«Зато физкультуры нет»: освобожденного физрука снова пытаются признать педофилом. Почему так происходит с учителями-мужчинами?

Учителю Вадиму Шерстенникову 49 лет, и последние три года жизни он провел в судах. С 2018 года педагога обвиняют в педофилии по заявлению матери первоклашки. Физрук даже провел полгода в СИЗО, пока апелляционный суд не постановил его отпустить и заново рассмотреть дело, приняв во внимание показания других учителей и учеников о его невиновности. Но теперь всё снова идет к обвинительному приговору. Почему — в материале Сабины Бондарь.
История одного учителя
Шерстенников пришел работать в ростовскую школу, отработав много лет тренером по баскетболу. Общий педагогический стаж — 25 лет. В новой школе, кроме физкультуры в старших классах, Шерстенников вел гимнастику у первоклашек.
Шерстенников родом из Караганды и прожил там половину своей жизни. Тоже работал там тренером по баскетболу. Когда один из лучших его воспитанников решил переехать на Кубань, родители мальчика уговорили и тренера перебраться поближе к Черному морю. Преподаватель забрал брата, маму и перевез их в Краснодарский край. Он к тому моменту имел за спиной два гражданских брака, но семейная жизнь так и не сложилась. Третьей гражданской супругой стала Елена.
— Я трижды был в гражданском браке, но всё осложняло отсутствие жилья. Государство выдало комнатку, а зарплата была маленькая, поэтому что-то купить было сложно. За полжизни я освоил много работ, но с точки зрения финансов особенно ничего не улучшалось. И тогда я снова вернулся в школу и к тренерству, — делится физрук. — Я познакомился с Леной, когда у нее двое детей уже было. У меня своих детей нет.
Вадим и Лена жили вместе на съемной квартире с ее детьми. Он помогал воспитывать детей, занимался с ними спортом и мечтал о собственном жилье. Хорошие и ровные отношения разрушились после скандала с уголовным делом. Женщина заявила Вадиму, что не готова ждать его из тюрьмы и смотреть, как все деньги уходят на адвокатов и бесконечные экспертизы.
— Когда меня приговорили к 13 годам, Лена не выдержала. Она честно сказала, что должна поднимать детей, и мы довольно дружественно расстались. Она меня поняла, а я ее. Лена давала показания в мою защиту неоднократно следователям, — говорил Шерстенников. У нее, к слову, не было претензий к гражданскому мужу по отношению к ее маленьким дочкам.
По словам коллег, ученики тоже хорошо относились к учителю. Первоклашки особенно тянулись к игровым формам занятий, среди которых была и гимнастика.
— Вадим вел уроки интересно, ребята с удовольствием ходили на занятия. Никто из учителей, родителей, а тем более детей, кто знал педагога, не верит в то, что творится сейчас с ним, — рассказывает его бывшая коллега. — Его оболгали, а он, будучи честным человеком, даже не представлял себе, что такое может происходить у нас.
В роковой день физрук учил малышей делать упражнение с прогибом через козла — семилетняя Оля (все имена детей изменены. — Прим. ред.) лежа выгибала спину, пытаясь достать руками мячик. Учитель страховал детей по инструкции: правой рукой поддерживал колено, левой — спину. Все упражнения провели в группе из 30 детей.
Через месяц после того урока Шерстенникова вызвали в следственный комитет. Физруку сказали, что подозревают в педофилии: якобы учитель лез в трусы к девочке-первоклашке. Почти сразу мужчину отстранили от преподавания, хотя и оставили на свободе. При этом никто из опрошенных 115 детей из пяти классов этого не видел. Все свидетельствовали, что «урок нравился, а учитель хороший».
— Следствие трижды прекращало уголовное преследование за отсутствием состава преступления. А прокурор возвращал дело на дорасследование.
Как уточнил журналисту 161.RU источник в силовых структурах, статья 132 УК РФ — тяжкая. Поэтому то, что учителя лишь отстранили от работы, но не задержали, может говорить о том, что у СК не было реальных доказательств для ареста. В большинстве случаев по такой статье на время следствия человека сажают в СИЗО.
— У нас в стране принято верить детям. Если ребенок говорит, то значит, правда, — отметил силовик. — В большинстве случаев дети наговаривают, не понимая последствий. После такого приговора проводилась внутренняя проверка, как велось следствие и почему ряд показаний не был указан в деле. Скорее всего, именно по результатам проверки Шерстенников позже выиграл апелляцию.
После встречи со следователями Шерстенникова вызвали и сказали, что в прокуратуру поступило заявление от мамы одной из девочек. Согласно показаниям матери, первоклашка рассказала ей, что во время гимнастики физрук правой рукой залез под легинсы, трусики. Этих слов матери хватило, чтобы завели уголовное дело.
