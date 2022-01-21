Водка с кодом от ботинок. Как устроена ночная продажа алкоголя в России — эксперимент журналистов

Как говорит Шапкин, крупные торговые сети не берут заказы ни от кого, кроме как от прямых поставщиков.

— Там нельзя прийти и поставить откуда-то сбоку, минуя договоренности. Есть проблема с франшизными магазинами. Те, что открыты по франшизе, иногда не соблюдают требования. Всё что угодно может быть в голове у организаторов торговли. Иногда могут быть нечестные на руку у продавцов из больших франшизных сеток. Было такое, что они променивали и нормальный товар на суррогат. Мы все находимся под риском нарваться на суррогатный алкоголь. Это может быть и в кафе. К примеру, могут купить оригинальный напиток, а потом доливать туда суррогата. Недавно в одном из городов России арестовали человека, который скупал пустые бутылки в клубах и ресторанах. А потом заливал туда суррогат и, возможно, назад поставлял. При изъятии у него обнаружили 2500 литров суррогата. Это факт, — рассказал Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики.

Зачем QR-код на крышке?

— Иногда этот код предназначен для внутреннего учета. Он нужен исключительно для своего магазина или сети. Специального приложения для проверки нет. Но при желании можно просканировать. Эта информация необязательна. Для того чтобы производить бутлегерскую продукцию, колпачки заказывают через интернет. Эти колпачки без стеснения продают. Оборудование для нанесения этих колпачков на бутылку продают, и оно стоит копейки. Для того чтобы доверие к этому коду выросло, на него наносят какие-то там наклейки с QR-кодами. Они могут быть какие угодно, и никто их может и не проверять. Потому что это не акцизная марка, которую можно прокатать сканером в приложении на мобильном, — отметил специалист.

Павел Сергеевич добавил, что если акциз на спиртном не соответствует дате покупки, нужно сразу сообщать в правоохранительные органы.

— Если вы купили водку с подозрительным акцизом, обращаться нужно в Росалкогольрегулирование, Росгвардию, Роспотребнадзор, полицию. Продублировать обязательно в региональную администрацию, которая выдает лицензию на продажу алкоголя. Они могут аннулировать лицензию таким магазинам, — объяснил Павел Шапкин.



«В законе много лазеек». Юрист — про ночную торговлю в ларьках

По мнению юриста Юрия Лаврова, в российском законодательстве созданы условия, которые позволяют продуктовым, не нарушая закон, торговать спиртным. Некоторые этими лазейками пользуются.

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров.



— У нас существует две проблемы. Первая в том, что торгуют алкоголем круглосуточно. Вторая — это то, что в законодательстве существует много лазеек. Если есть стационарный пункт, где можно выпить, то это уже заведение общественного питания. В нем ночью торговать официально можно. В каждом спальном районе такое можно найти. Точка сбыта — это, как правило, киоск, где есть завсегдатаи. Как правило, у этих ларьков есть определенная связь с полицией. Универсально потребителю можно жаловаться в прокуратуру. Подробно изложить все факты, а они уже направят обращение куда надо.

Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Юрий поддержал версию о том, что водка на полки круглосуточных может попадать из магазинов, работающих по франшизе. По его мнению, мини-маркеты закупают там водку поштучно.

Розничная продажа этилового спирта, в том числе фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) или спиртосодержащих вкусоароматических биологически активных вкусовых добавок, или виноматериалов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

— Думаю, что магазинчики, где не всё в порядке с акцизами, сами где-то закупают это в розницу. Это куплено где-то ранее по определенной цене, а потом перепродано. Это уже юридический вопрос, — рассказал Юрий Лавров, кандидат юридических наук.

