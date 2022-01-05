«Зато физкультуры нет»: освобожденного физрука снова пытаются признать педофилом. Почему так происходит с учителями-мужчинами?

Адвокаты Шерстенникова уверены: если бы другим родителям разрешили дать показания в суде, то дело сразу бы приняло другой оборот.



По словам адвоката, сейчас в деле нет ссылки на заключение судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов, где есть подробнейшая характеристика первой девочки. Исследование провели по заказу стороны защиты, документы не приобщены к делу.



Согласно заключению, копия которого есть у редакции, Оля характеризуется импульсивным поведением, по незначительным поводам у нее могут возникать бурные эмоциональные реакции, «аффективно реагирует на замечания, наказания, строгое обращение», может быть лидером.



— Что касается Светы, которая стала наговаривать на учителя через месяц после первой [девочки], согласно выводам психолого-психиатрической комиссии, выявлена склонность к повышенной внушаемости, — добавил адвокат Ревякин.



Из свидетельства Оли в разное время: «Я делала "мостик", стояла на руках, а Вадим Николаевич меня трогал», «Ну я делала "мостик" на "козлике", а учитель засунул руку туда». На вопрос о том, где находились дети, когда учитель приставал, Оля отвечает: «Отжимались». Уточняющий вопрос: «Всё время отжимались?» Ответ: «Угу». Спустя год Оля заявила, забыв, что говорила ранее, что дети сидели на лавочке и смотрели на гимнастическое упражнение на «козле».



Многие считают, что работа учителя не подходит для настоящего мужчины. Так уж получается, что мужчины редко говорят о своих проблемах. Не принято. Мужчина должен быть сильным, терпеливым, стойким, не должен сдаваться, должен преодолевать все трудности и не жаловаться. Он должен быть успешен. А успешность в обществе, особенно в последнее время, определяется количеством денег, которые ты зарабатываешь. Кроме того, учителям-мужчинам нужно быть крайне аккуратными, чтобы следом не прилетело обвинение в педофилии. Что это — бич нашего времени или подмена понятий?



— Дело всё в том, что в нашем государстве учителя как такового не стало, а остался человек, который оказывает услуги родителям. Мы ушли из учительства в сферу обслуживания, а сфера обслуживания к педагогике никак не относится, — рассуждает коллега Шерстенникова, учитель физкультуры Юрий Михайловский.



Михайловский проработал школьным учителем физкультуры и тренером более 50 лет. Педагог неоднократно давал показания в суде и уверен, что подобное отношение к учителям-мужчинам, да и в целом к учителям выработало само общество.



— Что делать мужчине — учителю физкультуры, не подходить к ребенку вообще? Это невозможно. Программа государственная, которую должен выполнять учитель, имеет свои методические аспекты, как осуществлять гимнастические упражнения. Их никто из программы не убирал. Мальчики и девочки их делают, и страховка должна быть. <...> Пока существует этот предмет, будет такой контакт.