«Убери за мной». Чиновника, нахамившего пенсионерке, уволили, но извиниться так и не заставили

Чиновник муниципального учреждения покинул пост из-за того, что нахамил пенсионерке из Нижнего Новгорода и кинул шкурку от мандарина со словами: «Убери за мной». Женщина вышла чистить снег перед своим домом и спросила у замдиректора «Оки», который отвечает за благоустройство, когда дорогу будут убирать рабочие, а не граждане. В ответ ей пообещали выписать премию за старания и нагрубили. О том, что именно произошло и почему чиновники хамят людям, а самое главное, почему это явление никогда не переведется на Руси, читайте в материале NN.RU.

