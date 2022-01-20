«В кладовке нашли пакеты и лежанки»: как жильцы дома в Новосибирске борются с подростками-токсикоманами

«Покурит, ничего страшного, я ему разрешаю»

Эта история началась еще в сентябре прошлого года, когда жители двухподъездной 17-этажки заметили пакеты со странным содержимым, разбросанные во дворе. Тогда ничего не предвещало беды: дворник прибирался, в двери никто не ломился. Возможно, поэтому никто не бил тревогу.

Спустя месяц одна из жительниц дома Наталья Фадеева после вечерней прогулки с собакой заметила подростков, которые пытались попасть в подъезд.

— Я возвращалась домой около полуночи. Дети пытались попасть в подъезд, звонили в 95-ю квартиру. На вопрос «что вы тут делаете?» ответили: «Мы к другу пришли, он один сидит, закрылся, сам нас в гости позвал и не пускает». Я их выгнала. Через 20 минут, в первом часу ночи, они начали прозванивать квартиры. Их не пускали, — вспоминает Наталья.

Ситуация резко изменилась в декабре, когда произошел неприятный казус: в большом лифте второго подъезда кто-то нагадил, а в маленьком лифте лежал пакет с неизвестным зеленым веществом. Жильцы забеспокоились, потому что стало известно: это проделки детей, которые частенько попадали в подъезд (их передвижение можно было отследить по камерам видеонаблюдения).