Водка с кодом от ботинок. Как устроена ночная продажа алкоголя в России — эксперимент журналистов

В России продолжаются массовые отравления суррогатным алкоголем. Только в 2020 году от причин, связанных со спиртным, умерли
В январские праздники случилось массовое отравление суррогатом в Тюменской области и ХМАО. От паленой водки, по официальной информации, умерли девять человек в Тюмени и восемь в Ханты-Мансийском округе. Но, как писали журналисты 72.RU, жертв может быть больше. Все они купили яд в маленьких магазинчиках в собственном дворе. После трагедии круглосуточные стали проверять. Продавцы говорят, что следователи приезжают каждый день и устраивают ревизию алкоголя. Иногда забирают даже акцизное спиртное — настолько тщательная у них проверка. В некоторых местах по ночам дежурят сотрудники и проверяют, какие покупатели заходят к ним. А где-то возле входа стоят полицейские. Можно предположить, что после такого громкого дела история с поздними продажами некачественного спиртного должна прекратиться. Так ли это на самом деле?
Чтобы это проверить, журналисты 72.RU побывали в 10 продуктовых в разных районах города. Корреспондент с оператором переоделись в неопрятную одежду и взяли с собой алкогольные атрибуты. Читайте, как сейчас продают спиртное и что происходит возле ночных маркетов. Спойлер: мы купили там водку из прошлого и будущего с QR-кодами от женских ботинок. А еще разобрались, почему такой алкоголь встречается именно в ларьках, как он туда попадает и как не купить кота в мешке. Думается, на примере Тюмени, одного из самых благополучных городов страны, каждый город легко узнает себя.
Ночные сторожа у ларьков и откровения продавщицы
Продажа алкогольной продукции на территории Тюменской области запрещена после 21:00. Размер штрафа за попытку продать хотя бы баночку пива в ночное время для организаций может достигнуть
Магазин
— Здравствуйте! А есть водка?
— Что?
— Водка есть?
— А... нет.
— А пиво?
— И пива тоже.
— Сколько времени?
— 10 часов уже.
— Можно?
— Нет.
Собственно, мы не рассчитываем на «успех» (ведь в последнее время много проверок), делаем первую попытку купить водку и получаем отказ. «Наверняка полицейские сейчас запугали продавцов и они боятся штрафов», — рассуждаем мы и отправляемся в следующий магазин.
Магазин
В магазинчике напротив клуба в ночное время обычно людно. Сегодня у входа стоит одна машина. В ней сидят два кавказца. Мужчины время от времени выходят из авто и разговаривают с продавцом, который стоит на крыльце. Мы выходим из машины, чтобы зайти внутрь. Кавказцы осматривают нас, кивают продавцу, и он закрывает магазин. Попасть нам так и не удается. Видимо, приняли за чужаков.
Магазин
Круглосуточных в этом доме несколько. Заходим в первый. На полках водка и коньяк, холодильники наполнены пивом. Стеллажи с крепким алкоголем полупустые. В рядах с 40-градусными напитками встречаются большие «проплешины». Как нам позже объяснили, всё дело в том, что некоторые марки спиртного вызывают подозрение и их увозят на экспертизу следователи. Здесь нам без вопросов продают пиво, но водку давать отказываются. Хотя одинаково запрещено продавать и то и другое. «Да я вас впервые вижу», — грубо отвечает продавец и заставляет немедленно спрятать бутылки с алкоголем.
В продуктовом по соседству нас встречает продавщица. На вопрос про водку молча кивает и продает нам напиток с условием, если мы сейчас же положим бутылку в черный пакет. Здесь оплата только наличными, акциз отрывают, чека не дают.
— Ой, ребята, аж глаз дергается от проверок. По 4 часа каждый день. Сегодня ящик коньяка акцизного забрали. Видите ли, им этикетка не понравилась. Конфисковали и увезли, — делится продавец. — Всё из-за тех, что суррогат продавали. Его и в прошлом году продавали. Вроде как, кого-то даже арестовали. Всем известно, что разливали всё на барабинской базе. Только в этом году всё всплыло. Хотя я считаю, что одного человека незаконно посадили в СИЗО. Его подставили, — считает женщина.
Самые оживленные районы. Здесь полицейские рейды и очереди за бутылкой
Магазин
Продавщица встречает внимательным оценивающим взглядом. Начинается уже привычный разговор про нудные проверки, которые мучают торговцев. Нам продают пиво, потому что всю водку увезли.
Через дорогу от этого места стоят два крохотных продуктовых. Заходим в первый попавшийся. В магазинчике едва можно находиться вдвоем. Он настолько мал, что коробки с продуктами стоят на полу. Продавец делится своими переживаниями.
— У нас площадь маленькая. По закону вообще-то нельзя продавать. На время проверок хозяин весь алкоголь увез. Кошмар, что творится. До 12 февраля такая фигня будет, — объясняет женщина.
