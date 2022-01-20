«В кладовке нашли пакеты и лежанки»: как жильцы дома в Новосибирске борются с подростками-токсикоманами

Как давно вы слышали о токсикоманах, которые нюхают неизвестные вещества? Таких историй не очень много, кажется, будто проблема осталась где-то в прошлом. Но это только кажется. Жильцы одного из домов на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска уже несколько месяцев воюют с подростками, которые ночуют в подъездах, портят имущество и разбрасывают странные пакеты. Полиция много раз приезжала на вызовы, но дети появляются в этом доме снова и снова. Корреспондент НГС и, так сложилось, одна из жительниц дома Саша Трофименко попыталась разобраться в ситуации, для чего даже выходила в рейд в поиске проблемных подростков.
«Покурит, ничего страшного, я ему разрешаю»
Эта история началась еще в сентябре прошлого года, когда жители двухподъездной 17-этажки заметили пакеты со странным содержимым, разбросанные во дворе. Тогда ничего не предвещало беды: дворник прибирался, в двери никто не ломился. Возможно, поэтому никто не бил тревогу.
Спустя месяц одна из жительниц дома Наталья Фадеева после вечерней прогулки с собакой заметила подростков, которые пытались попасть в подъезд.
— Я возвращалась домой около полуночи. Дети пытались попасть в подъезд, звонили в 95-ю квартиру. На вопрос «что вы тут делаете?» ответили: «Мы к другу пришли, он один сидит, закрылся, сам нас в гости позвал и не пускает». Я их выгнала. Через 20 минут, в первом часу ночи, они начали прозванивать квартиры. Их не пускали, — вспоминает Наталья.
Ситуация резко изменилась в декабре, когда произошел неприятный казус: в большом лифте второго подъезда кто-то нагадил, а в маленьком лифте лежал пакет с неизвестным зеленым веществом. Жильцы забеспокоились, потому что стало известно: это проделки детей, которые частенько попадали в подъезд (их передвижение можно было отследить по камерам видеонаблюдения).
— Мы решили устроить обход по этажам. На уровне 12–13-го этажей в кладовке нашли лежанки: были матрасы, подушка и пакетики с непонятным содержимым. Жутко воняло ацетоном. На 12-м невозможно было дышать, — продолжает Наталья.
С тех пор рейды по подъездам и лестничным клеткам стали для жильцов дома обыденным делом. Лежанку на 12-м ликвидировали, но через какое-то время дети принесли другие матрасы в другой подъезд. В общедомовом чате то и дело мелькали кадры с камер видеонаблюдения, как подростки пытаются выломать двери, звонят в квартиры, заходят вместе с курьерами и другими людьми. Полицию вызывали много раз. Детей часто забирали, но спустя несколько дней они появлялись вновь. Ситуацию осложняло то, что один из мальчиков проживал в этом доме и его мать открывала двери.
— И вот 26 декабря вечером произошел инцидент. Соседка со второго этажа выгоняла этих мальчиков из подъезда. Точнее, они пытались зайти, она спросила: «Что вам здесь надо?» И один из товарищей начал ее душить, хватал за шею. Его задержали, полиция приехала, забрала детей. Но уже в час ночи они опять были у нас в подъезде. Мы пошли в ту самую квартиру разговаривать с матерью одного из подростков. Она сказала: «Ну а что я с ними сделаю? Ему 15-й год, покурит, ничего страшного, я ему разрешаю курить». И нюхать, видимо, тоже разрешает. В рюкзаках у пацанов были найдены свертки пакетов. В тот день полиция не приехала, — рассказывает жительница дома.
Жильцы пытались поговорить с детьми, узнать причину, почему они выбирают ночевку в подъезде, а не дома, часами убеждали их в том, что выламывать двери и портить имущество нельзя, но это ни к чему не привело.
— Эти дети говорят: «Ты мне не мама и не папа, чтобы меня учить. Что хочу, то и делаю. Я личность. Хочу здесь ночевать — и буду здесь ночевать. Я не хочу домой идти». Разговаривать с ними бесполезно.
История из рейда: как мы в ночи ловили подростков
С конца декабря подростки в подъезд практически не приходили — появилось ощущение, что всё позади. Но в январе ситуация снова обострилась: дети вновь попались на камеры видеонаблюдения, где отчетливо видно, что они снова заносили в подъезд матрасы. Соседские рейды возобновились. Я, автор этих строк, тоже увязалась на один из обходов.