— Родительница написала, что ребенок пришел из школы и [сказал, что] не хочет ходить на физкультуру. Якобы на уроке физкультуры учитель трогал причинные места, — вспоминает коллега Шерстенникова. — В зале есть камеры, но, к сожалению, именно в тот день их не успели подключить по техническим причинам.
Спустя месяц после первого заявления еще одна девочка — Света — из того же класса заявила, что тоже кое-что вспомнила. Вторая первоклашка сказала, что Шерстенников приставал и к ней. По словам адвокатов, мамы детей дружат много лет: переехали в Ростов с Дальнего Востока.
Проблема ложной педофилии в России нарастает с каждым годом. Сейчас человека отправляют в СИЗО на основании жалобы ребенка. Если подключается еще второй ребенок, тогда ситуация выглядит идеально. Под так называемый «каток правосудия» может попасть как музыкант, педагог, спортсмен, так и просто мужья, которых решили наказать жены.
Константин Чавдаров (Москва) — преподаватель музыки, учитель года, осужденный за домогательства к ученице, которая у него на квартире переодевалась в концертную одежду. Чавдаров давал уроки игры на фортепиано у себя дома. Спустя 4 месяца стали менять свои показания и сама девочка, и ее родители.
Андрей Стребков (Заинск) — священник, осужден на 13 лет строгого режима после того, как его воспитанница спустя 7 лет заявила о насильственных действиях. Стребков прошел полиграф, который показал, что он невиновен.
Алексей Сушко (Екатеринбург) — тренер, осужден на 6 лет колонии. Следствие посчитало, что Алексей мастурбировал в присутствии ребенка, прикрываясь папкой.
Артем Аракелян (Екатеринбург) — массажист, был приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Суд признал инвалида
Поддержка довела до тюрьмы
По словам самого учителя, на последнее перед приговором заседание пришел «какой-то полковник в погонах», подошел к судье и сказал: «Это ужас. Ему нужно 15 лет дать». Шерстенников спросил: «За что?» Тот ответил: «За моральный ущерб ребенку».
Шерстенникову дали 13 лет лишения свободы и отправили в СИЗО Ростова, а через месяц перевели в новочеркасское СИЗО. Ни коллеги, ни сам Шерстенников до последнего не верили, что дело закончится реальным арестом.
— Поэтому в первый раз в суде никого и не допрашивали. Вадим подумал, что суд разберется и понятно, что никто его не осудит. Теперь у него, конечно, такого мнения нет. Он в шоке, — вспоминает один из адвокатов Шерстенникова.
Коллеги, родственники и даже школьники создали петицию с требованием отменить приговор и заявили, что педагога оболгали. Все опрошенные дети говорили в присутствии психологов и родителей, только после этого подписали петицию. Коллективное обращение было отправлено в суд. Его подписали все родители класса, кроме двух мам-заявительниц.
— [При первом рассмотрении] судья решил, что «пострадавших» девочек опрашивать не будут. Следственного эксперимента с участием детей для установления фактических обстоятельств также не было. А самое главное в том, что фактические обстоятельства — условия — не вписываются в предъявленные обвинения, — рассказал Шерстенников.
По словам физрука, свидетелей в деле нет, хотя рядом было около 30 детей, которые следили за выполнением упражнений, сидя на скамейках. Суд решил не опрашивать и не уточнять, как именно учитель страховал девочек. Шерстенников для наглядности снял видео, в котором показал свои действия и содержание упражнений.
Как рассказал нам коллега Шерстенникова, малый зал, в котором проходили занятия с малышами, — это просто кабинет, в котором просто нет парт и другой мебели.
— При выполнении упражнения одна рука страхует спину ребенка, вторая держит колени, чтобы они не поднимались, иначе ребенок просто упадет назад. Нет же у него третьей руки, которая бы в это время лезла в трусы? — пояснил спортивный тренер.
Чьи показания оказались нужнее?
Позиция обвинения в суде первой инстанции была проста: дети лгать не будут. Обвинение привело в качестве доказательств слова девочек без анализа на предмет противоречий.
Так, в показаниях второй девочки фактически пересказана история ее подруги. Школьница лишь добавила, что остальные дети просто ничего не видели. При этом в протоколе допроса этой же пострадавшей говорится, что «все дети видели доступно упражнения». В самом приговоре — снова: «Никто ничего не видел».
По словам адвоката Михаила Ревякина, дело Шерстенникова полностью сфабрикованное — построенное на словах одной из мам девочек. Заседания по делу закрытые, аудиозапись не ведется.
