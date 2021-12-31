«Мои дети не верят в Деда Мороза, потому что их мама — Дед Мороз». О самой женской профессии в России

Дед Мороз в России — женская профессия. Чтобы доказать это утверждение, нужно заглянуть в детские сады, в коллективах которых лишь эпизодически встречаются мужчины. Тысячи воспитательниц по всей стране надевают бороду волшебника. Людмила Алексеева из Петербурга дедморозит почти 30 лет. Она ждет декабря, когда даже взрослый может оказаться в сказке.

Перевоплощение начинается с бровей. Людмила Николаевна густо красит их белым, так, как будто иней их тронул на сильном морозе. Затем наносит красный грим на щёки. Для уплотнения фигуры поддевает куртку, на неё накидывает ярко-красную шубу с белым воротником. В ней Людмила Николаевна похожа на капризную королеву из сказки.