Обсуждение шло в отдельном чате особо инициативных жильцов. Рейд запланировали на половину двенадцатого вечера, потому что неугомонные подростки снова зашли в дом, а вот чтобы кто-то из них выходил, ни люди, ни камеры не видели. План был прост: одни идут с верхних этажей, другие — с нижних. Важно подергать двери во все кладовки и пройди по коридорам.
Я, моя соседка Света и ее муж, как жители 17-го этажа, решительно двинулись вниз. Тяжелые пружинные двери предательски скрипят и хлопают, выдавая наше присутствие. Но мы всё равно пытаемся двигаться максимально тихо. Спустившись по лестнице до 16-го этажа, попадаем на общий балкон и открываем дверь, ведущую к коридору. Слева кладовка. Света прислоняет указательный палец к губам, мы со всей силы давим дверь — не поддается, заколочено.
— Просто они могут с другой стороны держать, чтобы мы подумали, будто закрыто, — объясняет соседка.
Да, наверное, мы выглядим достаточно забавно. Тихо крадущиеся люди 30+, которые спускаются с этажа на этаж в поисках детей. Как шпионы или какие-то дружинники, патрулирующие территорию. В чате мелькают сообщения:
— Седьмой проверили. Ничего. Как у вас?
— Чисто, но на 12-м жутко воняет ацетоном.
Мы будто агенты под прикрытием. И, наверное, кто-то посмеется над этой историей, но нам не до смеха. У всех дети, многие из которых ходят в школу самостоятельно. Никому не хочется, чтобы ребенок встретился с обнюханными подростками. Непонятно, что у них в голове. На лестничной клетке то и дело натыкаемся на те же пакеты со странным содержимым. В одной из кладовок всё та же лежанка с вонючими матрасами и подушками. Проходим все два подъезда — никого.
— Так, в 95-й проверили, их иногда прячут, но детей нет. Только мужик с травматическим пистолетом на одного из наших кинулся. Вызвали полицию, — рассказывает сосед.
На этот раз детей не нашли. Но это не значит, что они не вернутся. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что личности подростков установлены, они помещены в центр временного содержания малолетних правонарушителей.
— В отношении родителей и законных представителей подростков составлены материалы по 5.35 КоАП: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — добавляют в ведомстве.
«Такие дети будут отставать в развитии»
Врач-нарколог высшей категории Тимур Мамедов рассказал НГС, что токсикомания — развлечение не для каждого подростка. И те, кто нюхает вещества регулярно, скорее всего, имеют и другие проблемы.
— Здоровый подросток не будет злоупотреблять. Да, попробовать ради интереса — вполне вероятно. У них между собой ходит такое понятие, как «мультики посмотреть». Конечно, заинтриговать другого можно. Но так, чтоб это было на регулярной основе, обычно это дети, имеющие уже какое-то психическое расстройство или предрасположенность к нему, — объясняет врач. — Конечно, это негативно сказывается на работе головного мозга. Во-первых, снижается умственная деятельность, запоминание, способность к обучению, разрушаются нейронные связи в тот период времени, когда они должны, наоборот, формироваться. То есть такие дети будут отставать в развитии, это однозначно. И конечно, это токсическое действие будет вызывать гибель части нейронов. Еще и мозг будет отмирать потихонечку.
Врач уточняет, что любой человек, который находится в галлюцинаторном бреду, представляет опасность и для окружающих, и для себя, поскольку не может здраво мыслить в этот момент. А вред от употребления подобных веществ состоит в том, что если правильно не рассчитать дозу, то можно умереть даже при первом употреблении.
— Эти вещества ядовитые, они всегда повреждают организм. Тут зависит от количества [употребляемого], которое сложно подрассчитать, и продолжительности, то есть сколько человек вдыхает. Опять же, он начал нюхать, например, клей, у него галлюцинации начались. Не факт, что он уже в состоянии измененного сознания сможет прекратить дышать, потому что не будет понимать, где он находится, что делает. Тут можно с первого раза закончить свою жизнь. Не имеет значения, какой это раз, десятый или пятидесятый. Это, наверное, вопрос везения, будет ли кто-то рядом. Когда это происходит в компании, они еще как-то помогают друг другу остановиться. А когда это происходит в одиночку, тут, конечно, помочь будет некому. Да и, в принципе, наркопотребители редко друг другу помогают, — объясняет Тимур Мамедов.
Он добавляет, что такими пациентами прежде всего должны заниматься психологи и психиатры. Также обязательно нужно работать с родителями таких детей. Иначе ситуацию изменить трудно.