Противоречия при вынесении приговора увидели не только Шерстенников и его защита.
В апелляционном определении судебной коллегии по уголовным делам указано: «[Районный] суд в приговоре не привел показания несовершеннолетних свидетелей — шестерых детей — о том, что им ничего не известно о том, что Шерстенников совершал в отношении потерпевших действия сексуального характера, данных событий они не видели, потерпевшие им об этом не рассказывали. Эти показания могли повлиять на выводы, при этом суд не дал им оценку».
— В основу обвинительного приговора суд положил показания несовершеннолетних потерпевших девочек и их мам. При этом не учтено, что несовершеннолетние потерпевшие в ходе расследования неоднократно меняли свои показания, поясняли, что Шерстенников на уроке физкультуры засовывал им руку в трусы, в ходе дополнительных допросов поясняли, что контакт был через одежду, к коже половых органов он никогда не прикасался, однако какой-либо оценки данные обстоятельства в приговоре не получили, — рассказал адвокат Ревякин.
Когда в мае
— Там такое написано, что можно вместо «Войны и мира» читать, — говорит 161.RU источник в органах.
Мама Оли в показаниях говорит о том, что «это началось с первого урока физкультуры в сентябре 2018 года и происходило каждый урок во время гимнастических упражнений на козле». Но эти упражнения ученики стали выполнять только в октябре. Согласно журналу занятий, до отстранения Шерстенников провел 21 занятие. Защита спрашивает, возможно ли такое, что, находясь в нескольких метрах от происходящего, почти 30 учеников не увидели, как учитель на 21 уроке кряду залезал в трусы к девочкам.
— В выводах заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы указано, что у Вадима Шерстенникова нет никакой склонности к педофилии. Кроме того, согласно уголовно-процессуальному закону, в основу приговора могут быть положены только те доказательства, которые исследовались в судебном заседании. Именно поэтому мы ходатайствовали о допросе в качестве свидетелей двух одноклассников потерпевших, которые были на всех уроках, с участием их законных представителей, педагога и психолога. Но суд не дал на это разрешение, — рассказал адвокат Ревякин.
— Во время суда мне судья делал замечание, когда я отвечал на вопрос стороны обвинения, и грозил удалением из зала суда в случае еще одного замечания. В течение последнего заседания суда судья сделал мне около 20 замечаний без всяких на то оснований, — сетует Шерстенников. — В результате меня осудили, так и не доказав вины, на 13 лет. Я пять месяцев провел в СИЗО в полной антисанитарии, с зэками, которые меня унижали в быту: заставляли перестирывать их вещи несколько раз, мыть за ними, убирать.
25 декабря
После апелляции оправдали и снова обвиняют
После апелляции дело вернулось в Ворошиловский райсуд Ростова. По словам адвокатов и самого Шерстенникова, всё снова идет по старой схеме: заседания закрыты, свидетелей защиты отказываются слушать. Девочкам, которые заявили на учителя, уже по 10 лет. Обе уже перевелись в другие школы.
— Всё идет только со слов двух мам, плюс еще психологи, которых привлекло следствие для того, чтобы дети допрашивались в их присутствии. При этом есть мальчики, которые и спустя три года всё четко помнят и готовы говорить, но их не привлекают как свидетелей.
Во время суда психологи, привлеченные следствием из социального центра, и те, которых привлекла сторона защиты, после психологической экспертизы не сошлись во мнениях. Первые сделали вывод, что «девочки говорят правду». Вторые утверждают обратное.
— Как могут социальные психологи делать какой-то вывод? Там должна быть комиссия, заключение экспертно-психиатрическое для того, чтобы выявить, говорят ли правду дети. А у них какой-то психолог из социального центра поприсутствовал при допросе, а теперь его допрашивают как свидетеля. Он говорит: «Девочки говорили правду три года назад». Понимаете, как всё там происходит? — рассказал адвокат Шерстенникова.
На опросе вне судебного заседания два мальчика, которых так и не сделали свидетелями, рассказали, что Оля якобы призналась одноклассникам, что выдумала историю о домогательствах.
— То есть мальчики это помнят, они готовы это рассказать, но им не дают. Когда учителя уволили, они же не сразу узнали, из-за каких девочек. Потом подошли к этой Оле и спросили: «Ты зачем такое наговорила про учителя?»
Адвокаты Шерстенникова уверены: если бы другим родителям разрешили дать показания в суде, то дело сразу бы приняло другой оборот.
По словам адвоката, сейчас в деле нет ссылки на заключение судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов, где есть подробнейшая характеристика первой девочки. Исследование провели по заказу стороны защиты, документы не приобщены к делу.
