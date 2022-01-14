14 января пятница
СЕЙЧАС -27°С
Пробки 5/10
usd 74.57
eur 85.46
Тема дняНаследники Гусинки
Все новости
Все новости

Стало известно, сколько людей старше 100 лет живет в Новосибирске

Самому взрослому жителю города 110 лет

234
2Обсудить

Поделиться

Большинство новосибирских долгожителей — женщины

Большинство новосибирских долгожителей — женщины

Поделиться

В мэрии Новосибирска назвали число горожан, которые старше 100 лет.

— В настоящее время на территории города Новосибирска проживает 36 человек в возрасте более 100 лет, самому старшему жителю города Новосибирска в 2022 году исполняется 111 лет, — сообщил НГС пресс-центр мэрии информацию от департамента по социальной политике.

При этом в прошлом году в городе проживало 38 столетних юбиляров. Из них 6 — мужчины, 32 — женщины. В 2020 году в Новосибирске было 40 столетних жителей, в 2019-м — 30. В соответствии с постановлением мэра, их награждают единовременной денежной выплатой. В 2021 году общая сумма выплаты составила 950 000 рублей, то есть 25 000 на одного человека.

Ранее НГС поговорил с семью горожанами, которые прожили дольше обычного новосибирца. Они рассказали о любви, репрессиях и секретах долголетия.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

100 летдолгожителистолетие
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter