в системе. При этом, по словам Юлии Шестаковой, в России нет общей базы всех чипов. Свои базы есть у клиник и у отдельных производителей чипов. Часто найденное животное даже нельзя идентифицировать. Проще дело обстоит с клеймами: по номеру татуировки можно узнать, как зовут собаку и кто ее заводчик.
— Но срок жизни татуировки часто всего полгода. Если татуировщик недобросовестный или краска плохого качества, то тату быстро становится нечитаемым, — говорит дрессировщик. — Стоимость клейма — от 150 до 300 рублей. Но надо искать специалистов, которые умеют это делать и у которых есть адаптированный прибор.
Шестакова считает, что новый закон не поможет в борьбе с бродячими стаями.
— Собаки, которых мы видим на улице, — это не результат того, что выкинули домашних животных, это фенотипически дикие собаки. Они никогда не были приручены, привыкли жить на улице и самостоятельно добывать еду, и человек контролировать их размножение нынешними методами пока не может. Домашние собаки на улице почти не выживают. Их либо подбирают, либо они погибают, — резюмировала специалист по уходу за животными.