Согласно заключению, копия которого есть у редакции, Оля характеризуется импульсивным поведением, по незначительным поводам у нее могут возникать бурные эмоциональные реакции, «аффективно реагирует на замечания, наказания, строгое обращение», может быть лидером.
— Что касается Светы, которая стала наговаривать на учителя через месяц после первой [девочки], согласно выводам психолого-психиатрической комиссии, выявлена склонность к повышенной внушаемости, — добавил адвокат Ревякин.
Из свидетельства Оли в разное время: «Я делала "мостик", стояла на руках, а Вадим Николаевич меня трогал», «Ну я делала "мостик" на "козлике", а учитель засунул руку туда». На вопрос о том, где находились дети, когда учитель приставал, Оля отвечает: «Отжимались». Уточняющий вопрос: «Всё время отжимались?» Ответ: «Угу». Спустя год Оля заявила, забыв, что говорила ранее, что дети сидели на лавочке и смотрели на гимнастическое упражнение на «козле».
Многие считают, что работа учителя не подходит для настоящего мужчины. Так уж получается, что мужчины редко говорят о своих проблемах. Не принято. Мужчина должен быть сильным, терпеливым, стойким, не должен сдаваться, должен преодолевать все трудности и не жаловаться. Он должен быть успешен. А успешность в обществе, особенно в последнее время, определяется количеством денег, которые ты зарабатываешь. Кроме того, учителям-мужчинам нужно быть крайне аккуратными, чтобы следом не прилетело обвинение в педофилии. Что это — бич нашего времени или подмена понятий?
— Дело всё в том, что в нашем государстве учителя как такового не стало, а остался человек, который оказывает услуги родителям. Мы ушли из учительства в сферу обслуживания, а сфера обслуживания к педагогике никак не относится, — рассуждает коллега Шерстенникова, учитель физкультуры Юрий Михайловский.
Михайловский проработал школьным учителем физкультуры и тренером более 50 лет. Педагог неоднократно давал показания в суде и уверен, что подобное отношение к учителям-мужчинам, да и в целом к учителям выработало само общество.
— Что делать мужчине — учителю физкультуры, не подходить к ребенку вообще? Это невозможно. Программа государственная, которую должен выполнять учитель, имеет свои методические аспекты, как осуществлять гимнастические упражнения. Их никто из программы не убирал. Мальчики и девочки их делают, и страховка должна быть. <...> Пока существует этот предмет, будет такой контакт.
Адвокат говорит, что хочет предать огласке мнение о противоправных действиях следствия, прокуратуры и районного суда — тщательно проверить действия на всех уровнях обвинения.
— Видя все [проведенные защитой] экспертизы и доказательства в виде показаний детей, должно быть понимание, что этого не могло произойти, что это всё наговоры на учителя. Но, к сожалению, они не отказываются от этого чудовищного обвинения. И причиной этому является безальтернативная вера своему ребенку, несмотря на факты, вера в то, что ребенок не может обманывать. Однако все мы понимаем, что дети врут не реже, а порой и чаще взрослых, — заявил Ревякин.
P. S.
Защита Вадима Шерстенникова в течение трех лет бьется за честное имя педагога ростовской школы. Обращения в Генеральную прокуратуру РФ ни к чему не привели: документ спустили на местный уровень. Накануне адвокаты направили письмо в телепередачу «Человек и закон», чтобы на беду одного учителя физкультуры обратили внимание. Вадим Шерстенников написал петицию, в которой просит неравнодушных людей принять участие в его нелегком деле и помочь разобраться. Кроме того, учитель физкультуры написал обращение на имя Владимира Путина, в котором рассказал о том, что творится в ростовском правосудии, и попросил вмешательства в его судьбу.
Три года Вадим Шерстенников лишен права работать и зарабатывать деньги. Оплачивать адвокатов и многочисленные экспертизы уже нет средств, так как Шерстенников весь в долгах. Он до сих пор не верит в происходящее и молит о справедливости.
— Я лично ходил на прием в прокуратуру, и мне было сказано, что ничем не смогут помочь, потому что надо сесть. Прошу ваших молитв, чтобы был нейтрализован, обращен вспять и уничтожен обвинительный уклон и свершилось правосудие в моем деле. Чтобы неукоснительно соблюдались принципы презумпции невиновности и состязательности сторон, зафиксированные в Уголовно-процессуальном кодексе России.
Раньше детей учили: «Не говорите с незнакомыми взрослыми». Теперь взрослых учат: «Не говорите с незнакомыми детьми». Не конец.