Магазин
В первом часу ночи возле продуктового на Одесской многолюдно. Дверь маркета за 5 минут, что мы у нее стоим, открывается несколько раз. Из нее выходит пошатывающаяся компания с черным пакетом и мужчина с чем-то под курткой. Заходим внутрь, и нам сразу дают направление: «Вон соседи за супермаркетом продают. У нас только пиво». Позже те, куда нас отправили, ответили, что и у них есть водка, но только на складе и чужакам она недоступна.
За супермаркетом стоит круглосуточный. В него заходит мужчина в одних шортах и кожаной куртке. Мы идем следом. Пока мы внутри, он стоит и болтает с сотрудниками. Нам водку продавать отказываются.
— А может, вы проверка? Были у нас такие. Их менты подговорили купить, они купили, и нам штраф. Вы не знаете, что творится сейчас? 9 человек умерли. Нас каждый день шерстят. А вас почему к нам отправили? У тех тоже есть водка, только не на прилавке, — говорит продавщица.
Мы выходим из круглосуточного. С нами тут же заводит разговор о сегодняшней непростой жизни мужчина в шортах. Он предлагает купить нам спиртное. Снова заходим в тот же магазин. Здесь уже выстроилась очередь: стоит молодой человек с пивом, рядом женщина тоже с бутылкой чего-то крепкого и еще несколько человек с продуктами. Нашему новому знакомому без вопросов продают водку. Чек не дают, оплата только наличными.
Едем дальше. У первого попавшегося магазина стоит легковая машина. Видим, что в ней сидит мужчина в погонах. Возле продуктового — еще один его коллега и сотрудник магазина. Нам говорят, что пока продуктовый не работает, и мы уезжаем.
Магазин
Видим совсем неприметный магазинчик. Возле него встречаем двоих мужчин. Они уговаривают продавца продать им водку. Когда девушка видит новых покупателей, она быстро отпускает их с бутылками. Молчаливым кивком она дает нам понять, что мы можем сделать любой выбор.
— Какую вам водку? Домашнюю или обычную?
— Домашнюю
— Убирайте скорее!
Мы снова выходим из продуктового с покупкой и уезжаем.
Итоги эксперимента
Алкоголь после 21:00 нам продали в семи магазинах из десяти. Из четырех маркетов мы ушли с пивом, в трех купили водку. В одном спиртное на время проверок увез хозяин. В двух алкоголь нам не продали.
На полках водку «Родники Сибири» и «Царская охота» мы не встретили. По словам читателей, дешевую водку обычно не выставляли, а приносили со склада. Когда мы пытались купить спиртное из-под полы с намеком на то, что нам нужен алкоголь за 150, нам отказывали. Кто-то говорил, что весь алкоголь вывезли из-за проверок, но скоро он появится. Стоит отметить, что мы были и в магазинах, где погибшие купили суррогат. Точные адреса в тексте мы указать не можем из юридических соображений. Эти маркеты продолжают работать и продавать алкоголь ночью. Некоторые продавцы с сожалением отвечали, что продать сейчас могут только пиво, крепкое спиртное будет позже.
Даже после многочисленных проверок в круглосуточных продолжают продавать алкоголь. Самое главное — вписываться в образ типичного любителя выпивки (нам в этом помогла наша одежда и бутылка пива в руках). Можно подумать, что это всё максимально стереотипно. Но как показала практика, продавцы внимательно изучают покупателя, прежде чем продать спиртное после 21:00. Подвыпившее состояние и неопрятная одежда — аргумент в пользу продажи алкоголя. А еще достаточно просто знать продавца или быть постоянным клиентом.
Нам продали только бутылки с прилавка: две с акцизом, у одной он оторван. Казалось бы, блестящая этикетка — это знак того, что всё безопасно, официально, через ЕГАИС (система ЕГАИС предназначена для госконтроля над объемом производства и оборота спиртосодержащей продукции. — Прим. ред.). Но и тут не всё так гладко.
Бутылки из прошлого и будущего с кодом от ботинок. Проверка водки из ларьков
Три бутылки водки разных марок купили в круглосуточных магазинах в трех точках. С помощью приложения «АнтиКонтрафакт» и «QR-сканер» мы просканировали акцизы и коды на крышках бутылок. Вот что нам удалось выяснить:
- на одной бутылке водки акциз оторван. Код на крышке ведет на сайт женских туфель;
- еще одна бутылка числится еще не купленной. QR-код ведет на китайский сайт;
- еще в одном магазине нам продали водку, которую кто-то уже купил 19 июня прошлого года. Код на крышке переносит на сайт женских туфель.
Как водка, проданная год назад, может попадать на прилавки?
