Стало известно, сколько людей старше 100 лет живет в Новосибирске

В мэрии Новосибирска назвали число горожан, которые старше 100 лет.
— В настоящее время на территории города Новосибирска проживает 36 человек в возрасте более 100 лет, самому старшему жителю города Новосибирска в 2022 году исполняется 111 лет, — сообщил НГС пресс-центр мэрии информацию от департамента по социальной политике.
При этом в прошлом году в городе проживало 38 столетних юбиляров. Из них 6 — мужчины, 32 — женщины. В 2020 году в Новосибирске было 40 столетних жителей, в
Ранее НГС поговорил с семью горожанами, которые прожили дольше обычного новосибирца. Они рассказали о любви, репрессиях и секретах долголетия.