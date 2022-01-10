«Верные Токаеву силовики будут вести дело до полного уничтожения». Эксперт — о ситуации в Казахстане и появлении 20 000 боевиков

— Наши парни в тельняшках в Казахстане официально заняты «обеспечением порядка». Что сейчас можно сказать о роли русского десантника в подавлении протестов?

— Они охраняют. Поддерживают тот порядок, ту стабильность, которую олицетворяет формальная существующая власть. Они пришли помешать хаосу, который грозит не только Казахстану, но по цепочке всем странам Центральной Азии. Казахстан не имеет права быть растерзанным неопределенными по своему характеру и идеологии внешними силами. Временное усиление Токаева совершенно очевидно.

— Масштаб насилия ситуацию гасит? Не разгорится ярче в ответ?

— Брутальность подавления тех боевиков, которые сегодня в эпицентре противостояния официальной власти, показывает, что армия, верные Токаеву силовики будут вести дело до полного уничтожения либо локализации. Скорее первое, чем второе. Если это криминалитет, то он должен быть просто уничтожен. Как свидетели, как лишняя обуза при расследованиях и так далее. Гештальт должен быть закрыт самым жестким образом. Удастся ли сделать так, чтобы ничего не осталось от остатков сопротивления, я не могу оценить. Мы не знаем, как на самом деле обстоит картина.

— Риски гражданской войны?

— Гражданская война — война между гражданами. А здесь либо криминалитет, либо не представляющая гражданскую сторону группа. Даже если это «казахские вагнеровцы». Это не политическая структура, как в Афганистане есть Северная коалиция или боевики различных полевых моджахедов.

— Действительно молодежь в Казахстане становится более исламистской?

— Сказать, что это не так, я не берусь. Да, есть крен в сторону этой моды для казахов, которые все-таки скорее являются представителями тенгрианства, а не мусульманства. Но идеология, видимо, очень нужна людям. Нужны каноны, как стенка, на которую можно опираться. Исламистские силы не могут не присутствовать в Центральной Азии, но это не Узбекистан. В Казахстане значение ислама сказывается в меньшей степени. Тенгрианство им более свойственно. Разумеется, есть динамика. Динамика стремления к тюркской идентичности… Характерная черта сегодняшнего Казахстана.

— Если смотреть на внешних интересантов, не стоит забывать про Эрдогана?

— Да. И мы видим, как он реагирует в связи с наблюдаемой экспансией войск во главе с российскими представителями («Президент Эрдоган выразил солидарность с Казахстаном и подчеркнул, что Организация тюркских государств также поддерживает Казахстан. Президент Эрдоган отметил, что в случае необходимости Турция готова обмениваться любыми техническими знаниями и опытом», — сообщила канцелярия турецкого лидера 6 января . — Прим. ред.).

— Российские десантники в Казахстане — это хорошо для стабильности в регионе?

— Ничего хорошего для Центральной Азии в целом это не имеет. Это маркер усиления влияния «белого царя», старшего брата, того, от чего регион сознательно или бессознательно старался отходить. Стремление найти свою идентичность было свойственно правящим элитам. Теперь эта тенденция в значительной степени будет приторможена. Москва показала, что она готова к жестким мерам, чтобы не дать региону стать самостоятельным политическим субъектом. Сколько бы там ни находились российские войска. Все остальные там — это декор. Москва не откажется от жестких мер влияния.

— Об этом директор российского Центра Карнеги Дмитрий Тренин ранее сказал «Фонтанке», что после событий в Белоруссии, войны в Карабахе в 2020 году «начался процесс более крепкой сборки евразийского центра силы во главе с Москвой»…

— Я согласен. Да. Это оттеняется более выразительно перечнем условий, которые Москва в декабре выдвинула США. В частности — жесткое требование к США не сотрудничать в военном плане со странами СНГ. Со странами, входившими ранее в СССР, но не входящими в НАТО. Это относится и к Центральной Азии. Это и Казахстан, и Узбекистан. Тренин прав.

— То есть внешний игрок сегодня фактически один — Россия. Турция говорит. Китай не вмешивается. США наблюдают. Мир согласен?

— Мир публично с этим не очень соглашается, но принимает к сведению. Не будет предпринимать никаких решительных мер по противодействию. Это «красные линии», которые Москва может себе теперь позволить. Те, кто был готов этому противостоять в Центральной Азии, теперь вынуждены, что называется, чесать репу. Это не значит, что тенденция устойчива и окончательна. Но начинается новый этап присутствия Москвы на постсоветском пространстве.

— Насколько высоки риски, что будут жертвы от свинца из АКМ, прилетевшего из России в январе 2022 года?

— Риски есть. Дежавю очевидное, со всеми подобными акциями в прошлом…

— Тбилиси-89, Вильнюс-91 и так далее?

— Нет. Тбилиси в 1989-м — это не то. Это были операции внутри одной страны. Еще был Советский Союз. Я про Афганистан говорил. Любой выстрел казаха в российского солдата может вызвать обратную реакцию. Но я уверен, что указания всем нашим военнослужащим сформулированы окончательно. Уверен, что даны ЦУ не вступать ни в какие контакты, ни коим образом силой не противостоять местному населению, без силового противоборства.

— А у этой схемы есть дедлайн?

— Сама по себе ситуация, если она даже начнет затягиваться, конечно, не сможет не привести, особенно среди молодого населения, к росту антирусских настроений, «русофобии», как любят говорить у нас Маша Захарова либо Соловьёв. Что касается долговременности, я надеюсь, что наши военные и политические руководители, которые говорят, что это не насовсем, что речь идет не о годах, а о месяцах, сами верят в это дело. Я же не очень в это верю. Я давно живу. Тем не менее хотелось бы, чтобы это было так. Иначе начнется эрозия сложившегося порядка вещей в отношении «русских» и «нерусских» на всем этом пространстве.

— Русские в Казахстане не являются силой? Сегодня не участники точно?

— И не посмейте даже так говорить. Это будет неправдой. Опасной неправдой. Это их сделает заложниками. Они и сейчас в некотором смысле уже заложники этой ситуации (по результатам переписи 2009 года в стране, где проживают около 19 миллионов человек, казахов — 63,1%, русских — 23,7%. — Прим. ред.). С другой стороны, само по себе проживание русскоязычных в Казахстане, не имеющих российского гражданства, делает Москву ответственной за их безопасность. И это будет один из аргументов, которым, если понадобится, Москва будет оправдывать пребывание своих миротворцев. Пока этот аргумент Москва не применяет, потому что нет вообще никаких оснований для этого. Никакой опасности русским там сегодня не грозит. Кроме надуманных угроз про использование русского языка. Надуманная игра абсолютно.

— Можете дать совет политикам настоящего, глядя на то, как принимались решения в прошлом? Вы напомнили про Афганистан.