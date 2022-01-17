«Убери за мной». Чиновника, нахамившего пенсионерке, уволили, но извиниться так и не заставили

Чиновник муниципального учреждения покинул пост из-за того, что нахамил пенсионерке из Нижнего Новгорода и кинул шкурку от мандарина со словами: «Убери за мной». Женщина вышла чистить снег перед своим домом и спросила у замдиректора «Оки», который отвечает за благоустройство, когда дорогу будут убирать рабочие, а не граждане. В ответ ей пообещали выписать премию за старания и нагрубили. О том, что именно произошло и почему чиновники хамят людям, а самое главное, почему это явление никогда не переведется на Руси, читайте в материале NN.RU.
«Убери за мной»
В первый рабочий день 2022-года, 10 января, в Нижнем Новгороде начался сильнейший снегопад. Снегоуборочная техника не справлялась со своей работой, поэтому на борьбу со стихией вышли и горожане.
В числе таких была и пенсионерка Светлана Четвергова: женщина решила расчистить дорогу возле своего дома в частном секторе поселка Новинки. Как рассказали корреспонденты ГТРК «Нижний Новгород», качество уборки снега приехали проверить глава дорожной организации «Ока» Антон Сатаев со своим заместителем Валентином Вареновым.
В этот же день в социальных сетях появилось видео, на котором Четвергова спрашивает у представителей муниципального дорожного учреждения, когда рабочие предприятия почистят дорогу. Стоит отметить, что это единственная дорога у дома женщины, по которой могут проехать машины экстренных служб: МЧС и скорой помощи.
В ответ на вопрос женщины замдиректора «Оки» Валентин Варенов пообещал выписать ей премию за труды, а после кинул шкурку от мандарина со словами: «Убери за мной».
Реакция властей
Спустя несколько дней после произошедшего видео приобрело широкий общественный резонанс. Нагрубивший чиновник оставил должность, однако лично перед женщиной никто не извинился.
— Им, [чиновникам], будет повадно всё равно [грубить людям], потому что рука руку моет. Ладно хоть одного убрали, и то хорошо. Людям спасибо, это люди восстали с этого беззакония, — сказала NN.RU Четвергова.
Как рассказала порталу нижегородка Татьяна Д., с хамством чиновников люди сталкиваются постоянно: «Если бы не домашние камеры с хорошим звуком, они продолжили бы хамить и бесчинствовать дальше в своих теплых креслах», — прокомментировала женщина.
Кодекс общения
Президент Российской ассоциации политических консультантов Григорий Казанков рассказал NN.RU, что, к сожалению, хамство среди чиновников случается так же часто, как и среди обычных людей.
— Заставить извиниться его, [Варенова], не могли. Это говорит о его «хорошем» воспитании и «высоких» моральных качествах… Важно, чтобы они понимали, что им платят зарплату граждане своими налогами, в том числе и эта женщина, которая чистила снег. Если они будут это помнить, то хамства в стране станет меньше, — уверен Казанков.
Он добавил, что в России нет четких должностных инструкций, регламентирующих правила общения представителей власти с гражданами. «Этому надо обучать и требовать от чиновников неукоснительного соблюдения правил», — прокомментировал политтехнолог.