Мы поговорили с председателем Национального союза защиты прав потребителей, руководителем Центра разработки национальной алкогольной политики Павлом Шапкиным. Он рассказал, как может попадать водка с сомнительным акцизом в круглосуточные магазины. Существует две распространенные схемы, которые часто практикуют недобросовестные предприниматели.
— Это, безусловно, может быть опасно. Прошлогодний акциз значит, что эту бутылку уже кто-то купил в свое время. А потом выпил и выбросил на свалку. Заботливые руки эту бутылку подобрали. Потом какими-то мелкооптовыми партиями продали более крупным перекупщикам именно для производства бутлегерской продукции. Что там залито, никто не знает. То есть хотя марка внешне совершенно честная. Но эта бутылка была один раз продана и выпита. Такой бизнес у нас действительно процветает. Таким образом можно нарваться на суррогатный виски, коньяк и прочие напитки. Если сейчас зайти на сайт «Авито», то там до сих пор есть куча объявлений о продаже пустых бутылок. Некоторые даже с подарочным коробом и стоят под тысячу рублей. Это ненормальная вещь. Покупают именно бутлегеры для того, чтобы разливать по этим бутылкам суррогатный алкоголь. И потом эта бутылка может опять попасть на полку магазина через интернет кому-то. Кто-то может ее купить, пойти в гости с ней, поставить на стол. Всё это большая проблема.
Как говорит Шапкин, крупные торговые сети не берут заказы ни от кого, кроме как от прямых поставщиков.
— Там нельзя прийти и поставить откуда-то сбоку, минуя договоренности. Есть проблема с франшизными магазинами. Те, что открыты по франшизе, иногда не соблюдают требования. Всё что угодно может быть в голове у организаторов торговли. Иногда могут быть нечестные на руку у продавцов из больших франшизных сеток. Было такое, что они променивали и нормальный товар на суррогат. Мы все находимся под риском нарваться на суррогатный алкоголь. Это может быть и в кафе. К примеру, могут купить оригинальный напиток, а потом доливать туда суррогата. Недавно в одном из городов России арестовали человека, который скупал пустые бутылки в клубах и ресторанах. А потом заливал туда суррогат и, возможно, назад поставлял. При изъятии у него обнаружили 2500 литров суррогата. Это факт, — рассказал Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики.
Зачем QR-код на крышке?
— Иногда этот код предназначен для внутреннего учета. Он нужен исключительно для своего магазина или сети. Специального приложения для проверки нет. Но при желании можно просканировать. Эта информация необязательна. Для того чтобы производить бутлегерскую продукцию, колпачки заказывают через интернет. Эти колпачки без стеснения продают. Оборудование для нанесения этих колпачков на бутылку продают, и оно стоит копейки. Для того чтобы доверие к этому коду выросло, на него наносят какие-то там наклейки с QR-кодами. Они могут быть какие угодно, и никто их может и не проверять. Потому что это не акцизная марка, которую можно прокатать сканером в приложении на мобильном, — отметил специалист.
Павел Сергеевич добавил, что если акциз на спиртном не соответствует дате покупки, нужно сразу сообщать в правоохранительные органы.
— Если вы купили водку с подозрительным акцизом, обращаться нужно в Росалкогольрегулирование, Росгвардию, Роспотребнадзор, полицию. Продублировать обязательно в региональную администрацию, которая выдает лицензию на продажу алкоголя. Они могут аннулировать лицензию таким магазинам, — объяснил Павел Шапкин.
«В законе много лазеек». Юрист — про ночную торговлю в ларьках
По мнению юриста Юрия Лаврова, в российском законодательстве созданы условия, которые позволяют продуктовым, не нарушая закон, торговать спиртным. Некоторые этими лазейками пользуются.
Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров.
— У нас существует две проблемы. Первая в том, что торгуют алкоголем круглосуточно. Вторая — это то, что в законодательстве существует много лазеек. Если есть стационарный пункт, где можно выпить, то это уже заведение общественного питания. В нем ночью торговать официально можно. В каждом спальном районе такое можно найти. Точка сбыта — это, как правило, киоск, где есть завсегдатаи. Как правило, у этих ларьков есть определенная связь с полицией. Универсально потребителю можно жаловаться в прокуратуру. Подробно изложить все факты, а они уже направят обращение куда надо.
Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Юрий поддержал версию о том, что водка на полки круглосуточных может попадать из магазинов, работающих по франшизе. По его мнению, мини-маркеты закупают там водку поштучно.
Розничная продажа этилового спирта, в том числе фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) или спиртосодержащих вкусоароматических биологически активных вкусовых добавок, или виноматериалов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции.
— Думаю, что магазинчики, где не всё в порядке с акцизами, сами где-то закупают это в розницу. Это куплено где-то ранее по определенной цене, а потом перепродано. Это уже юридический вопрос, — рассказал Юрий Лавров, кандидат юридических наук.